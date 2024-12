Comment fabriquer une décoration murale DIY super originale pour la chambre de ma nièce

La semaine dernière, nous avons dévoilé la transformation de la chambre de ma nièce pré-adolescente et bien que je n’avais pas besoin de faire un autre tableau en liège personnalisé, je sais que les pré-ados les adorent (et les grands sont étrangement chers). Je voulais également m’assurer que cette chambre (avec tous les meubles AllModern super cool) restait jeune et ludique et avait des éléments plus tendance pour éviter d’être trop sophistiquée. Et écoutez, ce tableau en liège loufoque donne définitivement des vibes de Nickelodeon, mais vous pourriez suivre les mêmes étapes et créer votre propre motif (même juste des bords festonnés avec des bols), en utilisant les mêmes outils. Alors c’est parti… un tableau en liège ondulé amusant pour vous (ou le pré-ado/ado de votre vie).

Matériaux nécessaires:

– Rouleau de liège

– XL Foam Core (acheté individuellement en magasin)

– Colle en spray

– Pistolet à colle

– Bols

J’avais un énorme rouleau de liège que j’avais gardé pour un projet comme celui-ci. À lui seul, le liège est mince et peut se déchirer facilement si vous n’êtes pas prudent, donc Gretchen a trouvé un grand morceau de Foam Core chez Blick’s pour servir de support. Nous savions que nous voulions accrocher cela au-dessus de la commode de ma nièce, donc cela devait être assez grand pour prendre beaucoup de place sur un mur aussi grand, mais pas trop grand pour ne pas prendre toute la place. Le tableau que nous avons choisi mesure environ 40” x 60” et est assez épais, environ 1/2”, pour que les futurs punaises aient suffisamment de matière pour s’y enfoncer.

Créer la forme ondulée:

Pour tracer la forme ondulée, nous avons pris une pile de bols et les avons alignés, côte à côte, autour du bord du tableau. Ces bols ont été empruntés dans la cuisine de mon frère. J’en ai accidentellement laissé tomber un et il s’est cassé en chemin et j’ai eu du Sharpie sur la plupart d’entre eux en les traçant – désolé petit frère, je te dois de nouveaux bols ! Donc, si vous êtes inspiré pour essayer ce DIY vous-même, optez pour quelque chose que vous ne vous dérangez pas de peut-être un peu abîmer. Mais sachez que le Sharpie s’efface assez facilement des bols en céramique.

Maintenant, il se trouve que ces bols s’adaptaient presque parfaitement autour du tableau. Cela nous a aidé à les garder tous alignés sur le bord pendant que je traçais autour de chacun d’eux, en allant autour du bol environ à mi-chemin, avant de passer au bol suivant pour terminer la courbe, créant ainsi l’ « ondulation » que vous voyez ici. Nous voulions accentuer la forme plus sauvage et sinueuse, mais vous pourriez aussi tracer seulement une partie des bols pour lui donner un aspect plus festonné OU simplement dessiner la forme que vous voulez ! Nous voulions juste nous assurer que la forme était fluide et que l’ondulation ne se coupait pas de manière étrange.

Mission accomplie. Une fois que nous avions le contour, il était temps de le découper. Au début, nous avons essayé d’utiliser des cutters, ce qui aurait peut-être mieux fonctionné sur un tableau plus mince, mais c’était tellement contraignant de le faire passer à travers. À la place, j’ai pris un couteau de cuisine qui a étrangement bien fonctionné, presque comme une petite scie (qui fonctionnerait probablement aussi bien, voire mieux pour cela, pour être honnête). Les bords sont un peu rugueux, mais pas trop mal ! Ça a été rapide et c’est ce qui importait à ce stade.

J’ai passé les côtés avec du papier de verre pour les lisser un peu avant de coller. Vous vous demandez peut-être pourquoi j’ai décidé de découper le tableau maintenant alors que le liège n’est nulle part en vue. Eh bien, comme le rouleau de liège était si mince et fragile, il semblait que coller les deux ensemble d’abord rendrait la découpe encore plus rugueuse, avec le risque de déchirures le long du liège si les endroits n’étaient pas bien collés. En coupant le tableau, puis en collant le rouleau de liège, puis en recoupant, nous aurions un bord rugueux mais épais et préformé pour découper avec précaution. Et assez mince pour utiliser des ciseaux aussi, ce qui était beaucoup plus facile !

Collage et finition:

C’est ce que nous avons fait. Après avoir découpé la forme, j’ai pulvérisé de la colle à l’arrière du tableau et j’ai étalé le liège à plat dessus. Je l’ai lissé pour m’assurer qu’il était vraiment collé. La colle en spray a assez bien fonctionné, mais comme je le soupçonnais, elle ne collait pas très bien aux bords. Nous sommes revenus en ajoutant un peu de colle adhésive pour nous assurer qu’elle resterait vraiment en place.

Une fois que le liège était collé au tableau, nous avons retourné le tout pour que notre contour soit facile à voir. À ce stade, Gretch et moi avons expérimenté avec des cutters et des ciseaux pour découper la forme une deuxième fois. Les deux ont plutôt bien fonctionné, mais comme nous avons fait cela dehors sur l’herbe pour la plupart de la découpe, la surface en dessous rendait difficile le glissement de la lame de manière propre. C’est pourquoi je dis d’opter pour les ciseaux, mais si vous travaillez sur une table ou avez un tapis de découpe assez grand, je pense qu’une lame vous donnera des lignes plus nettes.

Nous sommes revenus sur le tableau avec ladite lame, cette fois à l’endroit, pour retoucher les défauts évidents. Heureusement, je n’avais pas besoin de m’inquiéter trop des lignes nettes ici, car l’idée était depuis le début d’ajouter une finition à ce tableau en liège. Avec un DIY aussi simple que celui-ci, ajouter la finition est vraiment ce qui le distingue de n’importe quel autre artisanat et en fait quelque chose que vous seriez réellement heureux d’accrocher à votre mur.

J’avais acheté plusieurs options de finition parce que je n’arrivais pas à me décider. Lors de ma première visite au magasin, j’ai pris une corde blanche et un matériau semblable à du paracorde car c’était littéralement tout ce qu’ils avaient. Gretch et moi avons envisagé de l’utiliser mais ce n’était tout simplement pas le bon choix. Alors je suis allée dans un autre magasin et heureusement (selon qui vous demandez) j’ai trouvé beaucoup trop d’excellentes options de finition à ramener. Il est finalement revenu à l’un de ces deux velours. Nous avons emmené le tableau en liège non fini dans la chambre et avons drapé toutes les finitions dessus pour décider. C’était un choix difficile, mais nous avons opté pour le bleu.

À un moment donné, nous avons envisagé d’utiliser du flexi-moulage, mais après un examen en magasin, cela ne fonctionnait pas. La finition en tissu était bien plus facile à utiliser et plus adaptée à une chambre pré-ado de toute façon. Cette finition en particulier a parfaitement fonctionné car c’était essentiellement un passepoil préfabriqué. Cela signifie qu’il avait une forme de nez de taureau avec une marge de couture qui ensemble étaient exactement de la même largeur que le nouveau tableau. Le chemin le plus simple était de simplement le coller avec le pistolet à colle, côté passepoil vers le haut (évidemment). J’ai utilisé mon pistolet à colle sans fil et j’ai rapidement terminé !

Nous nous sommes assurés de commencer là où nous voulions que cela se termine – quelque part discrètement, pour pouvoir rentrer la pièce de fin dans un coin. Je dirai, si vous travaillez rapidement comme nous l’avons fait, vous risquez probablement d’avoir quelques dégâts de colle. La colle chaude devenait un peu désordonnée et se solidifiait sur le velours. Donc, si vous vous lancez dans ce projet vous-même, prévoyez suffisamment de temps pour y aller doucement. Mais tout d’un coup, nous avions un tableau en liège ondulé ! Il n’est pas parfait, mais il a été fait avec amour et c’est un projet que j’essaierais certainement à nouveau.

Nous avons utilisé un kit de suspension de tableau simple pour fixer un fil à l’arrière pour un accrochage facile. Quelques clous dans le mur plus tard et le voici sur son mur, ayant l’air si bien ! Mais un peu trop vide…

C’est tellement plus amusant avec ses touches personnelles – des polaroids d’amis et de famille, de petits bricolages qu’elle a réalisés au fil des ans, des babioles de papillons et des découpures de Teen Beat parce que… évidemment ! Le meilleur, c’est que ce DIY est totalement adapté aux enfants avec un peu de supervision. Nous avons surpris ma nièce avec cette chambre, mais je pense que ce serait un projet vraiment rapide et amusant à faire avec vos enfants/pré-ados pour les impliquer dans une transformation. J’ai vraiment ressenti un sentiment d’accomplissement une fois que nous l’avons vu sur le mur ! Et cela n’a pris qu’environ une journée et ~100 $ pour le réaliser. J’appelle ça une réussite.

Le tableau en liège est si mignon dans sa chambre pleine de fantaisie et ma nièce adore avoir la liberté d’y accrocher tout ce qu’elle veut ! Cette chambre est destinée à grandir avec elle, donc opter pour un élément DIY comme celui-ci avait tout son sens. Il n’est pas censé être trop précieux, juste créatif et amusant. Un grand merci à Gretch qui a travaillé sur ce projet avec moi, Kaitlin pour ses jolies photos (allez voir la révélation de la chambre si vous ne l’avez pas déjà fait), et ma nièce pour m’avoir fait confiance avec son espace ! 🙂 *Photos après par Kaitlin Green