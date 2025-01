Victoria Wilmotte, récemment nommée Designer de l’Année par AD France, a récemment dévoilé sa collection CONCAV dans un nouveau showroom au 38 rue Madame, dans le 6ème arrondissement de Paris. Ce décor moderne constitue le cadre parfait pour célébrer le travail de Wilmotte, riche en textures et en couleurs qui se juxtaposent harmonieusement avec les environs épurés. Graphique, audacieuse et sculpturale, cette collection, qui comprend un bureau, un tabouret, un miroir et des tables, s’étend à travers et autour de la sphère dans l’espace, maintenant cavités et extrusions en place avec aisance. Chaque pièce est créée dans VWFACTORY, l’espace studio technique et hautement générateur de Wilmotte, où toute finition ou forme peut être réalisée grâce à l’expérience et au raffinement.

Des touches de vert acide et des étendues solides de charbon interrompent les plans blancs étendus de la galerie parisienne, délimitant l’espace de manière hautement titrée pour un impact visuel maximal. Ces éléments fonctionnent magnifiquement ensemble, créant un monde immersif de la création méticuleuse de Wilmotte.

Un mélange robuste de rivetage industriel et de revêtement en poudre texturé combiné à la transparence verte acide du dessus ajoute une touche d’esprit à la Console CONCAV II. L’éclairage offre une qualité de boîte lumineuse, illuminant le dessus avec régularité. Cela permet de montrer différentes valeurs, augmentant progressivement vers la luminosité du mur, alors que l’œil s’éloigne du centre de la table. Les nodules arrondis imitent l’acier riveté, ajoutant à l’utilisation matérielle espiègle du dessus de table vert vif, futuriste.

La Console CONCAV Granit utilise un langage formel similaire au reste de la collection CONCAV, se nichant confortablement dans n’importe quel vestibule ou couloir. La brillance satinée du revêtement en poudre ajoute une lueur discrète aux angles de la table, saillant du mur de manière régulière mais organique. Un plateau plat et rocheux, soutenu par la force de l’industrie.

La Table Ronde CONCAV incarne des indices de design similaires, mais avec un dessus rond. La retenue utilisée dans cette texture témoigne de l’élégance du travail de Wilmotte, la finesse et le tact acquis au fil des ans l’aidant à guider vers le produit final. Les pieds s’évasent largement, presque convergent au milieu de la table. La solidité de l’angle associée à la finition mécaniquement travaillée s’harmonisent, conférant une sensation industrielle accessible à tout espace.

Victoria Wilmotte est une designer repoussant les limites de la forme et de la fonction. Tout aussi à l’aise en tant que sculpteur, elle équilibre les volumes et les espaces vides de manière égale pour produire des œuvres visionnaires. En retirant du matériau ou en ajoutant une finition jusqu’à l’effet désiré, Wilmotte a reçu de nombreux prix pour son travail et a eu l’opportunité de collaborer avec des marques telles que Poliform, IKEA et Land Rover.

Pour en savoir plus sur la collection CONCAV, veuillez visiter victoriawilmotte.fr.

Photographie de Jean-Pierre Vaillancourt.