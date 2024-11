Nous sommes ravis de présenter la dernière conférence de la série Design Conversation 2024/2025 au Vignelli Center for Design Studies de l’Institut de Technologie de Rochester. Chuck Cerankosky apporte un mélange de créativité et de flair entrepreneurial à la scène de Rochester en tant que co-propriétaire d’endroits appréciés comme Good Luck, Cure, et Radio Social, ainsi que fondateur du Rochester Cocktail Revival, un festival de premier plan maintenant dans sa 11e année. Son expertise en design a non seulement façonné ses propres lieux, mais a également contribué à des projets renommés à New York et des favoris locaux populaires, tels que The Meatball Shop, Seamore’s, Boxcar Doughnuts, Frog Pond, Boomtown Table, et Java’s. Avec un engagement envers l’innovation, Cerankosky dirige une équipe de 130 personnes, influençant à la fois les paysages culinaires et de design grâce à son travail visionnaire.

Dans cette conférence, Cerankosky parle de son parcours dans le design et l’hospitalité, mettant l’accent sur l’importance de créer des expériences qui résonnent avec les invités. Il revient sur son parcours professionnel non conventionnel, soulignant comment un début précoce en tant que jeune père a influencé son approche de l’entrepreneuriat et du design. De plus, Cerankosky partage des idées sur le processus collaboratif de création d’espaces de restauration uniques, de l’esquisse et la conceptualisation à la collaboration étroite avec les entrepreneurs et les artisans locaux pour donner vie à sa vision.

Pour en savoir plus sur Chuck Cerankosky, consultez la conférence ci-dessous:

Pour en savoir plus sur le Vignelli Center for Design Studies à RIT, ils ont lancé un accès numérique aux archives via Google Arts & Culture, rejoignant plus de 2000 institutions culturelles du monde entier. Le lancement initial comprend près de 900 images haute résolution d’artefacts des archives, de sorte que désormais toute personne ayant accès à Internet et à Google Arts & Culture peut rechercher les archives Vignelli ou les parcourir par couleur ou par ordre chronologique.

Cette conférence est présentée avec le soutien du MAGIC Center de RIT.

Cette série de conférences est rendue possible en partie grâce à la générosité de l’ancien élève de RIT, Chris Bailey, et de Bailey Brand Consulting.

