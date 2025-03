La Collection de Couleurs 2025 de 3form: La Puissance Émotionnelle des Teintes

La Collection de Couleurs 2025 de 3form célèbre la puissance émotionnelle des teintes et comment elles peuvent transformer n’importe quel espace. En explorant les différents sentiments associés aux nuances, ce fournisseur de solutions matérielles a créé une ligne intemporelle plutôt qu’un regroupement basé sur les tendances qui seraient dépassées après quelques saisons. « C’était passionnant de réfléchir à la couleur à travers ces différentes perspectives », déclare Ryan Smith, directeur de la création chez 3form. « Nous avons examiné les mots associés à chacune de ces couleurs et imaginé les espaces dans lesquels elles pourraient exister. »

Joaillerie et Vivacité

En mélangeant des films, l’équipe de 3form a pu développer une gamme qui complète son portefeuille de 250 couleurs existantes, en introduisant quatre nouvelles teintes vives. L’accent a été mis sur l’ajout de tons tertiaires pour équilibrer les couleurs primaires sélectionnées. Cette nouvelle palette offre aux concepteurs des possibilités infinies pour leurs projets.

Pharaon et Citron

La collection représente cinq catégories clés d’émotions et un total de 10 couleurs sélectionnées. Chaque paire comprend une couleur saturée et une nuance de partenaire plus douce. Joaillerie est un vert émeraude luxuriant, tandis que Vivacité est un vert serein. Ces deux teintes verdoyantes capturent l’essence apaisante et restauratrice de la nature. Pharaon, un or radieux, et Citron, un jaune doux lumineux, sont synonymes d’énergie vibrante. Ils forment un duo joyeux et optimiste.

Rubis et Pierre de Soleil

Rubis est un rouge-orange audacieux, tandis que Pierre de Soleil est le pendant revigorant mais tempéré. Ces deux couleurs enflamment la créativité dans n’importe quelle pièce. Les nuances de pourpre mettent en valeur la sophistication et l’élégance. Baie d’hiver évoque des fruits mûrs, tandis que sa compagne Baie de Thé évoque le luxe discret. Deux neutres peuvent être utilisés pour ancrer les espaces et offrir un équilibre. La Tourmaline veloutée, associée à l’Ivoire aérien, offre une assurance et apporte l’équilibre aux intérieurs.

Baie d’Hiver et Baie de Thé

Disponibles dans trois matériaux signature, ils conviennent à une application dans divers secteurs, de l’hôtellerie aux soins de santé. Les panneaux Varia ont une finition en grès à l’avant et à l’arrière, idéaux pour des murs du sol au plafond ou à mi-hauteur. Le populaire verre laminé 3form est proposé en finitions Low-Iron ou Clear-Float, adapté aux séparations de pièces et aux éléments muraux décoratifs. Chroma, avec une finition parchemin, est parfait pour des applications rétro-éclairées comme des bureaux de réception, des dessus de table ou des étagères.

Tourmaline et Ivoire

La cinquième ligne annuelle de couleurs de l’entreprise permet aux prescripteurs de façonner des environnements avec des teintes expressives et basées sur l’humeur. « Nous avons joué avec des couleurs denses et claires sur le spectre pour rassembler cette collection ciblée », ajoute Smith.

Pour en savoir plus sur la Collection de Couleurs 2025 de 3form, rendez-vous sur 3-form.com.

Photographie gracieuseté de 3form.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et peut généralement être trouvée à la recherche de trésors vintage, en train de faire des mots croisés du New York Times au stylo ou de retravailler des listes de lecture sur Spotify.