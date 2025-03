Collection de chaussures SHORE fabriquée à partir de corde recyclée

SHORE, la société basée à Londres qui s’est fixée pour mission de réduire les déchets grâce à des matériaux recyclés et des couleurs amusantes, se lance dans sa toute dernière aventure : les chaussures. Avec quatre styles différents et cinq couleurs modernes au choix, il y en a pour tous les goûts dans la gamme SHORE. Entièrement fabriquées à la main à partir de cordes nautiques recyclées, toutes les chaussures sont confectionnées sur commande en utilisant leur motif de tissage signature, présent dans la plupart de leurs produits. Dotées d’une semelle complète Vibram, ces chaussures sont conçues pour une utilisation robuste, avec ou sans chaussettes, tout en ayant un look élégant et décontracté. Associée à la quantité de matériaux qui finiraient autrement dans une décharge, cette collection représente un pas dans la bonne direction pour l’industrie de la chaussure.

Le design en circuit fermé est de plus en plus prévalent avec la montée des préoccupations liées au changement climatique. Nous devons donner la priorité à la durabilité de toutes les étapes du produit, les designers et les producteurs étant de plus en plus tenus de répondre aux préoccupations des consommateurs et des groupes de défense des droits civiques. SHORE comprend ce besoin et a incorporé ce type de réflexion dans sa nouvelle gamme. La corde est fabriquée à partir de matériaux recyclés, et les chaussures sont disponibles en cinq couleurs – Pierre de Lave, Lueur de Dune, Grain Doré, Marée de Minuit et Lumières de Fête, chacune apportant une touche de fraîcheur à la collection.

Le Bottillon présente un design bas qui est tout aussi confortable avec ou sans chaussettes. Entièrement tissé à la main, le design est parfaitement conçu pour maintenir fermement mais confortablement le pied à l’aide de leur méthode de tissage signature.

La Mocassin descend encore plus bas pour une version à enfiler, parfaite pour traîner à la maison tout en étant assez chic pour sortir.

Le Sabot est également une chaussure à enfiler, mais sans arrière pour un retrait facile. Ce design se prête particulièrement au type de construction que l’on retrouve dans la ligne SHORE, assez robuste pour envelopper le pied tout en étant suffisamment souple pour être confortable.

La Sandale a tout le style et la substance du Sabot mais avec une pointe ouverte, complétant la collection et rehaussant la sandale traditionnelle de son utilisation habituelle.

Louie Rigano et Gil Muller se sont rencontrés lors de leurs études au Royal College of Art de Londres et ont fondé SHORE en 2015. Engagés à fusionner l’innovation technique et le design magnifiquement travaillé, ils redéfinissent les idées de luxe, de nouveauté et de technique traditionnelle. Une recherche rigoureuse des matériaux est effectuée dans leur travail, sans compromis dans leur célébration des détails travaillés à la main. SHORE crée des produits sophistiqués qui célèbrent le travail manuel, et qui ont fière allure en le faisant.

Pour en savoir plus sur les chaussures SHORE, veuillez visiter shore-studios.com.

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre des choses sur l’espace.