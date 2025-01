Offrez-vous une vue à couper le souffle sur la mer à Chypre pour 4M€

Armou Pafos à Paphos, Chypre, est actuellement proposé à 4 014 180 euros par Cyprus Sotheby’s International Realty. Cette villa est située dans la région d’Armou à Chypre au sein d’un petit ensemble de seulement six villas individuelles. La nouvelle maison offre une vue panoramique sur la mer imprenable et tous les avantages d’un cadre paisible et isolé tout en étant commodément proche des principales commodités.

Des caractéristiques haut de gamme

La villa dispose de tous les éléments essentiels pour une vie confortable toute l’année, notamment le chauffage au sol, un système VRV, des spécifications de luxe, un garage couvert, une piscine privée, et des meubles et appareils intégrés. Le rez-de-chaussée abrite un salon spacieux avec une cuisine ouverte, offrant un accès à une grande véranda et à la zone de la piscine ainsi que trois chambres. Le niveau inférieur propose un salon supplémentaire, une chambre, un bureau, une petite salle de sport, une salle technique, et une buanderie, ainsi qu’un garage couvert pour deux voitures.

Détails de l’annonce

Chambres: 5

Salle de bains: 5 complètes

Année de construction: 2024

Pieds carrés: 4 456

Superficie du terrain: 0,37 acres

Cette propriété est une opportunité unique de posséder une maison de luxe avec des vues à couper le souffle sur la mer Méditerranée. Ne manquez pas cette chance de vivre dans un paradis terrestre à Chypre.

