Humanscale célèbre le 25e anniversaire de la chaise Freedom, une chaise de bureau qui a redéfini la conception ergonomique lors de son introduction en 1999 par le designer visionnaire Niels Diffrient et le fondateur de Humanscale, Bob King. Ensemble, ils ont révolutionné les sièges de bureau en éliminant le fouillis inesthétique de boutons et de leviers, créant une chaise qui s’adapte intuitivement au poids et aux mouvements de l’utilisateur pour un soutien sans effort – sans avoir besoin de manipuler des réglages manuels.

“La chaise Freedom a établi la norme en matière de sièges ergonomiques au cours des 25 dernières années en pionnier des sièges auto-ajustables et en transformant le bien-être au travail”, partage Bob King, fondateur et PDG de Humanscale. “Alors que nous réfléchissons à 25 années de succès, nous honorons l’héritage de Niels et sa quête incessante d’innovation qui continue d’inspirer et de créer des lieux de travail plus sains à travers le monde.”

Pour honorer son impact durable sur les espaces de travail modernes, Humanscale a dévoilé la Freedom 25, une version en édition limitée de cette chaise emblématique. Luxueusement conçue et limitée à seulement 250 pièces numérotées, la Freedom 25 présente des accents en aluminium améliorés sur l’appuie-tête et les poignées, une variété d’options de revêtement par Kvadrat, et une marque commémorative spéciale, comprenant un numéro d’édition aux côtés de la signature de Diffrient. Cette édition commémorative est vendue 7 500 $, offrant aux amateurs de design de la chaise la rare opportunité de posséder un morceau d’histoire.

Fidèle à l’engagement de Humanscale en matière de protection de l’environnement, la marque intègre également la chaise Freedom dans sa collection Ocean. La nouvelle variation Freedom Ocean utilise deux livres de plastique provenant de l’océan, y compris des filets de pêche récupérés qui sont préjudiciables à la santé de nos écosystèmes marins. En tant que B Corporation certifiée, Humanscale continue de montrer la voie en créant des produits respectueux de l’environnement sans compromis sur le luxe ou le confort.

Pendant 25 ans, la chaise Freedom a établi la norme en matière d’excellence ergonomique, obtenant une place au prestigieux musée de design Cooper Hewitt, Smithsonian. Maintenant, avec la Freedom 25, vous pouvez posséder un morceau de cet héritage, mêlant innovation ergonomique, design élégant et responsabilité environnementale.

