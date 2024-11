Dans le quartier historique de la Villa Fiorelli à Rome, où le langage architectural évoque des décennies révolues, Casa Polly émerge comme un mélange unique d’austérité brutaliste et d’exubérance pop. Dirigé par le studio 02A, ce projet innovant transforme un appartement des années 1960 en une maison vibrante et conviviale qui raconte une histoire de contrastes et de continuité.

Autrefois le domaine créatif du designer Valerio Ciampicacigli, l’appartement portait les marques du brutalisme du milieu du siècle – béton brut, espaces ouverts et focalisation sans compromis sur la matérialité. Aujourd’hui, les architectes du studio 02A, Marco Rulli et Thomas Grossi, réinterprètent ces caractéristiques, en les imprégnant de la palette animée et des formes fantaisistes de l’art pop. Le résultat est une maison qui danse entre le strict et le ludique, le rigide et le fluide.

Selon Rulli, l’objectif était de « célébrer le riche patrimoine de la maison tout en l’imprégnant de l’esthétique excentrique et joyeuse de ses nouveaux propriétaires, l’actrice Martina Pinto et le réalisateur Alessandro Poggi. » Le projet préserve le caractère robuste de l’appartement, mais adoucit ses contours, créant un environnement aussi fonctionnel qu’expressif.

S’étendant sur 1 292 pieds carrés, la disposition de Casa Polly a été repensée de manière réfléchie pour répondre aux besoins évolutifs de ses occupants. Le cœur de la maison est un espace de vie à aire ouverte, défini par son mélange éclectique de matériaux. Ici, un pilier en béton apparent occupe une place centrale, ancrant l’espace dans l’intégrité brutaliste. Autour de lui, un sol en terrazzo transparaît à travers une finition délicate en résine, tandis que des carreaux brillants dans la cuisine et des accents en bois sur une plateforme de salle à manger surélevée offrent des contrepoints plus doux.

Chaque pièce introduit une nouvelle couche de personnalité. Dans le couloir, des rayures lilas dissimulent un rangement caché, transformant l’utilitaire en art. Pendant ce temps, la chambre principale adopte un charme cartoonesque, avec des lignes fluides, des meubles moelleux et un tapis bleu clair rêveur. La salle de bains attenante explore davantage ce thème, où des tons pastel et des formes ondulantes rencontrent des cloisons industrielles épurées. « Ce projet incarne une fusion parfaite de deux mondes », déclare Marco Rulli, co-fondateur du studio avec Thomas Grossi. « J’aime les maisons qui ont une histoire à raconter, et celle-ci – avec ses motifs superposés et ses meubles excentriques – réunit différentes identités d’une manière à la fois inattendue et harmonieuse. »

Bien que visuellement frappante, Casa Polly est conçue avec la vie de famille au cœur de ses préoccupations. La reconfiguration comprend une chambre d’enfant, un dressing et un espace buanderie dédié – le tout intégré dans l’esthétique ludique de la maison. Chaque coin de l’appartement témoigne d’un équilibre minutieux entre forme et fonction, garantissant qu’il reste à la fois pratique et délicieux.

Au cœur de la transformation de Casa Polly se trouve l’engagement du studio 02A à créer des maisons qui résonnent profondément avec leurs habitants. Fondé il y a dix ans, le studio aborde chaque projet comme un puzzle complexe, où les aspirations des clients, les contraintes architecturales et la vision artistique convergent. Pour Rulli et Grossi, l’architecture est plus que la somme de ses parties ; c’est un moyen de raconter des histoires et de cultiver la joie.

Pour plus d’informations sur le studio 02A, visitez o2a.it.

Photographie de Giulia Natalia Comito.