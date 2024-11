La collection Epin Rere de Yinka Ilori est destinée à être le point central de votre prochain dîner. Signifiant ‘Mon destin’ en yoruba, cette collection en grès en édition limitée – comprenant des assiettes finies à la main, une cruche, un plat et un vase – est un mélange harmonieux de sérénité et de beauté sculpturale. Inspirée par les eaux paisibles et les magnifiques couchers de soleil le long des plages de Lagos, chaque pièce vibrante de la collection Epin Rere capture la magie naturelle d’une journée se terminant paisiblement près de la mer calme et tranquille.

Des assiettes – proposées dans quatre coloris apaisants : Orange, Bleu, Violet et Vert – à une cruche parfaitement proportionnée, un plat et un vase, les designs finis à la main apportent une ambiance méditative et apaisante à votre table. Le grès ombré hypnotique, avec ses bords nervurés imitant les ondulations de l’eau, semble être un clin d’œil à la beauté organique et cyclique de la nature. En observant la subtile transition des couleurs, vous pourriez vous retrouver à réfléchir sur le mélange harmonieux de la terre, de la mer et du ciel alors que le jour laisse place à la nuit.

Il ne s’agit pas simplement de pièces de vaisselle ordinaires. Epin Rere est autant de l’art que de l’utilité. La vision d’Ilori – méticuleusement développée avec un petit fournisseur au Portugal – était de créer des œuvres fonctionnelles mais sculpturales qui susciteraient l’émerveillement et la joie, que ce soit en servant un repas ou en ornant vos étagères de cuisine en tant que pièces maîtresses autonomes. Le glacis ombré, un mélange magistral de techniques d’éponge à la main et de pulvérisation, apporte la beauté imprévisible du ciel directement chez vous.

La nouvelle collection textile d’Ilori ajoute également un élément vibrant à votre table. La collection, nommée O Dara Lati Dara, se traduit par ‘Il est bon d’être gentil’. Une fois de plus inspirée par la nature, la collection réimagine les formes vibrantes des fleurs colorées en formes modernes audacieuses, ajoutant une touche artistique à tout environnement.

Pour acheter les céramiques Epin Rere ou les textiles O Dara Lati Dara de Yinka Ilori, rendez-vous sur yinkailori.com.

Photos par Kristy Noble.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.