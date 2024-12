La Collection de céramiques n°16 fusionne l’antiquité et la modernité

Imaginez votre tasse préférée, celle que vous attrapez en premier le matin. Est-elle faite à la main? Est-elle lourde? Est-elle, malgré ses défauts ou éventuels éclats, belle telle quelle? La poterie est aussi ancienne que nous le sommes, la véritable marque de la civilisation. Le premier matériau synthétique jamais fabriqué, la poterie est indissociable de l’expérience humaine, guidant les façons dont nous mangeons et socialisons depuis des millénaires. Suivant ces lignées ancestrales, la Collection n°16 par Norm Architects avec Ancher Studio fusionne l’antiquité avec la modernité.

Une fusion harmonieuse de formes familières et modernisme subtil

La Collection n°16 encapsule élégamment des formes que nous connaissons et aimons, tout en apportant un modernisme discret qui est à la fois familier et élevé. Avec des formes solides et robustes, et un bel émail, un taupe clair avec des taches de charbon, cette collection, inspirée du design japonais, rend le service alimentaire ordinaire extraordinaire. Le temps et l’attention portés à la production de ces récipients nous indiquent à quel point chacun est soigneusement façonné. Ces pièces sont éprouvées et vraies, considérées de manière ergonomique pour la main, la bouche et l’œil. C’est un témoignage de la connaissance que le toucher de la main humaine élève un design à une véritable relation entre le fabricant et l’utilisateur.

« La collection est conçue dans le cadre d’un projet plus large de restauration et de design intérieur, faisant revivre une ancienne maison d’hôtes néoclassique sur la côte nord du Danemark. La collection de céramiques joue un rôle dans un processus de design holistique, où tout, de l’architecture à l’intérieur, en passant par les meubles, la vaisselle et même le parfum, a été conçu sur mesure pour le projet », déclare Jonas Bjerre-Poulsen, architecte et partenaire chez Norm Architects.

Une évasion dans la nature à travers des récipients en céramique

Ces récipients tournés à la main offrent une évasion dans la nature que l’on peut afficher à l’intérieur. L’argile mouchetée célèbre les variations naturelles de la pierre, dans un émail clair avec une profondeur de couleur chaude. Les utilisations de la Collection n°16 sont infinies. Comme la culture du thé est vénérée dans de nombreuses parties du monde, cet ensemble enchante et améliore chaque partie d’une cérémonie du thé ou d’un rituel de boisson. Présentez des fruits, des fleurs ou des minéraux dans ces récipients, ajoutant une jolie tonalité neutre à une palette autrement moderne. La profondeur mouchetée de l’émail rappelle presque un œuf, aucun n’étant exactement similaire, témoignant de la nature artisanale de la collection.

À propos d’Ancher Design et Norm Architects

Ancher Design a été créé en 2023, une collaboration entre Elisabeth Snejbjerg du Studio Grey basé à Copenhague, Rainmaking Innovation et le propriétaire de leur atelier de céramique en Pologne. Snejberg conçoit des produits depuis plus de 20 ans, en particulier des céramiques. Ses pièces sont très recherchées par les designers et les professionnels, en raison de leur fonctionnalité, de leur design intemporel et de leur qualité exquise. Cela signifie que même dans un environnement à haute pression comme un restaurant, ces pièces dureront des années.

Norm Architects est un studio multidisciplinaire basé à Copenhague, travaillant avec des designers talentueux pour créer des designs modernes durables. Tout leur travail est imprégné d’un minimalisme calme, créant une nouvelle façon d’interagir avec nos sens. En distillant le design à son essence, la prise en compte de l’esprit, du corps et de la nature est claire. La collection a été initialement conçue spécifiquement pour une maison d’hôtes au Danemark afin de s’adapter à un style estival insouciant, proche de grandes forêts et étendues d’eau. Ces formes robustes et rustiques de la Collection n°16 s’inscrivent dans l’éthique de Norm Architects, engageant les cinq sens pour nous ancrer et nous recentrer.

Pour en savoir plus sur la Collection n°16, visitez normcph.com.

Photographie par Jonas Bjerre-Poulsen & Sandie Lykke Nolsøe.