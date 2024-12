Une Collaboration de Prestige entre Bang & Olufsen et Ferrari

Dans une nouvelle collaboration exclusive, Bang & Olufsen et Ferrari se réunissent une fois de plus pour présenter leur deuxième collection de produits haut de gamme. Après le succès de leurs enceintes inspirées par Ferrari dans le rouge emblématique de la marque, cette nouvelle collection adopte une approche plus discrète, mettant en avant des enceintes Bang & Olufsen édition Ferrari dans un élégant coloris Grigio Corsa – un gris anthracite synonyme du style raffiné de Ferrari. Malgré une palette plus sobre, les accents rouges emblématiques de Ferrari restent présents, insufflant de la vitalité aux designs.

Une Passion Commune pour l’Aluminium

Cette collection met en lumière une passion partagée pour l’aluminium, matériau emblématique des châssis de voiture de Ferrari et des produits audio haut de gamme de Bang & Olufsen. Le PDG de Bang & Olufsen, Kristian Teär, explique : « Ferrari et Bang & Olufsen ont toujours cherché à offrir la meilleure expérience possible dans la quête de performances inégalées. Pour notre deuxième collection ensemble, nous avons voulu rendre hommage à l’aluminium, matériau emblématique de nos deux marques. » Le résultat est un mariage de la passion italienne et de l’artisanat danois, avec des produits dotés d’une finition mate obtenue par anodisation et sablage au perle.

Les Produits de la Collection

La collection comprend trois produits phares de Bang & Olufsen, chacun réimaginé avec le langage de design de Ferrari : l’enceinte Beolab 50, la barre de son Beosound Theatre et le téléviseur Beovision Theatre.

Réputées pour leur qualité sonore impeccable et leur technologie acoustique avancée, les enceintes Beolab 50 offrent des lentilles acoustiques ajustables pour une restitution sonore précise. Les enceintes Beolab 50 Ferrari Edition ajoutent une bande rouge frappante au centre, rappelant les bandes de course de Ferrari, et sont disponibles au prix de 95 000 $ la paire.

La barre de son Beosound Theatre Ferrari Edition est une barre de son ultra-puissante avec 12 haut-parleurs personnalisés qui diffusent le son dans toutes les directions, y compris vers le haut pour prendre en charge les canaux de hauteur Dolby Atmos. La Ferrari Edition arbore une finition Grigio Corsa, le logo du cheval cabré de Ferrari gravé au laser, et des détails rouges subtils. Cette barre de son est disponible pour 18 000 $.

Enfin, le téléviseur Beovision Theatre Ferrari Edition est un téléviseur OLED 4K qui associe des visuels époustouflants à un son premium, disponible en tailles d’écran de 55, 65 et 77 pouces. La Ferrari Edition comprend des panneaux anodisés Grigio Corsa et des tweeters anodisés rouges dans la barre de son intégrée, et est vendue à 28 900 $.

Disponibilité et Accessibilité

Ces produits exclusifs en édition Ferrari sont disponibles exclusivement sur commande via Bang & Olufsen. Pour ceux qui souhaitent une entrée plus accessible dans la collaboration, des produits de la gamme 2023, tels que l’enceinte extérieure Bang & Olufsen Beolab Explore au prix de 299 $, sont toujours disponibles sur bang-olufsen.com.

Cette collaboration entre Bang & Olufsen et Ferrari incarne la fusion parfaite entre l’innovation technologique, le design de pointe et l’exclusivité de deux marques emblématiques. Une opportunité unique de posséder des produits d’exception alliant le savoir-faire italien de Ferrari à l’excellence sonore danoise de Bang & Olufsen.