Comment soutenir la communauté touchée par les incendies de Los Angeles

Les récents incendies à Los Angeles ont laissé une marque indélébile sur la communauté dynamique du design et sur d’innombrables personnes dont les vies et les foyers ont été bouleversés. Chez Design Milk, nos cœurs sont avec tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. Alors que nous naviguons sur le chemin à venir, nous voulons partager des ressources qui peuvent aider ceux qui ont tout perdu.

Organisations et associations à soutenir

Pour soutenir la communauté dans sa reconstruction, voici une liste d’organisations et d’associations qui fournissent une aide à tous ceux affectés dans la région de Los Angeles.

Fonds de secours pour la communauté artistique de LA

Dirigé par le Getty, une coalition de grandes organisations artistiques fournit une aide d’urgence aux artistes et travailleurs artistiques de toutes disciplines qui ont perdu leurs foyers, studios, archives, œuvres d’art ou moyens de subsistance en raison des incendies à Los Angeles.

Soutien aux designers et architectes touchés par les incendies de LA

Une collecte de fonds GoFundMe lancée par Joby Blachy de Quintus pour fournir une aide à ceux de l’industrie du design et de l’architecture qui ont perdu leurs foyers ou studios.

Autres organisations à soutenir

– La Croix-Rouge américaine : une organisation à but non lucratif fournissant une assistance d’urgence et des secours par le biais de son réseau d’organisations.

– La Fondation du Département des pompiers de Los Angeles : aide à fournir l’équipement nécessaire et finance les programmes critiques pour soutenir le LAFD.

– La Société protectrice des animaux de Pasadena : une organisation à but non lucratif soutenue par des donateurs fournissant des soins à tous les animaux et aidant aux ressources d’urgence pour les animaux affectés par les incendies.

– La Banque alimentaire régionale de Los Angeles : travaille aux côtés des agences gouvernementales et des partenaires à but non lucratif pour fournir de la nourriture et une assistance nutritionnelle à ceux de tout le comté de Los Angeles.

– GoFundMe : a compilé une liste de collectes de fonds vérifiées pour les personnes touchées par les incendies à travers le comté de Los Angeles.

– Direct Relief : une organisation basée en Californie distribuant une aide critique, comme des médicaments et des masques N95, à ceux impactés par les incendies.

– La California Fire Foundation : une organisation qui fournit une assistance émotionnelle et financière aux familles des pompiers décédés, aux pompiers et aux communautés qu’ils servent.

Caroline Williamson, rédactrice en chef de Design Milk, possède un BFA en photographie de SCAD et peut généralement être trouvée à la recherche de pièces vintage, en train de faire des mots croisés du New York Times à l’encre, ou en train de retravailler des listes de lecture sur Spotify.