Collection ilan : redéfinir les moments du quotidien

Le designer Ilan Rubin a récemment lancé sa nouvelle marque, ilan, introduisant une collection inaugurale d’accessoires pour la maison qui redéfinit les moments du quotidien. Connu pour son œil aiguisé et son talent pour marier l’utilité avec une forme poétique, Rubin apporte son expérience de photographe et de designer pour créer des objets modernes et réfléchis.

Une collection esthétiquement frappante et hautement fonctionnelle

Chaque pièce de la collection ilan incarne l’éthique de Rubin: offrir des solutions efficaces sans compromettre le style. Un objet phare est la boîte à pommes, inspirée des racines photographiques de Rubin. Transformée en table d’appoint, table d’ordinateur, table de chevet, siège ou marchepied, elle apporte une touche de couleur et de fonctionnalité à chaque espace.

Dans la cuisine, Rubin réinvente le traditionnel support à couteaux en intégrant une étagère magnétique ajustable pour les épices et deux crochets magnétiques. Un mariage parfait entre praticité et design épuré.

Même le modeste porte-serviettes en papier est amélioré avec une touche de couleur qui complète la beauté intemporelle du bois de noyer. Un aimant maintient le rouleau en place, tandis que le bras d’arrêt magnétique ajustable garantit un ajustement sûr et sans oscillations.

Une relation réimaginée avec l’ordinaire

Avec la collection ilan, Rubin nous invite à découvrir la beauté dans l’utilité et la joie dans la simplicité, transformant des moments négligés en petites joies qui élèvent notre vie quotidienne. Chaque objet ilan utilise du noyer massif certifié FSC, soulignant l’engagement de Rubin envers la durabilité – une extension naturelle de son approche réfléchie du design.

Pour en savoir plus sur la nouvelle marque d’Ilan Rubin, ilan, visitez ilanilan.design.