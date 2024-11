Au cœur du quartier historique de Dongdaemun à Séoul, une révolution du design est en train de se dérouler en silence. La Dongdaemun Design Plaza (DDP), avec son architecture fluide conçue par Zaha Hadid, se présente comme une métaphore métallique de la fusion sans faille de la tradition et de l’innovation en Corée du Sud. Le dernier DDP Design Launching Fair aspire à positionner Séoul aux côtés de Paris et de Milan dans la constellation mondiale du design. Parmi la diversité des exposants, Articlier se distingue avec une collection qui reflète le paysage métallique sculptural du DDP, capturant l’interaction de la force de l’aluminium et de la lumière acrylique.

Articlier, un studio de design basé à Séoul, comble le fossé entre tradition et modernité avec des meubles qui marient la précision de la fabrication industrielle et l’âme de l’artisanat fait main. Leurs meubles rendent hommage à la fois à l’élégance contenue de l’artisanat de l’ère Joseon et aux principes fonctionnalistes du pionnier du modernisme Poul Kjærholm.

Le processus de production du studio se déroule dans le quartier de Seongsu-dong à Séoul, s’appuyant sur des ateliers à petite échelle et un artisanat méticuleux. À partir de la sélection d’aluminium de première qualité, le matériau est usiné avec précision à l’aide d’équipements de fraisage et de tournage avant d’être poncé à la main pour obtenir une texture rappelant le bois finement fini. Le processus de anodisation final garantit non seulement la durabilité, mais confère également à chaque pièce des variations tonales subtiles qui évoluent avec la lumière changeante, créant un dialogue toujours en évolution entre l’objet et l’environnement.

La dernière collection d’Articlier se compose de cinq pièces méticuleusement conçues, comprenant des tables, des étagères et des luminaires sculpturaux, mettant en valeur un jeu harmonieux entre le métal et l’acrylique translucide. La table CA88 présente un assemblage rond à deux niveaux. Sa surface acrylique en couches et ses solides pieds en aluminium créent une table polyvalente avec une texture douce et naturelle qui adoucit le froid généralement associé au métal. Les étagères NK3 et NK4, inspirées du chantak de la dynastie Joseon, réinterprètent l’héritage à travers un prisme moderne. Leur design modulaire permet un assemblage et un démontage faciles.

La lampe de sol CL12, sans doute la pièce la plus sculpturale de la collection avec la lampe de table CL4, a été conçue pour servir de pièce maîtresse, capable d’attirer l’attention même sans être utilisée. Enfin, la table en aluminium RW12 met en valeur la beauté brute de l’aluminium anodisé. Les pieds usinés avec précision et la surface raffinée font ressortir la chaleur du métal, lui permettant de s’intégrer avec des meubles en bois ou d’autres textures souvent présents dans les foyers coréens.

Pour plus d’informations sur Articlier, visitez articlier.kr.

Photographies gracieuseté d’Articlier.

