cocktail-au-sucre-de-canne-par-ben-mickus-une-exposition-au-japon-et-plus-encore

Ben Mickus : une exposition au Japon et plus encore

Ben Mickus s’est toujours tourné vers l’art de la création, même dès son plus jeune âge. Son premier emploi était dans une scierie, où il a appris les fondamentaux du travail du bois. Il a décidé d’étudier l’architecture et a vécu à Copenhague pendant un an, voyageant à travers le Danemark. C’était une période passionnante d’exploration pour Mickus alors qu’il découvrait le design danois.

Il a vu de nombreux bâtiments au cours de ses voyages, mais une structure d’Arne Jacobsen lui a laissé une impression durable, car elle incarne le concept de Gesamtkunstwerk, une œuvre d’art totale. « Au City Hall d’Aarhus, Jacobsen a conçu le bâtiment, l’éclairage, les meubles, la signalisation, et même la quincaillerie de la porte, » dit Mickus. « Je me souviens du temps passé à examiner ces détails tout en explorant l’espace, et la dualité de ma carrière en tant qu’architecte et designer de produits est entrée en focus. »

Mickus a obtenu son master en architecture à l’UCLA, et son premier poste après son diplôme était chez Diller Scofidio + Renfro, impliqué dans la transformation du Lincoln Center à New York. Travaillant en étroite collaboration avec Liz Diller et Charles Renfro, le projet a été formateur pour Mickus. Il a réellement compris que l’architecture est un vecteur d’expérience, et l’interaction entre les utilisateurs et l’espace doit être soigneusement considérée.

En 2009, le designer a lancé Mickus Projects à Brooklyn. Maintenant dans la région de la baie de San Francisco, le studio produit des meubles, des luminaires et des installations immersives. L’équipe développe des produits en collaboration avec des spécialistes et des artisans locaux, en mettant l’accent sur l’interaction des matériaux.

Un plat Babyboop de Ron Arad est l’un des articles préférés de Mickus. Une pièce qu’il possède depuis de nombreuses années, ce conteneur en acier inoxydable à quatre compartiments a été fabriqué en utilisant la chaleur pour former des formes bulbeuses fluides. C’est un exemple de la façon dont l’expérimentation produit quelque chose d’unique. « Je suis beaucoup de ces méthodes dans mon propre travail, et je me tourne souvent vers Arad pour l’inspiration, » note Mickus.

Aujourd’hui, Ben Mickus se joint à nous pour le Friday Five !

Une exploration multi-sensorielle

Une de mes fascinations est la conception multi-sensorielle, et c’est aussi un principe fondamental de ma pratique. Pour mes cinq choix, j’en ai choisi un pour chacun des sens.

Photo: Ben Mickus

1. Voir : Studio Achille Castiglioni, Milan

En tant qu’architecte et designer, j’ai une longue liste d’endroits que j’ai fait l’effort de visiter. Mais mes inspirations visuelles les plus mémorables sont venues du cadre intime du studio d’un designer… Alvar Aalto à Helsinki, Frank Lloyd Wright à Taliesin West, et plus récemment, Achille Castiglioni à Milan. Voir les croquis et les maquettes de certaines de ses plus louées luminaires a éclairé le processus de conception, et m’a donné une plus grande appréciation pour le design.

Joseph Beuys, vue de l’installation, Dia:Beacon, Beacon, New York. © Joseph Beuys / Artists Rights Society (ARS), New York/VG Bild-Kunst, Bonn. \\\ Photo: Bill Jacobson Studio, New York, courtoisie de la Fondation Dia Art, New York

2. Entendre : Sculptures du Fonds Joseph Beuys

Avez-vous déjà « entendu » un matériau ? C’est la meilleure façon de décrire la sensation lorsque l’on marche à travers cette installation artistique composée de feuilles de feutre empilées, suffisamment hautes pour créer un petit labyrinthe et marcher à travers. Vous ressentirez littéralement le son aspiré de l’air autour de vous. Le silence anéchoïque se présente comme une forme d’énergie stockée dans les piles de feutre, et exprime la puissance de l’acoustique en tant qu’élément de design sensoriel.

Photo: Ben Mickus

3. Goût/Odeur : Cocktail au Sucre de Canne, Hawaï

Le goût et surtout l’odeur peuvent susciter des connexions fortes et des souvenirs de lieu. De même, un lieu est plus mémorable lorsque la nourriture ou la boisson font partie de l’expérience, activant plusieurs sens, plutôt que simplement passer et « le voir ». Lors d’un récent voyage sur la Big Island d’Hawaï, j’ai séjourné dans une maison de plantation historique située dans une forêt luxuriante sur le flanc d’un volcan. Comme si l’emplacement seul n’était pas suffisamment mémorable, les cocktails faits à la main, y compris le sucre noir de canne récolté sur la propriété, ont enrichi l’expérience dans ma mémoire de manière plus profonde.

Continue…