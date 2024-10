Concevoir des espaces pour enfants est l’une des parties les plus amusantes de la création d’une maison. Ces chambres offrent la possibilité parfaite d’adopter des designs ludiques et des détails fantaisistes qui pourraient ne pas convenir ailleurs dans la maison. Cependant, créer une pièce pour vos plus jeunes (et peut-être les critiques les plus difficiles) présente ses propres défis. Les enfants peuvent ne pas prioriser l’esthétique, donc trouver le bon équilibre entre le plaisir, la fonctionnalité et le style est essentiel. Cela permet non seulement aux parents de créer des espaces apaisants et joyeux, mais minimise également le besoin de mettre à jour fréquemment les meubles à mesure que les enfants grandissent. Entrez dans la chaise lune, une nouvelle option de siège modulaire de la marque lettone pour enfants Wigiwama qui inspirera la créativité et l’autonomie chez les enfants.

Conçue par Mark Litvyakov, photographe devenu designer de produits chez Wigiwama, la chaise lune tire son nom de sa forme actuelle. Composée de trois pièces séparées, la chaise modulaire permet aux utilisateurs d’ajuster facilement l’inclinaison du siège moelleux. Sa flexibilité permet non seulement de répondre à des préférences de confort variables, mais encourage également le jeu imaginatif, car les enfants peuvent réarranger et construire avec les différents éléments.

Alors que les enfants vont adorer la chaise lune pour son design ludique et interactif, les parents apprécieront également sa praticité et son style. “Si votre enfant la prend de la salle de jeux au salon, elle ne détonnera pas”, promet Litvyakov. “En optant pour un design esthétique, nous stimulons la créativité et l’imagination des enfants sans les submerger visuellement, ni nos foyers. Nous croyons que le bon goût peut être cultivé dès le plus jeune âge.” Disponible en quatre couleurs et deux options de tissu, la chaise est à la fois écologique et durable. Les options Toffee et Brown Sugar sont fabriquées en velours côtelé certifié OEKO-TEX et GRS à partir de bouteilles en PET recyclé, tandis que les chaises Biscuit et Cream White sont en tissu en peluche certifié OEKO-TEX. Avec des housses amovibles et lavables sur chaque pièce, cette chaise est conçue pour résister aux mains sales et à une utilisation fréquente.

Pour ajouter la chaise lune de Wigiwama à votre salle de jeux et au-delà, visitez wigiwama.com pour commander directement ou auprès des revendeurs de Wigiwama.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.