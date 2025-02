collaboration-lexon-x-pantone-la-nouvelle-collection-en-la-bonne-teinte

La Collaboration Lexon x Pantone: L’Incontournable Collection aux Couleurs Éclatantes

La collaboration entre Lexon et Pantone est une fusion dynamique de ce que les deux marques font de mieux : la couleur. Lexon, connu et apprécié dans l’industrie depuis 1991 pour ses produits électroniques ludiques et ses enceintes, considère toujours la couleur comme un besoin, pas un luxe. Cela les distingue de nombreuses autres marques plus techniques, s’éloignant du noir et du gris qui hantent la plupart des produits électroniques. Pantone est l’autorité mondiale en matière de couleur, créée dans les années 1950 pour catégoriser les couleurs pour l’impression. Cette collaboration met en vedette cinq classiques familiers de Lexon : le mini haut-parleur Bluetooth Mino+, le réveil réversible Flip Classic, la lampe LED Mina M, la radio Tykho 3 et le haut-parleur Bluetooth, ainsi que la lampe LED Orbe.

« Les deux marques partagent un objectif commun : rendre le design et la couleur accessibles à tous dans leur vie quotidienne. Ensemble, elles créent des produits qui sont non seulement technologiquement avancés, mais aussi visuellement saisissants, garantissant que le design de haute qualité et les dernières tendances en matière de couleur enrichissent les expériences quotidiennes de tous », déclare Boris Brault, PDG de Lexon. Cela est immédiatement évident dans cette collection, qui embrasse trois couleurs de l’année de Pantone de 2009, 2016 et 2020.

Chaque produit est proposé en six couleurs, soigneusement sélectionnées pour fonctionner séparément ou ensemble : Mimosa, Classic Blue, Rose Quartz, Sand Dollar, Pastel Green et 2035, un rouge brillant. Chaque pièce de la collection arbore une bande blanche avec la marque emblématique de Pantone, ainsi qu’un nom de couleur et un code. Chaque produit mêle avec grâce l’esthétique épurée et colorée avec la sensibilité à la couleur que nous pouvons toujours attendre de Lexon et Pantone. Ci-dessus, le Flip Classic en couleur Mimosa est un ajout lumineux et joyeux à tout chevet ou bureau.

Nous retrouvons ensuite la couleur Rose Quartz, à la fois sophistiquée et ludique. Cette couleur est partout, des podiums aux intérieurs, embrassant un côté plus doux et sensible. Plus réservé, le Sand Dollar ancre la collection dans sa neutralité. Un beige chaud et accueillant, presque de la couleur du miel fouetté, il est terrestre, à la mode et amusant. Montré sur l’emblématique lampe Orbe, la tête est portable et peut être positionnée de n’importe quelle manière où vous avez besoin d’un peu plus de lumière. Approprié pour un bureau ou un bureau, il suffit de diriger et d’allumer pour une petite solution d’éclairage élégante.

Cette collaboration entre Lexon et Pantone intervient à un moment où nous avons tous besoin de plus de couleur dans nos vies. Chaque produit est un mélange de fonctionnalité et de design, visant à améliorer les expériences quotidiennes avec style et simplicité. « En collaboration avec Pantone, nous avons soigneusement choisi une palette de couleurs audacieuse et diversifiée pour inspirer la créativité et rehausser la vie quotidienne », déclare Annabel Corlay, experte en marketing chez Lexon.

Pour en savoir plus sur Lexon et la collaboration Lexon x Pantone, visitez lexon-design.com.