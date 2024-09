Cinq façons simples d’accueillir l’automne dans votre maison

La saison de l’automne est à nos portes, et il est temps de rendre votre maison plus chaleureuse et accueillante pour cette période de l’année. Voici cinq idées simples pour apporter une touche de l’automne à votre intérieur, ainsi que quelques nouveaux éléments que j’ai récemment ajoutés à ma maison grâce à Wayfair. J’espère que ces idées vous inspireront pour transformer votre espace de vie en un havre de confort automnal.

1. Apportez une touche subtile de la saison

La première chose que je cherchais était une jolie guirlande que je pourrais utiliser de différentes manières dans la maison. Dès que j’ai sorti celle-ci de son emballage, j’ai eu une idée amusante : et si je l’enroulais autour de ma lampe de salle à manger ? Quelle brillante idée ! Les feuilles flexibles ont rendu facile le fait de la draper autour du rebord de la lampe. Si vous avez une grande lampe, vous voudrez peut-être en utiliser deux ! J’aime tellement celle-ci que je vais en commander une deuxième pour l’utiliser dans une autre partie de la maison.

J’ai également trouvé un joli bol en teck sculpté à la main (qui me rappelle un bol à pâte long et étroit) pour le centre de la table. Il est de taille idéale pour une utilisation quotidienne afin que vous puissiez toujours manger autour de la table et avoir une conversation sans qu’un énorme centre de table ne vous gêne. Je pense que ce sera amusant de créer différents centres de table saisonniers avec cela, aussi. Cette fois, j’ai utilisé quelques éléments que j’avais déjà comme des artichauts artificiels (voici des articles similaires), des pommes de pin, de l’eucalyptus frais et quelques bougies votives sans flamme.

2. Préparez la table pour les rassemblements automnaux

Je cherchais depuis un moment des bols à deux anses. Ces bols sont adorables et de la bonne taille pour toutes sortes de plats réconfortants d’automne. Nous les utiliserons pour de la bouillie, des soupes, des desserts et plus encore. Ils sont disponibles dans plusieurs couleurs. Ils se marient très bien avec nos assiettes bleues et blanches (qui me rappellent toujours l’automne en raison du motif et des faisans. Ils sont également disponibles en marron.

Nous sommes des gens simples et voulons que notre maison soit très vivable pour la famille, les petits-enfants et même les animaux de compagnie. J’ai obtenu ces sets de table tissés confortables et un ensemble de serviettes en tissu à rayures étroites. Je sais que nous les utiliserons tout le temps pour nos repas quotidiens ainsi que lorsque la famille est là !

3. Créez des rituels quotidiens et saisonniers plus confortables

Les tasses sont beaucoup utilisées chez nous, alors je n’hésite jamais à en ajouter de nouvelles à notre collection et à laisser partir les anciennes. Nous avons choisi nos tasses préférées pour faire partie de nos rituels quotidiens saisonniers. Notre famille adore la tradition de choisir sa tasse ! Ces tasses sont vendues en ensemble de six, deux de chaque couleur. Elles sont de très bonne qualité, je suis tellement content de les avoir trouvées ! Chaque tasse est plus lourde comme de la faïence et les couleurs sont superbes pour cette saison ainsi qu’un beau complément à ma palette de couleurs quotidienne.

Nous essayons de prêter attention aux expériences et aux pièces du quotidien que nous savons apprécier le plus souvent, plutôt que de collectionner beaucoup de décorations spécifiques pour des occasions spéciales ou trop saisonnières.

4. Superposez le confort

Les tapis ajoutent une touche chaleureuse à n’importe quelle pièce. Avec un plan d’étage plus ouvert, nous utilisons des tapis tout le temps pour définir les espaces et coordonner notre décor sans forcément tout assortir. Ce tapis est magnifique et a bien résisté à beaucoup de passages. Je ne m’inquiète jamais des éclaboussures quand nous rassemblons des gens dans la salle à manger pour les repas ! Cela crée une atmosphère tellement confortable et chaleureuse en automne.

5. Ajoutez une lueur chaleureuse

J’ai trouvé de belles bougies à cônes (ensemble de trois). Même si j’utilise le plus souvent des bougies sans flamme pour des raisons de sécurité, rien ne vaut l’ambiance d’une vraie flamme en automne quand il fait si sombre et morose dehors. J’adore les trois styles de cet ensemble, ils ont tous des textures différentes. Ils sont disponibles dans de nombreuses autres couleurs, comme ce jeu rouille, ou ce vert sauge, bleu plus vif, et plusieurs autres options ici.

Guirlande d’Eucalyptus Artificiel (sur le lustre)

Nappes Rayées en Coton

Sous-Verres Ronds en Jute

Bols à Soupe Bleus (options de couleur)

Bougies à Cône Bleues

Plaques Bleues et Blanches

Tasses Florales

Bol à Pâte en Bois de Teck

Tapis à Motifs

Couverts Dorés

