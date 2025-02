Bienvenue à Comment ils ont réussi, où nous examinons de près un aspect particulièrement difficile de la conception d’une maison et obtenons les détails précis sur la façon dont il est devenu réalité. Les verbes plier, glisser, superposer, tisser et étendre ne sont pas des termes que l’on utiliserait généralement pour décrire une maison, mais ils sont appropriés pour cette résidence de 1 737 pieds carrés dans le quartier de Montecito Heights à Los Angeles. Propriétaire de la maison, Shahan Sanossian a approché Bojána Bányász et Donatella Cusmá, cofondateurs du cabinet d’architecture Claret-Cup basé à Los Angeles, avec une « longue liste » de demandes comprenant une suite d’invités, un espace de vie reconfigurable, une connexion extérieure abondante sans sacrifier l’intimité, et une esthétique de Palm Springs du milieu du siècle (mais pas du genre copier-coller). Il a également imaginé une maison qui… se pliait.

Le domicile est situé sur un terrain escarpé dans le quartier de Montecito Heights à Los Angeles. Conçu par le cabinet féminin Claret-Cup basé à Los Angeles, l’une des caractéristiques les plus remarquables est le trappes d’escalier personnalisées qui peuvent basculer entre une extension de la rampe ou, lorsqu’elles sont abaissées, une partie étendue du sol du salon. Lorsque la conception était en cours, les lois de zonage de la ville à l’époque exigeaient que la suite d’invités soit reliée à la maison principale par un escalier intérieur. Pour respecter l’accent mis par Shahan sur l’intimité, les architectes ont ajouté une porte en bas de l’escalier de la suite d’invités. C’était le début d’une solution, mais vue du niveau principal, pour Shahan, elles laissaient l’impression d’un escalier vers nulle part.

Shahan, qui travaille dans les communications mais a étudié l’architecture à l’université, a recherché des idées sur Internet et a finalement proposé une solution : et si on installait une trappe d’escalier ? Bányász et Cusmá ont adoré l’idée et ont commencé à rechercher ce qu’il faudrait. Généralement trouvée dans des bâtiments commerciaux ou industriels plutôt que dans des maisons sur mesure, les architectes ont adapté le concept pour créer une rambarde pliante que Shahan peut basculer entre deux positions, en fonction de s’il veut accéder à la suite d’invités en dessous ou ajouter 40 pieds carrés à son salon. « L’espace flexible est quelque chose que de plus en plus de clients demandent », explique Bányász. « La vie change et la famille grandit, donc il est agréable d’avoir la flexibilité, ainsi qu’une fonctionnalité un peu ludique, mais aussi utile.

Comment ils ont réussi: Une trappe d’escalier avec une fonction cachée

Après que Shahan ait proposé l’idée d’une trappe d’escalier à Bányász et Cusmá, les architectes ont commencé à rechercher tout, des trappes de bateau à la technologie des pistons. La conception de la trappe d’escalier n’a pas été finalisée avant que la maison ne soit en construction, ce qui, selon les architectes, n’est pas rare dans leur processus. « La trappe est un mélange entre un meuble et une structure. C’est une partie du sol. En termes de matérialité, elle est en relation avec les escaliers, qui sont également en relation avec les meubles modulables et mobiles de la maison », explique Bányász.

« La trappe d’escalier nécessitait quelque chose que nous aimons faire, c’est-à-dire travailler sur des chantiers avec des fabricants prêts à expérimenter des choses qu’ils n’ont jamais faites auparavant », explique Cusmá. « Il y a eu beaucoup de jours sur le chantier passés à mesurer, ajuster, prototyper et recommencer. » Dans la position abaissée, le panneau de contreplaqué repose presque à fleur dans un cadre en acier qui ajoute de la force et de la rigidité. Lorsque la trappe est repliée en position basse, elle est recouverte de linoléum gris qui se fond avec le sol en béton. En position relevée, elle complète le mur ruban de CMU texturé qui se déroule du patio couvert à l’extrémité opposée du salon.

La trappe a dû être conçue sur le plan de la structure pour avoir la même capacité de charge que le sol en béton environnant. En même temps, elle devait être suffisamment légère pour qu’une personne puisse l’actionner, étant donné que Shahan vit seul. Grâce à la matériau principalement en contreplaqué, au mécanisme de charnière et aux quatre vérins hydrauliques, Shahan peut reconfigurer rapidement et facilement la trappe depuis le salon. Dans l’escalier, les architectes ont conçu une rambarde métallique pliée sur mesure. Le dessus des marches en bois est peint en bleu foncé, ce qui complète le design géométrique bleu et blanc du couloir environnant.

Lorsqu’elle est sécurisée en position « basse », la trappe devient une partie praticable du sol qui étend la superficie du salon de 200 à 240 pieds carrés. En position « haute », c’est ainsi que Shahan la sécurise au quotidien, la trappe apparaît comme une extension visuelle de la rampe. Cependant, l’espace supplémentaire est parfait pour quand Shahan reçoit, y compris une récente fête du Nouvel An. « Je pourrais accueillir beaucoup de personnes. Ça marche vraiment bien pour ce genre de situations », déclare Shahan. Lorsqu’elle est sécurisée verticalement, la trappe apparaît comme une continuation de la rambarde. La trappe peut être actionnée rapidement et facilement par une seule personne, en partie grâce à l’installation de quatre vérins hydrauliques. Au pied de l’escalier, une porte solide encastrée peut être fermée en tandem avec la trappe ci-dessus pour isoler l’escalier du haut en bas. La résolution ajoute une isolation phonique et de la confidentialité.

La trappe opérationnelle n’est pas la seule fonction active que les architectes ont conçue. Au niveau principal, deux ensembles de portes vitrées pliantes dissolvent la barrière entre l’intérieur du niveau principal et la cour extérieure. En ce qui concerne le mobilier, une série de boîtes en bois modulaires avec des dessus en linoléum peuvent être utilisées alternativement comme marches ou comme sièges supplémentaires, tandis que dans la cuisine, un îlot en bois et en pierre de savon se sépare pour accueillir jusqu’à huit convives. Pris ensemble, le résultat est une maison où il semble que l’on ne puisse jamais s’ennuyer.

Deux ensembles de portes vitrées pliantes suppriment la barrière entre l’espace de vie intérieur et la cour extérieure. Ingénieur structurel: Nous Engineering Construction de charpente et fondations: Prime Construction, Inc. Conception lumineuse: Claret-Cup Publié le 19 février 2025