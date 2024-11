Dans les mots (moins méchants et plus propres) de Regina George du film Mean Girls, «Monte à bord [ami], nous allons faire du shopping!» La vraie citation remplace le mot ami par «perdant» et, eh bien, personne ici n’est un perdant, SURTOUT parce que nous parlons de comment GAGNER en matière de shopping vintage. Aujourd’hui, je lance une nouvelle série que nous appelons Deal or No Deal, où je me connecte avec un expert sur un produit ou un service domestique donné, et nous aide tous à apprendre quel est un prix juste pour cela. Premier épisode: les meubles modernes du milieu du siècle, principalement parce que c’est une catégorie de designs d’occasion et vintage très populaire qui n’est pas prête de disparaître de sitôt – ou jamais – dans nos espaces de vie, mais aussi parce que c’est un favori de EHD.

Les meubles vintage modernes du milieu du siècle (ou MCM pour faire court) couvrent toute la gamme des prix, comme le font franchement tant d’autres pièces vintage et antiques. Donc, bien qu’il n’y ait pas de science exacte, j’espère que vous sortirez de là aujourd’hui mieux équipé pour vous sentir bien à propos de ce que vous avez payé pour vos trouvailles, plutôt que d’avoir cette sensation désagréable au fond de l’estomac que peut-être vous vous êtes fait arnaquer. Notre expert d’aujourd’hui est Ellen LeCompte, propriétaire de la boutique vintage moderne du milieu du siècle Amsterdam Modern à Los Angeles. J’ai envoyé un e-mail à Ellen pour lui poser des questions en tant que personne dont le travail consiste à acheter puis à fixer un prix / revendre des meubles modernes du milieu du siècle. Elle a transmis beaucoup de sagesse, mais avant de plonger dans cela, avec notre feuille de triche sur les prix que j’ai élaborée avec son aide, je veux parler un peu de ce qui rend exactement quelque chose moderne du milieu du siècle, et ce que vous devez savoir à ce sujet pour mieux comprendre tout ce que vous achetez.

Alors que vous pourriez lire «milieu du siècle» et penser «Ah d’accord, les années 1950», le design moderne du milieu du siècle est en fait classé par des meubles et une architecture qui ont vu le jour après le mouvement moderniste (années 1900-1930, environ) mais avant le postmodernisme (années 1970-1990, encore une fois, approximativement). Cela signifie que le MCM s’étend des années 40 – parfois même la fin des années 30 – jusqu’au début des années 70.

Et en fait, saviez-vous que le terme «moderne du milieu du siècle» n’est même pas venu à être jusqu’à ce que l’écrivain Cara Greenberg (avec qui j’ai travaillé en freelance pendant un moment lorsque j’étais éditeur chez Luxe Interiors + Design) a sorti son livre acclamé « Mid-Century Modern: Furniture of the 1950s » en 1984. Quoi qu’il en soit, il y a tellement d’opinions en ligne sur ce qu’est réellement le MCM. Est-ce une esthétique? Est-ce une période de temps? Mon avis personnel, humble et légèrement expert, est que c’est les deux.

Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement vers la production de masse en raison des nouvelles technologies et de l’accès à de nouveaux matériaux tels que le contreplaqué, le plastique, la fibre de verre, le verre et le métal. Ce que nous connaissons aujourd’hui comme des meubles modernes du milieu du siècle est né d’un besoin et d’un désir de meubles et de décor fonctionnels, abordables et facilement disponibles, à l’opposé direct des meubles ornés et traditionnellement fabriqués à la main (lire: coûteux et pas rapide à produire) des décennies et des siècles précédents. Les familles cherchaient à embrasser un style de vie moderne et organique, et le MCM a répondu à cela. Et les raisons pour lesquelles le style était si populaire lorsqu’il est apparu pour la première fois sur la scène sont les raisons pour lesquelles il persiste encore aujourd’hui.

« C’est un design intemporel, avec des lignes épurées et simples », dit LeCompte. C’est pratique, dépouillé mais aussi innovant. Contrairement aux pièces des périodes précédentes, vous trouverez un mélange de matériaux. Métal (surtout chrome) avec du cuir, du vinyle ou du bois. Verre avec du chrome ou du bois. Les silhouettes sont soit profilées soit présentent des courbes douces et organiques, ce qui n’était pas souvent vu avant les années 30 ou 40.

Le design moderne du milieu du siècle est en fait un mouvement de conception américain qui a été fortement influencé par le modernisme danois (ce que la société de LeCompte spécialise, plus à ce sujet dans un instant), ainsi que le Bauhaus allemand, qui était à la fois un style et une école de design. Il y a bien sûr du moderne du milieu du siècle italien (c’est tellement bon), et dans l’ensemble, une grande partie de ces designs peuvent être regroupés sous le parapluie du MCM pour les besoins de cet article. Vous constaterez également que la collection d’époques, de régions et de designers varie d’un marchand à l’autre, sauf s’ils se spécialisent dans un créneau spécifique.