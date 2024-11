Située dans la ville historique de Morelia, au Mexique, Casa Emma, conçue par le studio HW, partage le pouvoir de transformation de la lumière et le potentiel évocateur de l’espace architectural. Inspirés par une visite au célèbre musée Paula Rego d’Eduardo Souto de Moura, les architectes ont entrepris de créer une résidence qui incarne la même sérénité profonde qu’ils ont ressentie à l’intérieur des murs de ce musée. Casa Emma n’est pas simplement une maison; c’est un refuge contemplatif qui parle à l’âme, conçu pour évoquer la chaleur, le calme et le pouvoir réflecteur de la lumière canalisée avec soin.

Casa Emma est une interprétation moderne des motifs architecturaux mexicains, mettant l’accent sur le grenier Purépecha, ou troje. Cette structure traditionnelle revêt une importance culturelle et historique au Mexique, où elle sert à la fois de forme d’architecture fonctionnelle et spirituelle. Les architectes du studio HW ont été attirés par l’idée de creuser un espace d’habitation qui résonne avec cet archétype, créant une « excavation » plutôt qu’une structure construite typique. En creusant un vide en forme de troje, les architectes ont introduit un environnement immersif où l’ambiance rustique et intime d’un intérieur en bois pouvait amplifier la chaleur de la lumière naturelle, ajoutant des couches de sens et de nostalgie.

L’ensemble de l’intérieur de Casa Emma est revêtu de bois, créant un environnement riche et tactile qui invite au toucher et intensifie l’expérience sensorielle de l’espace. Ce choix de matériau rend hommage non seulement aux méthodes de construction traditionnelles, mais aussi à un effort délibéré pour envelopper les visiteurs dans une atmosphère chaleureuse et sereine. La texture naturelle et le grain du bois répondent aux changements de lumière tout au long de la journée, créant des changements subtils de couleur et d’ambiance qui reflètent les rythmes de la nature.

Malgré les modestes dimensions de la maison – mesurant seulement 4 mètres de large sur 10 mètres de profondeur – Casa Emma donne une impression d’espace et de légèreté, grâce à l’utilisation par les architectes d’un design à plan ouvert et d’un éclairage zénithal (au plafond). En entrant, les visiteurs sont conduits dans un couloir d’accès étroit qui sert d’espace de transition, créant une ambiance contemplative. L’entrée dissimule astucieusement la structure du toit, permettant à la hauteur et à l’ouverture de l’intérieur d’être révélées progressivement. Une fois à l’intérieur, un espace à aire ouverte intègre harmonieusement le salon, la salle à manger et la cuisine sans aucun mur de séparation. Cette absence de séparation améliore le flux de lumière, lui permettant d’atteindre chaque coin de la pièce principale, où les ombres rebondissent doucement contre les surfaces en bois, créant un jeu continu de lumière et d’ombre.

À l’arrière du niveau principal, le réfrigérateur est discrètement caché, de même que les espaces utilitaires et de stockage, garantissant que la fonctionnalité reste invisible à l’œil. La circulation verticale est placée de manière réfléchie vers l’arrière, où un escalier mène vers un petit niveau de mezzanine.

La mezzanine abrite la chambre à coucher enfermée dans un volume blanc lisse et flottant qui semble presque sans poids contre le fond en bois. Ce contraste de matériaux sert à la fois des fins pratiques et esthétiques. Le volume de couleur claire se détache nettement du bois environnant, créant une sensation de légèreté, tandis que le choix de surfaces réfléchissantes sur cette structure « flottante » permet à la lumière de se diffuser doucement à travers ses limites. L’effet est celui d’un nuage suspendu dans l’espace, offrant un point de repos visuel au sein de la maison.

Pour plus d’informations sur le studio HW, visitez hw-studio.com.

Photographie de César Béjar.

