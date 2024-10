Nichée dans le terrain émeraude de Meadows – un quartier d’Emirates Hills à Dubaï, aux Émirats arabes unis – se trouve une propriété qui incite ceux qui la visitent à s’attarder parmi sa verdure luxuriante. Et postée sur ce terrain au sein de la communauté résidentielle depuis longtemps développée se trouve une maison récemment reconstruite dont l’expression contemporaine est soulignée par des stylings traditionnels arabes. Son concept mis à jour est né de l’amitié, conçu par les créatives Marina Braginskaya, fondatrice de Braginskaya & Architects, et Marina Baisel, propriétaire de la galerie RARARES et designer d’intérieur.

Alors que les collaborations sont courantes dans le métier, ce projet est sans aucun doute un effort conjoint. L’expertise architecturale de Braginskaya résonne à travers la structure et la programmation, son influence s’étendant jusqu’au choix du mobilier. Et Baisel a transformé les murs nus en une beauté avec une curation informée de meubles, d’art et d’objets artisanaux, y compris quelques-unes de ses propres pièces originales. “Nous nous connaissons depuis un certain temps, depuis l’école de design, où Marina Braginskaya donnait des conférences alors que je terminais mes études”, se souvient Baisel. “Quand je suis arrivé à Dubaï, je lui ai demandé de l’aide car elle avait déjà sa propre entreprise.”

Ensemble, avec une mission commune et une compréhension mutuelle de la pratique de l’autre, le duo a concilié un désir moderne d’espaces plus aérés avec le besoin d’espaces techniques et de rangement de la famille de cinq personnes – le tout dans les 2 500 pieds carrés répartis sur deux étages. Le rez-de-chaussée comprend des espaces publics, dont un généreux salon, un modeste salon, une cuisine, une salle à manger, une chambre d’amis et les pièces utilitaires de soutien. À noter les divers passages qui permettent un accès facile à l’extérieur pittoresque où les vues se reflètent depuis la surface étincelante de la piscine sur l’enclos de jardin.

Le deuxième étage est réservé aux rituels privés, les membres de la famille pouvant se retirer dans leurs chambres respectives, au nombre de quatre, pour des moments de répit. Chaque espace liminal en chemin est cependant soigneusement considéré, les résidents et les invités pouvant tous apprécier le couloir supérieur double hauteur qui offre un plafond en verre. Cette caractéristique unique permet à la structure de puiser dans les qualités temporelles du ciel pour des murs baignés de lumière du soleil autant qu’ils sont baignés de clair de lune.

Baisel emprunte également des teintes terrestres des dunes de sable environnantes de la ville, mises en œuvre comme couleurs intérieures apaisantes et finitions matérielles dans un amalgame de pierre, de bois, de lin, de soie et de laine – tous agréables au toucher. Complétés par une abondance de lumière naturelle, les habillages de pièces sereins encouragent l’esprit à vagabonder tandis que le corps se promène. De nombreux recoins, niches et coins régalent les visiteurs avec le récit artistique de la galeriste et propriétaire. Peinture et sculpture, ainsi que des luminaires imposants et des accessoires éclectiques, contribuent à un dialogue partagé avec l’architecture.

“Nous voulions donner l’impression que le temps ralentit et créer un désir de contemplation”, déclare Baisel. Ceux qui sont prêts à suspendre la réalité un instant sont invités à trouver de l’introspection tout en contemplant les œuvres faites main et personnellement sélectionnées. “Mais nous avons aussi certains éléments de contraste et graphiques surtout dans les espaces publics”, ajoute Braginskaya. “Cela dynamise l’espace.”

Pour en savoir plus sur les créatives Marina Braginskaya et Marina Baisel, visitez respectivement braginskaya-architects.com et rararesgallery.com.

Photographie de Sergey Krasyuk.

Avec des diplômes professionnels en architecture et en journalisme, l’écrivain Joseph, basé à New York, a le désir de rendre la vie belle accessible. Son travail vise à enrichir la vie des autres avec une communication visuelle et une narration à travers le design. Lorsqu’il n’écrit pas, il enseigne la communication visuelle, la théorie et le design.