Fondée au Danemark il y a plus de 150 ans, Fritz Hansen est synonyme du meilleur du design nordique. Ils sont connus pour leurs collaborations avec des designers tels que Arne Jacobsen, Poul Kjærholm et Hans J. Wegner, des titans dans leur domaine. L’adoption de la culture du design et de la collaboration, se penchant vraiment sur ce que la technologie de pointe à travers le regard de nos meilleurs esprits a à offrir. Cette fois, ils se sont associés avec la designer danoise basée à Copenhague, Cecilie Manz, pour créer Monolit, une chaise de salle à manger et de salon élégante mais accueillante.

Ce design élevé présente une construction entièrement rembourrée, en placage et en acier. Formé de plans enveloppants, le siège invite à une pause réconfortante, tandis que dessous il peut servir de rangement temporaire. Cela est particulièrement utile dans les salons et les restaurants, la plupart d’entre nous transportant de nombreux articles essentiels avec nous tout au long de la journée.

Un design solide et sculptural, l’inclinaison accueillante de l’avant invite l’utilisateur, le tenant dans un siège doux et luxueux. Le corps entièrement rembourré est doté d’un passepoil en cuir, qui peut être personnalisé sur demande. Il capture la beauté du tissu avec lequel il est orné, dans une forme immédiatement moderne. La sensibilité aux proportions est ici exemplifiée, l’élégance étant apparente dans n’importe quelle teinte.

Se sentant aussi naturel dans une salle à manger que dans un salon, ces chaises incarnent ce que Fritz Hansen fait de mieux : les matériaux de la plus haute qualité associés à des détails réalisés à la main à chaque étape du processus. Leur passé légendaire, illuminé par Cecilie Manz, transparaît dans la collection Monolit.

Les bords de cuir qui apparaissent à peine à la couture là où l’habillage rencontre sont un vrai régal. Habituellement, nous voyons le cuir comme un ourlet roulé ou plié. Ici, le bord naturel de la peau est montré, célébrant l’origine du matériau. Cette finition assez brute, associée à l’élégance de l’habillage, permet à la chaleur et à la délicatesse de la forme de briller.

Fritz Hansen accorde de la valeur à un type de relation producteur/designer différent. Choisissant de se concentrer presque exclusivement sur des collaborations, cela garantit qu’un sens de l’hiérarchie est intentionnellement maintenu bas. Cela permet plus de flexibilité dans leur processus de conception, avec plus de voix entendues et respectées. La communauté du design est tout au sujet de maintenir des relations saines, et ils sont engagés envers cette notion pour tous les projets futurs également.

Une tapisserie bicolore est également disponible dans la collection Monolit, dans toute la gamme des couleurs de tissu.

Nous avons vu du jaune beurre partout dernièrement, et cette collection ne manque pas une note avec leurs gammes de couleurs signature. Pleine de tons riches et de tissus plus texturés, Monolit a tous les attributs d’un salon luxueux – mais simplifié, épuré.

Cecilie Manz est une designer multidisciplinaire, née au Danemark et vivant actuellement à Copenhague. Avec un regard fort et sculptural, Manz crée des projets réservés et réfléchis, du produit au mobilier. En fondant son studio en 1998, elle a eu une plateforme pour partager sa vision, lançant le Micado en 2003 qui réside actuellement dans la collection du MoMA.

Fritz Hansen s’est toujours engagé à fournir des produits innovants et créatifs. De qualité héritage, ils ont perduré en tant que bastion durable du design nordique.

Pour en savoir plus sur la collection Monolit, cliquez ici. Pour en savoir plus sur Cecilie Manz, cliquez ici.

