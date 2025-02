Clavier en Aluminium Usiné à partir d’un Seul Bloc

Au fil des années, les claviers moyens sont devenus beaucoup plus intéressants, en particulier avec l’avènement des claviers mécaniques. Mais je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose comme The Icebreaker, un nouveau clavier mécanique inspiré du brutalisme de Serene Industries.

Qu’est-ce qui rend le clavier Icebreaker unique ? Eh bien, il est fraisé à partir d’un bloc solide d’aluminium, et a une forme de coin quelque peu peu conventionnelle, avec le clavier lui-même vers le haut de ce coin. Il mesure un imposant 17,7 x 1,7 x 0,9 pouces, ce qui est assez énorme et prendra une partie considérable de votre bureau.

En plus du corps du clavier en aluminium, les touches sont en fait également en aluminium, ce qui aide à distinguer encore plus le design. Il existe d’autres claviers en aluminium, mais ils n’ont pas un design comme celui-ci, et généralement leurs touches sont faites d’un matériau différent. Malgré leur construction en aluminium, ils disposent toujours d’une fonctionnalité lumineuse RGB, et Serene Industries explique que les touches ont dû subir 800 micro-perforations pour permettre aux légendes d’être visibles.

Le clavier abrite une batterie de 4 000 mAh qui peut alimenter le clavier pendant environ trois mois. Il offre également un système d’amortissement double conçu pour absorber les vibrations indésirables et autres bruits, et prend en charge à la fois le logiciel VIA et l’outil de configuration propre à Serene Industries pour la personnalisation. Le clavier lui-même est un modèle 65 %, mais sa taille réelle est plus proche de la pleine longueur, avec le long repose-poignets et le bouton rotatif.

Alors combien devez-vous payer pour obtenir le Serene Industries Icebreaker pour vous-même ? Disponible en précommande en clair ou en noir, la version sans fil Bluetooth est à 1 600 $, tandis que le modèle filaire est à 1 500 $. Pour plus d’informations, visitez serene.industries.

