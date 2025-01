Titre: Nouvelle Zion 4 de Jordan Brand: la chaussure de basket rapide

Les éclatements de baskets, bien que relativement rares de nos jours, ne sont pas inconnus au joueur de basket-ball des New Orleans Pelicans, Zion Williamson. Le puissant ailier fort de 6’6 « , 284 lb a traversé la partie supérieure de ses PG 2.5 en 2019. Sa taille, son poids et sa pure athlétisme signifient qu’il coupe avec plus de force que le joueur moyen et applique une énergie explosive à ses chaussures. Williamson est fier de dévoiler la Zion 4, sa quatrième silhouette signature, en collaboration avec Jordan Brand pour offrir une sneaker stable, sécurisée et performante sur le terrain. Un outtrigger latéral agressif et une semelle intermédiaire Cushlon drop-in sont des innovations spécifiques à ce modèle, développées pour canaliser la dynamique cinétique singulière de Williamson.

### Innovation dans la Zion 4: Outtrigger latéral extrême

La Zion 4 présente l’un des outtriggers latéraux les plus extrêmes jamais vus dans une chaussure de basket-ball, offrant une stabilité pour couper rapidement et avec précision. Une semelle intermédiaire drop-in, unique dans la configuration de la chaussure de Zion pour une double couche d’amorti, ajoute une absorption supplémentaire des chocs pour soutenir les mouvements dynamiques. La combinaison de métaux et de couches de surmoulage transparent donne une sensation distincte d’ère spatiale, chaque nouvelle silhouette de la collection Zion étant une interprétation distincte mais exploratoire de son jeu en constante évolution.

### Parcours d’excellence de Zion Williamson

À 24 ans, il s’est largement prouvé depuis son passage chez les Griffins à la Spartanburg Day School. Après un bref passage chez les Blue Devils de Duke, il a été nommé premier choix absolu de la draft 2019. Il a décroché une place dans la NBA All-Rookie First Team en 2020 et, en 2021, il est devenu le quatrième plus jeune joueur de la NBA à être sélectionné pour un All-Star Game. Sa force, son contrôle et sa précision sont immédiatement apparents, l’athlétisme étant au cœur de son jeu.

### Performance ultime sur le terrain avec la Zion 4

Tout aussi prêt à aider qu’à tirer, il cherche constamment, et trouve, de nouvelles façons d’élargir sa puissance athlétique. La Zion 4 est dotée d’un Strobel Air Zoom parabolique sur toute la longueur pour offrir un amorti rebondissant, une double couche de rembourrage. Une semelle extérieure calculée offre une excellente sensation de terrain, maintient l’énergie et réduit la fatigue. La Zion 4 offre un contrôle ultime, conçu spécifiquement pour l’énergie puissante que Williamson apporte sur le terrain.

### Où trouver la Zion 4

Pour en savoir plus sur la sneaker Zion 4, qui sera bientôt disponible sur jordan.com, veuillez visiter nike.com. Pour suivre les mises à jour sur Zion Williamson, visitez son Instagram ici.

