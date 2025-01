Choix de l’éditeur: 2024 en Conception

Alors que l’année 2024 tire à sa fin, il est temps de jeter un œil sur les espaces, les lieux et les objets qui m’ont marqué et qui rappellent que, malgré toute l’acrimonie qui a rempli nos divers flux cette année, des gens continuent de créer des choses incroyables. Voici une liste incomplète des créations qui m’ont impressionné.

John Cameron Mitchell et sa « Queer Art Church »

Le polyvalent écrivain, réalisateur et interprète derrière Hedwig, et d’autres œuvres définissant la culture, a rénové une maison vraiment étrange à La Nouvelle-Orléans. Ancien siège régional de l’Ordre du Temple Orient (la société ésotérique autrefois dirigée par Alister Crowley), la caractéristique principale de la maison est un grand salon, que Cameron Mitchell utilise comme lieu pour des performances, des cours de dessin et toutes sortes d’événements. En prévision de notre numéro de janvier 2024, j’ai eu la chance d’assister à l’un de ces événements et de découvrir la récente rénovation et l’ajout Art Nouveau surdimensionné de Mitchell Kulkin et Justin Barton avec Studio West Design & Architecture et Arch Builders.

Alessandro Mendini à la Triennale

La vogue pour tout ce qui est Memphis s’est certainement estompée, mais une rétrospective de la carrière de Mendini à Milan a montré le travail d’un titan du postmodernisme italien qui perdure au-delà de toute tendance. Intitulée « Io Sono un Drago » d’après un autoportrait avec le texte « Io Non Sono un Architectto, Sono un Drago » (Je ne suis pas un architecte, je suis un dragon), l’exposition couvrait tout, de son design industriel pour toutes sortes de marques à ses années chez Domus et ses premières œuvres d’art.

Céramique et Verre à Alcova

Qu’a-t-il remplacé la tendance Memphis ? Le surréalisme. Comme dans l’art et la mode, le design est devenu étrange en 2024 avec des objets étranges apparaissant partout. Cela incluait la foire Alcova à Milan en avril. Deux points forts de l’exposition étaient un ensemble de sconces en céramique du studio WKND Lab de Séoul et, lors d’une présentation de la galerie de design Adorno, des articles en verre du studio Szklo de Pologne.

Une Cuisine Élégamment Industrielle au Salone del Mobile

Les artistes danois en cuisine de VIPP ne déçoivent jamais quand ils dévoilent de nouveaux matériaux et configurations pour leur travail sur mesure, et leur îlot tout en aluminium au vaste Salone del Mobile de Milan n’a pas déçu. Découvrez tout ce que mon collègue Duncan Nielsen a vu (et apprécié) à la foire dans son rapport de cette année au Salone del Mobile.