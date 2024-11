Petites tailles, grandes personnalités

Les objets les plus petits dans une pièce peuvent avoir un impact énorme – surtout quand vous en avez plus d’un. Nous parlons de quincaillerie, les pièces d’accent finales qui complètent une maison avant que la décoration et le style ne commencent. Bien que ces éléments soient souvent purement fonctionnels, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas injecter un peu de personnalité. C’est là que Viefe, un fabricant de Barcelone de boutons, poignées, crochets de mur et butées de porte, entre en jeu. La marque travaille avec des designers multidisciplinaires pour créer de nouvelles collections innovantes, et voici quelques-unes de leurs dernières conceptions.

Inspirées par la silhouette d’une ceinture, les poignées et les crochets muraux Belt conçus par le studio de design de produits kaschkasch ont un attrait intemporel avec leur forme simple et arrondie. Les poignées Belt sont disponibles en deux tailles (2,5 pouces et 8,71 pouces) tandis que le crochet mural Belt offre une seule taille avec deux points de contact pour suspendre vos objets.

Mince mais solides, industriels mais élégants, les poignées Brave ajoutent une touche luxueuse aux tiroirs et portes. Leur courbure subtile et fluide ondule lentement comme de l’eau, créant une silhouette raffinée. Disponibles en six tailles, les deux variantes les plus longues mesurent plus d’un mètre de long, ce qui les rend parfaites pour les armoires et portes plus grandes.

Les crochets muraux Zoot d’Alexis Vivet combinent le bois et le métal de manière ludique. Le chêne, le noyer et le frêne laqué noir mat s’associent les uns aux autres ou avec le métal en laiton foncé brossé pour créer une collection polyvalente. Disponibles en trois tailles différentes – 2,36 pouces, 3,54 pouces et 4,72 pouces – vous pouvez opter pour un agencement uniforme ou mélanger, assortir et décaler les différentes combinaisons pour créer une exposition d’art mural fonctionnelle.

Enfin, la série Graf répond à tous vos besoins en quincaillerie avec une collection cohérente de poignées (en grandes et petites tailles), boutons, crochets de mur et butées de porte. S’inspirant des motifs en treillis et des structures solides des fonderies industrielles, l’équipe du Viefe Studio a reproduit cette esthétique brute et architecturale dans la quincaillerie Graf. Chaque pièce présente un profil texturé en treillis, offrant une prise tactile satisfaisante. Disponible dans une gamme de tailles et de finitions, la collection apporte une touche industrielle à n’importe quel espace.

Pour acheter les collections de quincaillerie Belt, Brave, Zoot et Graf de Viefe, visitez viefe.us.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.