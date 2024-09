Comment se débarrasser des mouches à fruits – Méthodes testées et approuvées

Avez-vous des petits insectes qui bourdonnent autour de votre cuisine? Félicitations, vous pourriez avoir des mouches à fruits! Ne vous inquiétez pas. Ces parasites ennuyeux sont assez courants, mais heureusement, il ne faut pas beaucoup d’argent, de fournitures ou d’efforts pour s’en débarrasser. En fait, vous pouvez probablement trouver tout ce dont vous avez besoin dans vos placards! Nous avons récemment eu un problème de mouches à fruits dans notre maison (la première fois en plus de quatre ans ici – nous n’avons aucune idée de ce qui les a attirées). J’ai donc saisi l’opportunité de tester 7 méthodes différentes pour les éliminer. Oui, des notes abondantes ont été prises et même un tableau. Aujourd’hui, je partage donc les meilleurs pièges à mouches à fruits et comment les fabriquer.

Chaque piège fait maison est facile à fabriquer et utilise des ingrédients naturels que nous avions déjà à la maison. Appelons cela extrêmement convivial pour le bricolage et sans produits chimiques. Vous pouvez également libérer les mouches à fruits à l’extérieur si vous préférez ne pas les laisser périr. Les options de pièges à mouches à fruits humains sont ici le maître mot. Nous partagerons également quelques conseils pour prévenir une infestation de mouches à fruits en premier lieu.

Qu’est-ce que les mouches à fruits?

Les mouches à fruits sont de petits parasites volants attirés par les fruits sucrés et certains légumes (comme leur nom l’indique). Ils sont également attirés par les boissons sucrées ou fermentées comme la bière, le vin ou le jus. Vous pouvez les repérer en train d’essaimer autour de bols de fruits, de poubelles et même d’éviers de cuisine. Ils ont environ la taille d’un grain de riz et ressemblent à de petites mouches de couleur beige ou brune avec des yeux rouges. Ils ont tendance à apparaître en été ou à la fin de l’automne lorsque de nombreux fruits sont de saison.

Votre problème de mouches à fruits peut commencer lorsque quelques insectes se retrouvent à la maison sur un morceau de fruit. Mais les femelles peuvent pondre des centaines d’œufs au cours de leur courte vie, qui peuvent éclore en aussi peu que 12 heures. Ils peuvent atteindre l’âge adulte en quelques jours seulement, ce qui signifie qu’un petit nombre de parasites peuvent rapidement se transformer en un essaim. C’est pourquoi il est important de se débarrasser des mouches à fruits le plus rapidement possible.

Mouches à fruits Vs. Moucherons Vs. Mouches des égouts

Il est facile de confondre les mouches à fruits avec d’autres parasites domestiques courants, en particulier les moucherons et les mouches des égouts. Tous sont de petits insectes volants, mais les identifier correctement vous permettra de choisir le bon moyen de vous en débarrasser. Nous avons constaté que la meilleure façon de les distinguer est par l’endroit où vous les repérez et par l’insecte plus grand auquel ils ressemblent.

– Les mouches à fruits ressemblent à de petites mouches. On les trouve près des bols de fruits, des poubelles ou d’autres sources de nourriture malodorante.

– Les mouches des égouts ressemblent à de petits papillons duveteux. Elles sont généralement trouvées près des éviers et des drains.

– Les moucherons ressemblent à de petits moustiques. Ils sont généralement trouvés près des plantes d’intérieur, car ils se reproduisent dans un sol humide.

Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez essayer l’un des pièges ci-dessous et s’il attire les parasites chez vous, vous avez des mouches à fruits!

4 pièges à mouches à fruits DIY

Se débarrasser des mouches à fruits n’est pas compliqué ni coûteux. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont quelques fournitures ménagères et un peu de patience. Chaque piège suit la même formule de base: attirer les mouches à fruits + les empêcher de s’échapper. Nous avons testé les 4 méthodes DIY suivantes et avons définitivement eu un vainqueur clair à la fin. Mais comme chaque méthode implique des articles que vous possédez probablement déjà, il ne fait pas de mal d’en essayer plus d’une. C’est amusant d’être un scientifique des mouches à fruits – croyez-moi. Voici les 4 premières méthodes que j’ai testées:

– Piège à entonnoir

– Piège en film plastique

– Piège au savon

– Piège à fruits pourris

Je partagerai plus de détails sur chaque méthode ci-dessous, avec notre verdict à la fin. Soyez prêt à ce que certains pièges fonctionnent plus rapidement que d’autres, et que toutes les techniques peuvent prendre plusieurs jours pour éradiquer complètement votre problème.

#1: Piège à mouches à fruits à entonnoir

Ce piège attire les mouches à fruits dans un récipient à travers un petit trou dans le bas d’un entonnoir en papier fait maison. Les mouches trouvent leur chemin à l’intérieur mais ont du mal à sortir par le petit trou.

Fournitures nécessaires:

– Petit bocal transparent, tasse ou récipient, de préférence avec une ouverture petite ou étroite

– Morceau de papier ou de carton

– Ruban adhésif

– Ciseaux

– Vinaigre de cidre de pomme (VCP)

– Choisissez votre récipient. Trouvez un petit récipient (de préférence transparent) comme un vieux bocal de nourriture ou une bouteille de soda en plastique. Pour cette méthode, il est plus facile s’il a une ouverture petite ou étroite.

– Ajoutez du vinaigre de cidre de pomme. Versez un peu de vinaigre de cidre de pomme, de la vieille bière ou du vin dans le fond du récipient. L’odeur attirera les mouches à fruits.

– Fabriquez votre entonnoir. Enroulez un petit morceau de papier ou de carton en forme de cône avec une très petite ouverture à l’extrémité. Fixez la forme avec du ruban adhésif. Vous pouvez également découper cette ouverture à l’extrémité si c’est plus facile. Elle doit être seulement de la taille d’un grain de riz.

– Placez votre entonnoir. Placez votre cône de papier dans l’ouverture de votre récipient. Vous devrez peut-être remodeler votre entonnoir pour qu’il soit assez large pour reposer sur le dessus de l’ouverture de votre récipient sans toucher le VCP. Assurez-vous qu’il repose fermement contre tous les bords de l’ouverture, afin que les mouches ne puissent pas s’échapper par des ouvertures.

Optionnel: fin en extérieur. Apportez tout le dispositif à l’extérieur avec précaution sans retirer l’entonnoir (sinon ils s’échapperont tous avant que vous atteigniez la porte) puis retirez l’entonnoir et laissez-les s’envoler. Vous pouvez également essayer cette méthode avec un entonnoir acheté en magasin, cependant, vous pourriez constater que l’ouverture au fond des entonnoirs achetés en magasin est trop grande et laisse sortir trop de mouches de votre piège.

#2: Piège à mouches à fruits en film plastique

Ce piège fonctionne en attirant les mouches à fruits avec l’odeur du vinaigre de cidre de pomme. Elles entrent dans le piège à travers de petits trous dans le dessus recouvert de plastique, mais ont du mal à retrouver leur chemin à l’extérieur, comme le piège ci-dessus.

Fournitures nécessaires:

– Petit bocal transparent, tasse ou récipient

– Bande élastique

– Film plastique ou sac en plastique

– Cure-dent

– Vinaigre de cidre de pomme (VCP)

Les étapes pour créer ce piège en film plastique sont très similaires au piège à entonnoir décrit ci-dessus. Voici les étapes:

– Choisissez votre récipient. Trouvez un petit récipient en verre clair, une tasse ou un autre récipient en verre. À peu près tout fonctionne et il n’a pas besoin d’être grand. Utiliser quelque chose de transparent facilite la visualisation des mouches que vous attrapez, mais une canette de soda ou de bière usagée fonctionne aussi.

– Ajoutez du vinaigre de cidre de pomme. Versez du vinaigre de cidre de pomme dans votre récipient. L’odeur attirera les mouches. La vieille bière ou le vin fonctionnent aussi, mais pas le vinaigre blanc ordinaire.

– Couvrez de plastique. Enveloppez l’ouverture fermement de film plastique et fixez-le avec une bande élastique. Le film plastique fonctionne, mais vous pouvez également découper des morceaux d’un sac en plastique.

– Faites de petits trous. Utilisez un cure-dent pour percer quelques petits trous dans le dessus du plastique. Vous n’avez pas besoin de beaucoup, mais assurez-vous qu’ils sont assez grands pour qu’une mouche puisse passer à travers.

– Optionnel: fin en extérieur. Apportez tout le dispositif à l’extérieur avec précaution sans retirer le couvercle en plastique (sinon ils s’échapperont tous avant que vous atteigniez la porte) puis retirez-le et laissez-les s’envoler.

Cette technique peut également être réalisée en perçant un trou dans le couvercle d’un pot en métal. Vous pouvez utiliser un bocal Mason ou un vieux bocal de nourriture pour cela. Utilisez un marteau et un clou pour percer le dessus.

#3: Piège à mouches à fruits au savon

Contrairement aux deux méthodes précédentes, ce piège à mouches à fruits ne nécessite pas de couvercles. Il repose plutôt sur une surface savonneuse pour empêcher ces parasites de s’envoler. Remarque: celui-ci ne vous permet pas de les libérer à l’extérieur, car ils sont recouverts de savon.

Fournitures nécessaires:

– Petit récipient, bol ou plat

– Savon à vaisselle

– Vinaigre de cidre de pomme (VCP)

Les étapes pour créer ce piège sont très simples.

– Mettez du vinaigre de cidre de pomme. Comme pour les autres pièges, remplissez le fond d’un petit récipient, bol ou plat de vinaigre de cidre de pomme. Cette odeur attirera les mouches à fruits.

– Ajoutez du savon à vaisselle et mélangez. Pressez plusieurs gouttes de savon à vaisselle dans le VCP et mélangez pour créer une solution savonneuse. Les mouches atterriront sur le mélange mais auront du mal à s’envoler.

Cette technique peut également être combinée avec la méthode du film plastique et de l’entonnoir. Il suffit d’ajouter un peu de savon à vaisselle au vinaigre de cidre de pomme avant de couvrir le dessus. Cela introduit une autre façon pour les mouches de rester coincées dans votre dispositif.

#4: Piège à fruits pourris

Nous avons également testé certains de ces pièges en remplaçant le vinaigre de cidre de pomme par ce que les mouches à fruits aiment le plus: de vrais fruits!

Fournitures nécessaires:

– Petit bocal en verre, tasse ou récipient

– Film plastique ou entonnoir en papier, selon le mécanisme de piège choisi

– Un petit morceau de fruit comme un épluchure de banane ou une tranche de pomme

Pour créer un piège à fruits pourris, remplacez simplement le vinaigre de cidre de pomme par un morceau de peau de banane, une tranche de pomme ou une pêche dans le piège en film plastique ou en entonnoir. Vous pouvez également ajouter ce morceau de fruit à votre VCP. Soyez prêt à remplacer votre morceau de fruit tous les jours ou deux pour éviter d’introduire des odeurs indésirables dans votre cuisine.

Le meilleur piège à mouches à fruits

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, nous avons mis en place 4 pièges DIY différents pour voir lequel se comportait le mieux. Les quatre pièges faits maison que nous avons testés étaient une combinaison de techniques. Il s’agissait de:

– Piège en film plastique avec peau de banane

– Piège à entonnoir avec VCP + peau de banane

– Piège en film plastique avec VCP + savon

– Piège au savon avec VCP

Pour nous, le grand gagnant n’était pas tant le type de piège que nous avons utilisé que l’appât. Tout ce qui était avec une peau de banane a été BEAUCOUP plus performant que le vinaigre de cidre de pomme. Nos deux pièges en film plastique étaient presque identiques, mais celui avec la peau de banane a largement surpassé celui avec le VCP + savon. Peut-être que le VCP est moins attractif lorsqu’il y a de vrais fruits à proximité?

Ainsi, notre suggestion serait – peu importe le piège que vous mettez en place – ajoutez-y un morceau de fruit! Nous avions une légère préférence pour le piège en film plastique car il était plus facile à fabriquer et moins sujet aux interruptions. J’ai renversé accidentellement notre entonnoir une fois et libéré la moitié des mouches de retour dans la cuisine. Oops!

Ce qui attire le mieux les mouches à fruits?

C’est là que j’ai saisi l’occasion de continuer cette étrange petite expérience. Comme nous avons eu beaucoup de succès avec les morceaux de fruits, nous voulions tester quel type de fruit était le meilleur appât. Nous avons utilisé trois fruits que nous avions déjà sous la main: une peau de banane, des tranches de pomme et une fraise. Nous les avons mis chacun dans un piège en film plastique côte à côte sur notre comptoir pendant 24 heures.

Bien que la peau de banane ait commencé fort (elle était la plus pourrie au début), les mouches à fruits ont fini par être les plus attirées par la fraise. La peau de banane a tout de même attrapé plusieurs mouches, mais plus la fraise pourrissait, plus elle en attrapait. Les tranches de pomme n’ont pas attrapé une seule.

Pièges à mouches à fruits du commerce

Si vous n’avez pas de chance avec ces solutions DIY ou si vous n’avez pas le temps ou les matériaux pour les fabriquer, il existe des pièges préfabriqués que vous pouvez acheter à la place. Tous ont des milliers d’avis positifs et coûtent moins de 20 $. Ils pourraient valoir la peine d’être considérés si vous voulez quelque chose qui attrape d’autres types d’insectes volants, ou si vous voulez quelque chose de plus discret qu’un piège DIY.

– Piège à insectes volants Zevo (19 $): Ce piège se branche sur une prise et utilise la lumière UV pour capturer les mouches à fruits, les moucherons, les mouches domestiques, et plus encore.

– Pièges collants Landisun (12 $): Ces petits pièges collants peuvent être plantés près de la source du problème, que ce soient des mouches à fruits sur votre comptoir, des moustiques à l’extérieur, ou des moucherons près de vos plantes.

– Pièges à mouches à fruits Terro (15 $): Des pièges en forme de pomme qui attirent les mouches à fruits avec un appât liquide et les empêchent de s’échapper. Cela fonctionne uniquement pour les mouches à fruits.

– FlyPunch d’Aunt Fannie (8 $): Ce piège à appât liquide à base de plantes ressemble à un élégant pot à épices rempli d’un punch piquant qui attire les mouches à fruits.

– Piège à mouche Sur La Table (15 $): Ce piège élégant dissimule sa fonction pas très jolie, mais ne vient pas avec d’appât (vous devez ajouter votre propre VCP ou fruit).

Pendant notre petite expérience, j’ai acheté un pack de pièges Terro pour voir s’ils fonctionnaient mieux que mes méthodes faites maison. J’en ai laissé un dehors pendant 24 heures à côté de nos pièges à banane et fraise pour voir lequel des trois se comportait le mieux.

Encore une fois, notre piège fait maison à la fraise s’est mieux comporté, su