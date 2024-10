Ce projet a été une énorme dose de sérotonine pour moi – j’ai la même explosion d’excitation en voyant ces photos que mes enfants en mangeant leurs glaces du dimanche. C’est chimique, vraiment. Au fil des ans, j’ai montré de nombreuses tendances à l’accumulation – on ne devient pas styliste sans un amour extrême pour les “choses”. Les courtepointes vintage ont toujours été quelque chose que je me suis permis d’acheter même si “je n’en avais pas besoin” (le tissu vintage est généralement sur cette liste, pour être honnête). J’ai grandi en faisant de la courtepointe dans le cadre du 4-H, donc je connais le travail, l’amour et le temps qui sont investis dans toutes les courtepointes et il m’est juste difficile de les laisser dans un magasin d’occasion, tristes, abandonnées et non aimées dans leur vie actuelle. Pour ce projet, j’ai pris toute ma collection de courtepointes dans des magasins d’occasion, sur Etsy et dans des marchés aux puces (certains chers, d’autres bon marché) et j’ai eu cette fantaisie de recouvrir tous les bancs, coussins de dossier et tabourets champignons de cette cabane d’artisanat (anciennement appelée la grange d’art). C’est peut-être l’une de mes choses préférées que j’ai jamais faites de ma vie. Si vous devez vous souvenir de moi pour une chose, laissez cette salle de fantaisie totalement inutile (mais déjà tellement utilisée) être celle-ci 🙂

J’ai commencé par les étaler tous – je voulais vérifier trois fois que j’allais adorer cette ambiance (et que cela valait la peine de sacrifier une courtepointe et l’investissement financier de l’ameublement). Une fois étalées, j’étais folle d’excitation. Même Elliot est venu et a poussé des cris. Même Brian le savait. Bien sûr, j’ai réalisé que j’avais besoin de beaucoup plus que je n’avais (surtout si je voulais le faire en haut et en bas pour les rendre réversibles). Je suis ensuite allé sur Etsy et j’en ai acheté d’autres qui étaient juste des dessus de courtepointe (plus abordables et plus faciles à recouvrir).

J’avais un vrai mélange de motifs, de styles et de couleurs (plus que ce qui est ci-dessus). Certains étaient juste des dessus de courtepointe (que j’ai thésaurisés pour en faire des rideaux, je pense?), d’autres étaient plus du design des années 80 (carré avec des nœuds de fil, rembourrage épais), certains étaient des timbres-poste (petits carrés), des chaînes irlandaises, des fleurs et des étoiles plus grandes, etc. En les collectionnant, j’achète généralement en fonction du motif et de la couleur, mais honnêtement, je suis une telle enthousiaste de la courtepointe que j’achèterais aussi celles qui étaient vraiment abordables dans les magasins d’occasion même si je n’aimais pas la couleur parce que je savais que je pouvais les teindre. Comme il s’agissait d’un espace d’artisanat pour enfants (et notre espace polyvalent pour le travail et les séances photo), je voulais aussi qu’ils soient relativement résistants aux taches et à la saleté – alors j’ai mis ceux avec plus d’espace négatif à l’arrière et pour le siège, nous avons délibérément mis un côté dans une courtepointe moins précieuse pour qu’il puisse être retourné pour être plus adapté aux enfants si nécessaire.

Pour rappel, l’espace était une grange sombre que nous avons habillée en pin (ajout d’isolation et de quelques installations électriques de base) et j’ai trouvé ces bancs intégrés chez Wayfair (presque la bonne taille !) pour créer un banquet intégré. Les trucs noirs et métalliques sur le mur auront un sens un peu plus tard 🙂

Pas Exactement Un Fait-Maison – J’ai Engagé Des Professionnels !

Il n’y avait aucun moyen pour moi de le faire moi-même et honnêtement, c’est l’une de ces occasions que je savais que je pouvais saisir pour soutenir des entreprises artistiques locales ainsi que leur fournir de superbes photos. Je savais déjà qui j’allais engager pour cela – Anne, de ADF Upholstery. Elle a fait notre premier tabouret champignon capitonné et a un stand génial chez Urbanite. C’est une femme française qui a un œil artistique et je voulais vraiment cet œil sur mon projet 🙂 Anne est une véritable artiste textile, et je savais qu’elle pourrait m’aider à exécuter cela d’une manière qui serait meilleure que si je le faisais moi-même (et oui, je paie le plein prix – un privilège pour lequel je suis reconnaissante d’être capable de le faire à ce stade de ma vie). Anne est venue et nous les avons tous étalés, elle a pris des notes sur l’endroit où tout devait aller, a aidé à résoudre la taille des coussins de dossier, puis est partie avec tout. C’était un vrai investissement et je me sentais vraiment entre de bonnes mains avec Anne (et je la recommande vivement spécifiquement pour des emplois de rembourrage plus orientés vers la conception – c’est-à-dire pas vos ottomans ordinaires, bien que je sois sûr qu’elle serait aussi géniale pour cela :)).

Quelques semaines plus tard, elle est revenue et les a installés. Nous avons conçu le dos pour qu’il repose sur des rails français (et permettre toujours l’accès aux prises électriques que nous avions spécialement prévues au-dessus des bancs pour que nous puissions utiliser facilement la machine à coudre, les pistolets à colle et l’imprimante 3D. Ce genre de coussin de dossier est génial du point de vue du design, mais si c’était pour un banc de salle à manger, sachez que cela vous pousse un peu vers l’extérieur (c’est-à-dire pas très ergonomique) et donc vous voudriez un banc plus profond. Nous le savions mais pour nos besoins, nous voulions ce look (et encore une fois, nous voulions un accès facile aux prises électriques, que nous utilisons tout le temps). Je pense qu’une version plus carrée de cela pourrait être finalement plus pratique pour le confort d’un banc de salle à manger, mais encore une fois, pour l’artisanat nous ADORONS ça.

Voyez-les En Action

Je suis vraiment obsédée par ce que c’est. La SEULE chose que j’aurais faite différemment aurait été de mettre une courtepointe visuellement plus lourde sur le mur du fond – quelque chose avec plus de punch. J’ai spécialement choisi cette courtepointe blanche et verte là-bas parce que je voulais que le vert équilibre le canapé vert qui se trouve sur le mur opposé, mais je pense qu’une couleur plus percutante aurait attiré davantage le regard vers l’arrière. Littéralement personne qui entre ne comprend pourquoi j’ai ce léger regret et si j’étais une personne normale, je ne le mentionnerais même pas, mais ce n’est pas comme ça que je fonctionne. Pour être clair, je l’aime tellement que je m’en fiche vraiment.

Nous les avons vraiment mélangés. Nous avons mis nos préférés à l’avant et ceux que j’aimais le moins le long du coussin arrière (bien que je les ai vraiment tous aimés, donc c’est gagnant-gagnant).

J’avais initialement acheté le dessus de courtepointe à fleurs (15 $ dans un magasin d’occasion) pour le mettre sur le dessus de chaque tabouret champignon, mais nous avons fini par le garder comme housse de coussin à la place.

À quel point ces tabourets sont-ils adorables ? ADF fabrique ces tabourets champignons (vous pouvez choisir de les faire pivoter ou non). Elle est spécialisée dans le rembourrage avec des courtepointes (la plupart des tapissiers vous regarderaient un peu bizarrement si vous leur remettiez 15 courtepointes et leur demandiez de le faire). J’aime tellement les quatre motifs pour des raisons différentes – le timbre-poste a tellement d’énergie et tant de motifs – tous cousus à la main !! Celui en denim avec les triangles, c’est moi si j’étais une courtepointe. Le Irish chain est si classique – je ne peux pas en trouver un que je n’achèterais pas. Et le plus grand carré est fait de chemises d’homme, donne une impression très années 80, et était si doux – il me rappelait le plus les courtepointes que je faisais quand j’étais petite, avec le matelassage au bord de chaque carré.

Les coussins de dossier sont suspendus sur un rail et les choses qui ressemblent à du ruban noir que vous avez vues plus haut étaient du velcro qu’Anne a ajouté je pense pour qu’ils pendent plus à plat et restent en place.

Je suis TELLEMENT excitée de vous montrer la salle finie (à venir bientôt, la semaine prochaine je pense). Un grand merci à Anne de ADF Upholstery d’avoir réalisé mes rêves de courtepointe. Cela ressemble plus à une installation artistique et c’est exactement ce que je voulais pour un espace d’art/artisanat inspirant pour notre famille. Chaque fois que j’entre (ce qui est très souvent – Elliot a revendiqué cette pièce avec ses amis comme leur espace), je me sens si fière et excitée. Les murs sont si calmes et puis votre œil danse simplement autour des courtepointes, ravi de la combinaison de couleurs et de motifs. J’espère que vous l’aimerez 🙂

*Photos de Kaitlin Green