J’ai dit ça avant et je le dirai encore – j’adore concevoir une chambre à coucher. Contrairement à un salon qui doit servir de salle de jeux, de coin salon, de salle de télévision avec rangement, etc., cette pièce a besoin d’une fonction unique – le sommeil – (hum), accueille la symétrie (moins de décisions!), et par nature de l’espace, vous n’avez pas beaucoup d’options. Cette pièce était toujours censée être calme, simple, blanche et en bois avec de grandes fenêtres (comme le reste des espaces principaux de la maison) ce qui la rend facile à concevoir. Mais le piège facile avec des pièces plus neutres est qu’elles peuvent paraître ennuyeuses (surtout sur internet de nos jours). J’ai donc dû continuer à honorer l’intention initiale (minimalisme chaleureux, mise au point sur les vues) tout en ajoutant du style et du punch (nouveau slogan?). Et j’ADORE ce que ça a donné. Mais avant de tout voir décoré, parlons des bases :

Les Fondations – Plancher, Plafond, Peinture, Fenêtres et Éclairage

La maison a été conçue et agencée par Anne Usher, leur architecte. J’adore comment elle a joué avec le volume, la lumière, les vues, et n’a pas simplement créé une boîte. Les avancées triangulaires du siège de la fenêtre sont une caractéristique architecturale si jolie que vous voyez immédiatement en entrant. Le plancher en bois est Shell de Stuga, et le plafond est également de Stuga, appelé Drift. Si vous êtes nerveux à l’idée de mettre du parquet sur vos murs ou plafond, restez à l’écoute pour un prochain article de blog – nous pensons que si vous le faites correctement, cela a l’air GÉNIAL. Les murs sont d’un blanc chaud parfait, mais pas trop jaune appelé Alabaster de Sherwin-Williams. C’est mon nouveau blanc de choix. Je suis jalouse d’avoir dû apprendre ma leçon “pas tous les blancs se valent” dans notre maison, mais contente de l’avoir fait pour choisir le blanc parfait ici. Les fenêtres sont de Marvin – chêne blanc à l’intérieur, gainées d’aluminium noir à l’extérieur. Les projecteurs sont de Rejuvenation et sont tellement plus jolis que les éclairages encastrés (mais moins lumineux, FYI, assurez-vous donc d’avoir d’autres sources de lumière). Nous avons également installé ce ventilateur auquel nous devons encore ajouter une rallonge (qui est arrivée cette semaine lol), donc ils auront également cette source de lumière. C’était un espace vraiment simple, comme ils le sont tous quand ils sont vides, et il était prêt pour un peu de punch et de style.

Entrez…

Le Mur du Lit

Cette pièce n’était pas autant un défi que d’autres chambres à coucher que j’ai faites (en termes de disposition), mais le mur du lit était plus étroit et la pièce elle-même était plus longue, moins carrée surtout pour un lit king plus large. Alors quand j’ai commencé à réfléchir à la manière d’ancrer cette pièce, je voulais une tête de lit qui serait assez ancrée pour gérer ces hauts plafonds, tenir le mur avec assez d’impact, ajouter un peu de couleur (mais pas de manière super audacieuse), et franchement ne pas avoir l’air minable et court mais pas être si grand que vous ne pourriez pas mettre de vraies tables de chevet. C’était serré, TBH. Alors quand j’ai trouvé cette tête de lit chez Article – large, avec des capitons et le vert le plus magnifique, j’ai conçu la pièce autour d’elle. Elle pouvait ancrer le mur de manière puissante, et les bonnes tables de chevet pouvaient se glisser juste à l’intérieur.

La tête de lit (et le lit) d’Article nous a permis de flotter ces tables de chevet arrondies (qui ont du rangement – s’ouvre comme une armoire) et d’avoir l’air bien de tous les côtés – ce qui est important car s’ils flottent devant la table de chevet, vous verrez l’arrière en entrant. Cela a parfaitement fonctionné et j’adore comment les nervures sur les tables de chevet imitent les capitons sur le lit (et le plissage des lampes). Nous avons associé la tête de lit (qui se fixe au mur avec un grand rail) avec le lit plateforme en chêne clair d’Article, ce que j’adore faire – vous n’avez pas besoin d’un lit entièrement rembourré si la base contraste suffisamment et est jolie comme celle-ci. En fait, je soutiendrais que si vous avez un budget serré, obtenez cette tête de lit puis utilisez une base basique avec un jupon de lit – la tête de lit a tellement d’impact pour le prix. J’adore comment les appliques encadrent la peinture et occupent plus de l’espace visuel au-dessus du lit, adoucissant la transition entre la tête de lit horizontale et la peinture verticale (en plus elles fournissent une belle lumière de lecture).

La Plus Belle Peinture

Cette peinture de l’artiste local de Portland, Charlie Salas Humera, est incroyable. On m’a recommandé son travail l’année dernière (cri à Purl!) et je le suis depuis pour voir ce que je peux acheter pour ma maison ou convaincre mon frère d’acheter. Son utilisation de la couleur est incroyable. Quand elle est apparue dans ses stories, j’ai supplié mon frère et ma belle-sœur d’aller la voir en personne – je savais que je l’adorais, mais c’était un investissement comme un bon art devrait l’être et j’avais besoin qu’ils l’aiment aussi. Ils l’ont fait et l’ont achetée (soutenez un bon artiste local si vous en avez le budget!) et mon dieu, cela rend cette pièce, au niveau des couleurs, totalement vibrante.

Les Lampes et Appliques

J’ai acheté ces lampes vintage quand Charlie était bébé sur Etsy, l’un de mes premiers achats vintage coûteux (je pense qu’elles coûtaient 300 $ chacune). Elles viennent de Suède et je les ai aimées depuis si longtemps, et je n’avais pas l’intention de les utiliser ici. Nous avons en fait commandé celles de West Elm qui sont si similaires mais elles ne sont pas arrivées à temps, alors j’ai sorti ces lampes du stockage, commandé les abat-jours plissés qui sont arrivés à temps. Et bien que je ne mettrais pas typiquement les deux bleus ensemble, les deux couleurs sont dans la peinture donc collectivement je pense que cela a l’air vraiment bien pensé et intentionnel. Dès que j’ai placé les lampes, Gretchen, Emily M. et moi avons toutes poussé un cri. Cela a pris la pièce au niveau supérieur. Et bien que je ne vendrais pas ces lampes à n’importe qui (j’ai un étrange attachement sentimental à elles car je me souviens du moment exact, de l’endroit et de l’humeur dans laquelle j’étais quand je les ai commandées et c’était un moment très, très spécial de nos vies), les avoir chez mon frère était émotionnellement faisable pour moi, LOL. Je peux toujours les visiter! Effrayant!

Le Tapis – Le Tapis Remy En Vert

Le tapis est notre nouveau tapis Remy, en vert de notre nouvelle collection EHD x Rugs USA qui vient de lancer la semaine dernière et nous AIMONS ce tapis. Il est tellement doux, a une variation de texture, et une couleur vraiment belle et riche qui est vraiment indulgente. Il est en laine, durable, et les rectangles graphiques décalés sont totalement transitionnels – ils peuvent vivre dans des maisons modernes/contemporaines comme celle-ci mais sont si simples qu’ils peuvent facilement être dans une maison plus traditionnelle aussi.

La Vue

Cette pièce a les vues les plus incroyables de la rivière et des arbres (c’est pourquoi Anne a tourné le lit de cette façon). Les énormes fenêtres en bois ancrent le mur opposé et créent le point focal de la pièce. Nous avons engagé Decorview pour des stores motorisés (câblés, pendant le processus de construction) et nous avons choisi une couleur qui s’intègre bien avec le bois et qui est juste chaleureuse et douce.

Les stores sont occultants (“blackout” mais il y a toujours une petite fuite de lumière au centre) et vous pouvez même faire descendre le haut et le bas, ce qui signifie que si vous voulez de l’intimité jusqu’à votre poitrine, vous pouvez les contrôler pour monter du bas vers n’importe quel point, permettant à la lumière d’entrer par le haut.

Le Siège de la Fenêtre

Il y a un nombre hilarant de sièges de fenêtre dans cette maison, tous pleins de rangements et faits en chêne blanc quartier. Celui-ci, s’il est dirigé par l’applique, a les vues les plus belles de la rivière et c’est là que mon frère prétend qu’il fera la sieste. Nous les avons rendus assez profonds (30″) pour être suffisants pour faire la sieste (et dans les chambres des enfants, ils peuvent avoir des amis qui dorment dessus pour des sleepovers). J’ai trouvé le tissu le plus incroyable chez notre tapissier local (cri à Alexander Matthews à Tigard). Le tissu est de chez Pollack et s’appelle Boxing Day.

Coussins en velours

J’adore comment le motif (qui est un velours coupé doux et texturé) s’intègre si facilement avec le bois et ajoute quand même un peu de motif et de punch. Nous aurions pu faire un uni ici mais avec le tapis uni et la tête de lit unie, je voulais vraiment introduire un motif quelque part et c’est parfait.

En face du lit, nous avons la chaise la plus confortable et grande et le pouf, l’Abisko d’Article. Ce coin avait besoin d’un gros meuble (et oui, nous avons pensé à le mettre face à la vue, mais finalement ils voulaient qu’il soit face à la télévision ce qui fonctionnait mieux pour moi aussi) et l’échelle de cette chaise et son profil bas sont parfaits. Elle est aussi disponible dans quelques autres couleurs géniales.

La chaise est ferme et tellement confortable (pas une chaise où l’on s’enfonce, mais très ergonomique et facile à se blottir (avec un enfant) avec un grand pouf généreux.

La table d’appoint est tellement graphique et cool (et fonctionnelle et lourde). La lampe a une super base tripode et des finitions mixtes – bois, noir, et bien sûr un abat-jour en tissu. La peinture que j’ai achetée chez Urbanite par un artiste inconnu (si vous le savez, faites-le moi savoir!). Vase et coussin d’Anthropologie, plat en marbre de Target, et jeté d’Article.

Coussin rond

La literie est un mélange de plusieurs marques chez lesquelles nous avons fait nos achats. Sur mes conseils, Katie a acheté les draps/taies d’oreiller et la couette en ‘bone’ de Parachute qui est un neutre vraiment chaleureux (leur percale chinée est si douce et ma préférée actuellement). Pour la décoration, nous avons ajouté la couette en lin vert de Garnet Hill, un quilt bleu de Parachute, un jeté en lin de Garnet Hill, des coussins en velours de West Elm, et des traversins sur mesure (qui étaient à l’origine destinés au siège de fenêtre de leur fille mais qui ont l’air tellement bien ici).

Le lit entier avait l’air si superposé et confortable (et bien que je voulais un banc au pied du lit, marcher autour d’une autre pièce de mobilier pour aller à la salle de bain avait moins de sens.

Comme vous pouvez le voir là-haut, la salle de bain est sur la gauche avec une porte coulissante (elle est si jolie, j’ai hâte de vous la montrer – espérons bientôt). Nous avons installé une TV Frame sur un bras pour qu’ils puissent regarder la télévision au lit (c’était toute une affaire mais une assez bonne solution). J’ai maintenant envie de revenir en arrière et de tourner une vidéo montrant comment ça fonctionne. Ils ont dû faire une énorme cavité dans le mur pour loger le bras, FYI.

La pièce entière est si lumineuse et cohérente, mais simple et chaleureuse. Je l’adore tellement. Pas de désordre inutile ou d’opportunité de désordre. Ils ont la chance d’avoir un dressing (derrière le mur de la tête de lit, à venir bientôt), des tiroirs de rangement dans le banc, et un placard encastré supplémentaire donc cette pièce n’avait pas besoin d’une commode et espérons qu’elle n’aura pas beaucoup de désordre de vêtements. Elle est prête pour un samedi matin douillet et une relaxation simple.