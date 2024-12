collection-de-tapis-newstalgia-un-retour-vers-le-futur

La Collection de tapis Newstalgia: Une rétrospective vers le futur

Le EquipHotel accueille une exposition de Radici, fier de présenter la collection de tapis Newstalgia de Tekla Evelina Severin, également connue sous le nom de Teklan. Cette collection présente de nouvelles innovations telles que la surface Bloom Back et la technologie AlleRAD, permettant aux tapis d’être totalement recyclables commercialement à la fin de leur vie. Cela est essentiel à l’éthique de la collection, utilisant une technologie de fil avancée et un matériau de support pour réaliser cet exploit impressionnant.

Newstalgia s’inspire de formes que nous connaissons et aimons des années 1970 et 1980, disponibles dans une multitude de couleurs pour un produit super personnalisable. La collection se compose de huit motifs uniques, Monogramme, Elliptique, Tissage, Brique, Filet, Serpent, Pliage et Backgammon. Avec des options de conception personnalisée disponibles, vous pouvez créer votre schéma de rêve exactement selon vos spécifications.

Des Motifs uniques

Monogramme est un motif distinctif, combinant deux L graphiques pour former un bloc, répété sur un rectangle régulier. Rappelant les logos emblématiques des maisons de mode historiques, ce motif ajoutera un élément linéaire sûr de rehausser tout intérieur.

Elliptique est un clin d’œil au mouvement Op Art des années 1960, où des formes audacieuses se rejoignent pour tromper l’œil. Associer des tons similaires renforce encore l’illusion, faisant en sorte que les formes deviennent des ombres et que les courbes aient une certaine vie.

Un Art de Vivre

Tissage est inspiré par les traditions du tissage à la main, impliquant des blocs réguliers de couleurs qui s’entrecroisent. En mélangeant héritage et modernité, ces motifs colorés ajoutent une touche de fantaisie à l’espace, exprimant un sens du plaisir dans une palette de couleurs sobre.

Brique se caractérise par des choix de couleurs audacieux et un sens de solidité. La palette contrastée présente du turquoise et du bordeaux d’un côté, et de l’orange et du bleu nuit de l’autre, amplifiant la personnalité unique du design. Ces blocs s’emboîtent parfaitement les uns dans les autres, les liens les plus solides de tenon et de mortaise ajoutant à la force des motifs.

Une Vision Créative

Net utilise plus de tours optiques pour inscrire de la profondeur. La régularité agréable des formes horizontales et verticales inspire le calme dans l’esprit. Net est disponible en deux variantes qui mélangent quatre couleurs : pêche, beige, vert et bordeaux, et brun, bleu clair, beige et noir.

Serpent est un motif audacieux, des bandes de couleurs stylisées glissant sur le plan. Avec des couleurs très évocatrices du monde naturel, mais poussées d’un cran, ces teintes brillantes apporteront une sensation de nature sauvage à l’intérieur.

Inspiré par Escher, Pliage explore l’écart entre les formes possibles et impossibles. Traversant les limites de deux dimensions, ce motif ajoute un sens de structure et d’ordre au sein du chaos de la vie.

Backgammon est le dernier motif, inspiré par le jeu aimé depuis des éons. Un paysage de rêve des années 1970, le moutarde riche et le brun profond ajoutent une touche d’antan, mais avec des interprétations modernes qui nous ancrent dans le présent.

Tekla Everina Severin est une designer qui repousse les limites de la conception de l’espace avec cette exposition. Axée sur l’utilisation expansive de la couleur, son travail s’étend à la conception intérieure, au mobilier, aux vêtements, aux accessoires, à la scénographie, à la direction artistique et à la photographie. Elle est constamment inspirée par son utilisation : « La couleur n’est jamais absolue, elle est toujours relative, c’est ce que vous mettez à côté qui la définit. »

Radici est célèbre pour ses tapis, repoussant toujours les limites dans la catégorie de durabilité. Cette collection présente AlleRAD, une technologie innovante qui réduit la poussière et les allergènes dans la maison. Cela, en plus d’être entièrement biodégradable et respectueux de l’environnement, est nouveau dans l’industrie du tapis, ouvrant la voie à notre avenir moins gaspilleur.

Pour en savoir plus sur la collection de tapis Newstalgia, visitez radicicarpet.it.