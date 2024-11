Les rouleaux sont généralement un délicat papyrus ou une pulpe de fibres pressée, survivant (ou non) au fil des siècles avec des informations essentielles sur nos histoires. Ils contiennent des récits, des témoignages personnels, des journaux, remplis des pensées et réflexions de nos ancêtres. Avec la collection Alu de l’Archive for Space, ces notions sont renversées et soutenues simultanément. Présentée par Béton Brut, ces feuilles d’aluminium méticuleusement travaillées à la main transforment un produit de stock modeste en sièges fantaisistes. La collection Alu comprend le Tabouret 001, le Siège 001 et le Banc 001.

L’aluminium est fini de manière unique, très peu modifié après la production pour finir par se patiner avec le temps. Tous les métaux non finis, et même les finis, développeront une couche d’oxydation naturelle avec le temps, infusant la surface de profondeur et de nuances de couleur. Il sera particulièrement intéressant de voir comment cela se forme sur une chaise ou un tabouret de cette nature, les huiles naturelles des mains travaillant passivement pour produire une texture unique basée sur les motifs d’utilisation. Similaire à l’attrait du denim brut, la personnalisation et l’artisanat se trouvent dans l’utilisation effective du produit, permettant à la finition de parler d’elle-même.

Pour l’instant, la collection Alu reste dans sa finition originale en aluminium brossé. L’arc du siège est expressif, large et invitant. On pourrait presque imaginer la plus petite quantité de souplesse, mettant en évidence sa fonction principale. L’interaction de la lumière entre les formes arrondies change selon l’heure, suscitant l’intérêt à tout moment de la journée.

Incroyablement léger mais solide, l’aluminium est un matériau adapté pour des sièges semblables au papier. L’épaisseur du métal ne peut pas dépasser quelques millimètres, ajoutant à la grâce et à l’élégance de la forme. Tout comme un ruban ancien sur une statue, coulant dans le temps mais figé dans la pierre, la collection Alu donne vie à l’aluminium, lui permettant de briller en tant que matériau.

Les fondateurs de l’Archive for Space, Arabella Maza et Stephen Maginn, sont une entreprise de design multidisciplinaire basée à Londres et à Majorque, allant de l’architecture d’intérieur à l’art génératif et à la scénographie. Cette approche est profondément informée par le contexte historique et culturel, soigneusement catégorisée dans l’«Archive», une base de données d’inspiration issue d’histoires moins connues. En élargissant leur éthique, ils expliquent : «Nous sommes de fervents défenseurs de la diffusion du savoir, car nous croyons que le design s’épanouit lorsqu’il repose sur la brillance collective. L’«Archive» déroule espérons-le une compréhension plus profonde du design à travers l’objectif distinctif de notre pratique.»

Fondée en 2013 par Sophie Pearce, Béton Brut est rapidement devenue un aimant pour le meilleur du design en provenance d’Europe et du Japon. Travaillant avec des clients privés et commerciaux, leurs capacités en ameublement de luxe et en mise en scène sont inégalées. Baptisée d’après la finition en béton brutaliste trouvée dans l’architecture moderne, Béton Brut reste fidèle – original, intransigeant et honnête – reflétant le soi avec réflexion.

Photographie de Thea Løvstad.

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets pour s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.