La Collection Bidri par le studio primé Nolwa, basé à Hyderabad, en Inde, offre une approche complexe et réfléchie de la modernité à travers le prisme de l’ancien. Les quatre pièces, la Lampe Horizon, la Table Drop, le Monolithe et le Miroir Facette, célèbrent chacune le style Bidri d’incrustation métallique, une pratique vieille de 600 ans originaire du Karnataka. Ce processus en huit étapes, réalisé par des artisans qualifiés, produit un contraste brillant entre l’incrustation d’argent et la base oxydée, qui prend une belle couleur noire d’encre. En perfectionnant des techniques affinées au fil des millénaires, le studio Nolwa vise à promouvoir un nouveau sens du luxe et du style, avec la tradition au cœur de sa démarche.

### Le Design Intemporel de la Collection Bidri

La Table Drop présente un motif Bidri personnalisé qui reflète l’éclat délicat et façonné à la main du métal, gravé sur le côté de la base en forme de bol. De petites incrustations forment des ondulations partant de différents points sur le côté concave, comme si l’on regardait une pluie légère sous l’eau. Ces dépressions sont formées à la main puis remplies d’argent, une élégante fusion entre la qualité aquatique de la texture et la nature fluide de la gravure. Cette pièce tranquille et intime inspire le calme, le plateau en verre circulaire offrant une vue complète de la base arrondie.

### L’Élégance de la Lampe Horizon

Quel spectacle époustouflant – la Lampe Horizon est un superbe exemple de la technique Bidri sous une forme moderne, des couches d’incrustation formant un plan doré et illuminé. Encadrée par une bordure sombre solide, une finition satinée offrant un sentiment de richesse sans détourner de l’étendue du ciel nocturne à l’intérieur. La lumière chaude semble être née d’une autre époque, illuminant les étincelles des générations passées alors qu’elles se construisent les unes sur les autres, les couches de transparence devenant plus lumineuses à mesure qu’elles se rapprochent du bas. Les techniques anciennes brillent dans un contexte contemporain, offrant une perspective intime et contextuelle.

Les gravures Bidri prennent une qualité plus géométrique dans le Miroir Facette, deux moitiés équilibrant l’introspection du passé avec la possibilité de l’avenir. Des plans dorés délicats sont remplis de rayures posées à la main, les influences du design graphique étant clairement présentes dans la pièce.

Le Monolithe est une structure multi-cubique, avec des formes imposantes interagissant dans une trajectoire verticale. Comme le dit le studio Nolwa, “Le Monolithe combine des motifs de camouflage éblouissants avec des graphismes du milieu du siècle et de l’art perpendiculaire, créant une incertitude délicieuse des dimensions spatiales. Les variations dans les interstices et les épaisseurs des lignes, ainsi que l’utilisation de l’espace négatif, se combinent pour distordre la perception et révéler les secrets de la Lampe Debout uniquement lorsque vous en faites le tour.”

Le fondateur et directeur créatif de Nolwa Studio, Rohit Naag, avait depuis longtemps l’impression que sa passion pour le design n’avait pas sa place dans sa carrière. Dans une culture où la médecine, le droit et l’ingénierie étaient la norme, il semblait qu’il n’y avait pas de place pour sa vision artistique. Après avoir travaillé pour des entreprises de premier plan dans les secteurs des énergies renouvelables, du conseil et de l’agro-industrie aux États-Unis, en Europe et en Asie, il est retourné en Inde pour se plonger dans les techniques artisanales traditionnelles indiennes, des méthodes anciennes d’ornementation mises en lumière. En collaborant avec des designers talentueux du monde entier, il a créé la Collection Bidri en hommage à la forte tradition artisanale si essentielle à la culture indienne.

Pour en savoir plus sur la Collection Bidri par Nolwa Studio, visitez leur site web sur nolwastudio.com.

