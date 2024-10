L’année dernière, à peu près à cette époque, je travaillais sur un article sur la rénovation durable de la maison (ça sonne comme un oxymore) pour une publication nationale. J’ai parlé à des concepteurs, constructeurs et entrepreneurs certifiés LEED. J’ai interviewé des leaders de conseils et organisations de construction durables. Et même si j’ai beaucoup appris de toutes mes conversations, ma plus grande conclusion a été une panique déchirante sur la quantité de déchets liés à la maison (matériaux de construction et ameublement) qui est créée chaque année.

Selon l’EPA, environ 12 millions de tonnes de meubles et d’ameublement se sont retrouvées dans des décharges dans le dernier rapport que j’ai pu trouver, datant de 2018. Alors qu’environ 20% ont été brûlés pour la récupération d’énergie, près de 80% restent dans la décharge. C’est 9,6 millions de tonnes. DES TONNES, pas des livres, donc quelques calculs rapides pour comprendre le poids ici serait d’environ 192 MILLIARDS de livres. Par an. Il y a des efforts pour recycler, mais il n’y a pas de données mesurables disponibles en dehors des matelas, donc il est difficile de savoir combien est réutilisé et réutilisé.

C’est… stupéfiant. C’est difficile à traiter mentalement la quantité que nous prenons de nos maisons et dont nous nous débarrassons, soit parce que c’est cassé et ne peut pas être réparé, soit parce que c’est cassé et que nous ne voulons pas prendre la peine ou les frais de le réparer, ou parce que nous passons à des choses nouvelles et “meilleures”. Malheureusement, une grande partie des meubles sur le marché grand public aujourd’hui n’est pas destinée à durer, ce qui fait partie du problème. C’est du “mobilier rapide” fabriqué en panneaux de particules recouverts de placage, en plastique, en bois bon marché et en mousse, construit spécifiquement pour répondre à un besoin temporaire, pas pour rester dans nos maisons pendant des décennies (ou même des siècles comme les choses avaient l’habitude de le faire). Certaines choses que nous ne pouvons pas empêcher de jeter, car il n’y a pas d’autre solution. Mais aussi – et je suis certainement coupable de cela aussi – nous nous sommes tellement habitués à voir des gens acheter une maison pour tout démolir jusqu’aux montants pour leurs préférences personnelles, ou à traverser des canapés aussi rapidement que je le fais avec du déodorant pendant une vague de chaleur (c’est rapide).

Bien sûr, il y a toujours l’option d’acheter d’occasion, vintage et antique pour ne pas introduire de nouveau meuble qui finira par être jeté. C’est un choix très accessible pour les meubles en particulier, étant donné qu’il y en a déjà tellement, surtout en bon état, et même auprès de détaillants actuels si vous préférez cela à du vintage.

J’ai l’impression d’avoir partagé cette photo de mon canapé tant de fois et que tout le monde en a marre de la voir, mais la voici encore une fois, pour la bonne mesure.

Mais ce n’est pas de cela dont je suis ici pour parler en profondeur aujourd’hui. Ce que je suis ici pour partager, c’est comment rendre votre canapé, spécifiquement, plus durable à la fois pour des raisons de durabilité mais aussi parce que parfois, vous n’avez tout simplement pas le budget pour quelque chose de nouveau, ou que le timing n’est pas bon. Je suis dans ce scénario moi-même, c’est pourquoi j’ai proposé le concept. J’ai mon canapé en cuir Maxwell d’Interior Define depuis 2018. Après des années de farniente induit par la pandémie, puis de bébé nouveau-né induit par le fait de s’asseoir 24 heures sur 24 pour allaiter, pomper ou faire la sieste en contact, mon canapé a l’air *rugueux*. Certains coussins sont plus plats à certains endroits qu’à d’autres, et le velours fait des bulles de façon bizarre (je ne sais pas pourquoi, et je n’ai jamais vu ça arriver avant). Il s’avère également un peu trop petit pour le nombre de personnes que nous avons normalement, partageant avec nous.

Je pourrais juste dire “Screw it, let’s get something new,” mais cela ne fonctionnerait pas pour nous financièrement pour le moment, et aussi rien de plus grand ne rentrerait dans notre salon actuel. Cela, et je me mets au défi (et maintenant vous aussi si cela vous semble logique) de prolonger ce chiot jusqu’à ce que je ne puisse plus l’étirer. J’ai imaginé cinq façons de garder le cœur de votre canapé battant quelques années de plus pour le garder hors de la décharge finale un peu plus longtemps, bien que d’abord, voici quelques idées si vous avez finalement besoin d’un nouveau canapé, car je comprends… parfois vos besoins changent, en particulier en ce qui concerne la quantité de places assises requises dans votre maison. Ce petit canapé de taille d’appartement que vous avez eu il y a 10 ans ne fonctionne probablement plus dans votre espace de vie maintenant plus grand. Mais il n’a pas besoin d’aller sur le trottoir ! Considérez :

• Utiliser un canapé trop petit dans une autre pièce de votre maison, comme votre bureau, suite principale, chambre d’amis, salle de bonus ou salle de jeux

• Vendre sur des places de marché d’occasion comme Facebook Marketplace, Craigslist, Nextdoor

• L’offrir aux voisins sur des groupes comme Buy Nothing (via Facebook)

• Faire un don à Habitat For Humanity, The Salvation Army, Out of the Closet, ou même à des organisations locales qui pourraient en avoir besoin comme des refuges, des centres LGBTQ, etc.

• Rechercher des installations dans votre région qui recyclent spécifiquement les meubles (il peut y avoir des frais de dépôt ; certaines peuvent offrir des services de ramassage, également moyennant des frais)

Maintenant, passons à cinq façons de prolonger la durée de vie de votre canapé, du plus petit et moins cher au plus grand (mais plus durable) investissement.

Idee #1 : Envelopper un joli et durable plaid

De loin le moyen le plus simple d’aborder cela. C’est une excellente option pour quiconque souhaite prévenir l’état de votre rembourrage dans un salon à fort trafic avec des animaux de compagnie, des enfants ou des adultes généralement turbulents. C’est aussi un pansement utile lorsque le tissu de vos coussins a connu de meilleurs jours (ou que vous en avez marre de le regarder).

J’ai tiré deux exemples opposés pour vous montrer que l’emballage d’une couverture ou d’une courtepointe (ou dans le cas de Hummus Bird à droite, une tapisserie), n’est pas nécessairement un look monotone. Vous pouvez suivre la route de Chris Loves Julia avec un jeté bien enroulé, ou le garder lâche et libre avec un drapé décontracté.

Les deux photos ci-dessus sont de Flea Market Fab, et montrent un couvre-lit plus épais et un tissu mudcloth couvrant sans effort à la fois des canapés d’intérieur et d’extérieur. Je pense qu’en fonction de ces conceptions de pièces, cela fonctionne magnifiquement, bien qu’avec le bon imprimé et coloris sur la couverture, cela pourrait aussi être un moment de tension cool dans un espace plus moderne.

Voici une pièce moderne très soignée et joyeuse où les canapés sont couverts de couvertures, de courtepointes et de jetés. C’est intentionnel, et peut vraiment s’intégrer dans le style de l’espace. Cela ne doit pas donner l’impression d’avoir jeté un vieux jeté sur votre coussin de canapé parce qu’il était dégoûtant. Cela peut sembler cool et même edgy !

Un grand couvre-lit de lit ou une courtepointe de la taille d’un matelas fonctionne le mieux pour cela à la fois pour la durabilité et la taille, bien qu’une couverture traditionnelle puisse également être mise à profit ici, en fonction de la taille de votre canapé ou de votre sectionnel. Voici quelques-uns que j’ai trouvés et que j’adore :

Couvertures, Courtepointes & Couvre-lits :

En haut, de gauche à droite : Couette en coton patchwork Astrid Check | Jeté réversible en laine à carreaux | Couette Kantha marron | En bas, de gauche à droite : Couverture en lin de pluie | Courtepointe florale Stillwater | Couette en coton biologique Averill

La première chose à laquelle j’ai pensé en voyant ce concept était “Oui, mais dès que je m’assois dessus, c’est fini” en termes de le garder en place. J’ai fouillé pour lire comment certaines personnes le font, et il y a des résultats mitigés de succès, bien que ces trois choses soient sorties en tête.

Façons de les maintenir en place :

De gauche à droite : Attaches de drap de lit réglables | Clips de couette rembourrés | Sangles de maintien de drap de lit

Idee #2 : Ajouter un surmatelas de coussin de canapé

Les surmatelas de coussin ont une ambiance très européenne (ils sont beaucoup utilisés en France de ce que j’ai compris), et j’adore comment ils ajoutent un tout autre élément visuel à votre canapé. Ce ne sont pas des couvertures pour chien utilitaires, d’accord ? Ils sont décoratifs et ajoutent confort, soutien et durabilité aux coussins de canapé.

Gauche : Housse de coussin de surmatelas de canapé GreenRow avec insert | Droite : Jeté en velours lavé à la pierre

J’adore les motifs éclectiques des surmatelas de canapé de GreenRow, mais si vous préférez un look plus élégant, Arhaus en propose en jolis velours mats. Pour ceux qui veulent les personnaliser davantage, Etsy propose beaucoup de boutiques qui les proposent. J’ai trouvé ces trois pour commencer : #1, #2, #3.

Idee #3 : Ajouter des supports à vos coussins de canapé/cadre de canapé existant

Peu importe le nombre de couvertures ou surmatelas de coussin que vous ajoutez, certains canapés semblent au-delà du pâle en raison de sièges affaissés et tristes. C’est à la fois esthétiquement mauvais mais aussi horrible pour quiconque a des problèmes de dos. Il y a deux façons de procéder : un tapis de support si vous avez un cadre funky avec de mauvais ressorts ou lattes, ou des inserts de coussin si des coussins en crêpe et en pancake sont en cause. Vous devriez voir certains des avant et après sur ces choses (vous pouvez si vous suivez les liens ci-dessous). C’est fou ! Les canapés qui semblaient avoir été écrasés par un rouleau compresseur sont aussi dodus et tendus que les joues juvéniles de mon enfant en bas âge (à la fois visage et derrière).

Gauche : Support de coussin de canapé à vie de Ben’s Home | Droite : Support d’insert de coussin de canapé

Je pense à commander quelques-uns de ces supports d’insert pour les parties en creux de mon coussin. Ils sont disponibles en différentes tailles et peuvent être coupés pour créer l’angle que nécessite votre siège. Cette photo montre qu’il est placé en haut de l’intérieur existant, mais je les ai vus mieux utilisés en bas pour que la mousse/bourrage/ce que vous avez d’origine soit en haut, ce qui est meilleur visuellement selon moi.

Idee #4 : Commander de nouveaux inserts de coussin personnalisés

Maintenant, nous entrons dans un territoire plus dépensier, mais il est important de le mentionner car de nouveaux inserts de coussin peuvent *vraiment* prolonger la durée de vie de votre rembourrage. Cela lui donne une vie presque neuve à moins que le cadre ou le tissu ne soit mauvais (voir idée #5). Oui, vous aurez toujours le gaspillage de vos anciens intérieurs de coussin, mais c’est beaucoup moins que le canapé entier. J’ai exploré cette option lorsque je possédais le canapé Lounge II de Crate & Barrel et que mes coussins s’aplatissaient. C’était il y a environ 7-8 ans, et à l’époque, pour deux TRÈS grands inserts de coussin (et honnêtement, je ne me souviens pas si cela incluait également le tissu ou non), cela allait me coûter environ 700 $. Je suis sûr que c’est bien plus cher maintenant, étant donné que ce canapé coûtait 1 200 $ lorsque je l’ai acheté et coûte maintenant 2 300 $ (MON DIEU L’AUGMENTATION DE PRIX !).

Inserts de coussin de canapé personnalisés

CEPENDANT, j’écris cela pour dire que votre premier arrêt si vous aimez votre canapé mais pas la façon dont votre mousse ou votre duvet s’est comporté est le magasin où vous l’avez acheté initialement, en particulier s’il s’agissait d’un article fait sur commande (et non d’un article expédié de chez Amazon, All Modern, ou autre). Obtenez un devis directement du revendeur, car c’est ce qui sera le meilleur retrofit. Cela sera, cependant, probablement le plus cher.

Si vous ne pouvez pas emprunter cette voie pour une raison quelconque, ne craignez rien, car il y a plein d’entreprises qui peuvent vous fabriquer de nouveaux inserts et vous les expédier directement à votre domicile. Certains vous permettront même d’envoyer votre coussin existant par la poste, et de le retourner avec le nouveau en place. Voici quelques-uns que j’ai trouvés. J’ai mis des mesures estimées de mon sectionnel (qui a des coussins très grands), et j’ai obtenu des prix de 200 à 500 $ le coussin. Ce n’est pas bon marché, mais avec le prix moyen des canapés s’élevant près de 2 000 $ de nos jours, cela peut tout de même être une option plus abordable, sans oublier durable.

• Foamorder.com

• Zipcushions.com

• Sofacushionrefills.com

Idee #5 : Travaux de rembourrage complet

Et enfin, le grand Kahuna de la restauration de canapé. Le rembourrage complet. Il y a certainement des canapés qui ne justifient pas les dépenses d’une refonte. Honnêtement, si on vous propose plus que ce que vous avez dépensé pour le canapé d’origine lorsqu’il était neuf (les pièces vintage et antiques sont une exception ici), ce n’est probablement tout simplement pas la peine. Mais une refonte intérieure et extérieure d’une pièce solide et de haute qualité que vous possédez déjà ou que vous avez achetée d’occasion peut vraiment être une excellente voie à explorer.

photographie de sara ligorria-tramp et veronica crawford | de : tous les comment, pourquoi et combien de l’ameublement avec un tissu crypton (adapté aux enfants et aux animaux domestiques)

Vous aurez une liberté totale de choix de tissus (alors n’hésitez pas à vous lâcher ici !), vous pourrez choisir votre garnissage de coussin si vous en avez besoin de nouveaux, et même ajouter des détails amusants comme du passepoil et du capitonnage. Soyez prêt à dépenser entre 1 000 et 4 000 $ en fonction de la taille, du cadre, si les inserts de coussin doivent être remplacés, et si le cadre a besoin de réparations. Et cela n’inclut pas le tissu. Les tissus d’ameublement peuvent coûter de 40 à 400 $ le mètre, et la variation du prix est basée sur le matériau, la marque, etc. Attendez-vous à avoir besoin de 15 à 30 mètres (ou plus) de tissu, là encore, en fonction de la taille. L’emplacement entre également en ligne de compte dans cette dépense, mais n’ayez pas peur de faire le tour des magasins. Obtenez 2 à 3 devis pour vous sentir bien, demandez à voir des exemples de leur travail en vrai car les photos ne vous montrent pas vraiment la qualité ou les détails, et rappelez-vous, vous obtenez souvent ce pour quoi vous payez.

Bien que le coût de rembourrer un canapé varie, un rembourrage de canapé de qualité pourrait coûter 50 à 60 % moins cher que d’acheter quelque chose de neuf tout bien considéré. Un nouveau canapé pourrait être