Qui dit que les fêtes sont réservées uniquement aux humains? Nos animaux de compagnie apportent de la joie dans nos vies chaque jour, alors pourquoi ne pas les gâter avec quelque chose de spécial? Des accessoires élégants aux jouets interactifs, nous avons sélectionné une gamme de cadeaux modernes qui raviront autant les animaux que leurs propriétaires! Que vous cherchiez un cadeau pour votre animal de compagnie ou que vous vouliez surprendre un ami amoureux des animaux, ces choix sauront ravir à la fois les animaux et leurs humains!

Dusen Dusen x Little Beast Peppermint Onesie \\\ 45 $

Rendez votre chien le plus cool et le plus élégant du quartier avec cette collaboration très appréciée qui s’est vendue si rapidement que nous avons eu du mal à suivre. Les réapprovisionnements auront lieu ce mois-ci, mais si vous ne pouvez pas attendre, leurs adorables grenouillères sont toujours disponibles! Indéniablement mignon et confortable, nous aimerions qu’elles existent aussi à notre taille.

Kit de soin Easy Paw de Dandylion \\\ 54 $

Chouchoutez ces pattes avec le kit de soin Easy Paw de Dandylion, un rêve en trois étapes pour des orteils propres, doux et heureux! Avec un nettoyant moussant sans rinçage, une lotion hydratante à appliquer au pinceau et un tapis lécheur amusant qui garde les chiots facilement distraits, cet ensemble rend les pattes fraîches sans tracas pour les parents d’animaux de compagnie. Sans danger en cas de léchage et exempt d’ingrédients irritants, il permet aux animaux de se pavaner avec leur meilleure patte en avant tout au long de l’année.

Jouets en feutre Awoo \\\ 10 $ – 18 $

Un jouet aussi respectueux de l’environnement que ludique? Oui, s’il vous plaît! Fabriqués à la main à partir de laine de mouton biologique par des artisanes talentueuses au Népal, ces charmants jouets en feutre sont une triple menace, parfaits pour la mastication, le lancer et la traction. Avec des fibres naturelles et digestibles et un design sans plastique, ils rendent non seulement le temps de jeu excitant pour tous les types de mâcheurs, mais aident également à garder les dents propres et étincelantes!

Le grattoir VEGAS \\\ 86 $ – 116 $

Un petit accessoire épineux pour occuper ces griffes, le VEGAS est un ajout amusant et peu encombrant à tout décor moderne de la maison – parfait pour les chats qui aiment laisser leur empreinte! Fabriqué avec une corde tissée durable sur une base en acier inoxydable élégante, ce grattoir a fière allure tout en résistant à de sérieuses griffures. De plus, vous pouvez le personnaliser entièrement avec sept options de pot différentes et un choix de couleurs de corde, du vert cactus au gris neutre, pour une touche entièrement personnalisée!

Jouet pour chien Approved By Fritz \\\ 18 $

Pour le chien à l’esprit joueur et au goût pour les belles choses, le jouet pour chien Fritz Bird est un délice coloré et respectueux de l’environnement fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclé et de coton Better Cotton™. Cet oiseau excentrique n’est pas seulement mignon – il est conçu pour durer à travers d’innombrables jeux de lancer et est même lavable en machine pour un nettoyage facile. Son élément de travail nasal engage les chiens, et si cela ne suffit pas, vous soutiendrez une petite entreprise dirigée par des femmes qui aide les animaux sauvés!

Collier et laisse Broadway par Susan Alexandra \\\ 235 $

Rendez ces promenades quotidiennes un peu plus lumineuses avec cet ensemble de collier et laisse perlés et vibrants, disponibles dans une variété de coloris amusants! Fondée sur l’amour des petites choses qui apportent de la joie, Susan Alexandra apporte le même esprit vif de ses débuts dans les bijoux à ses accessoires pour animaux de compagnie. Malgré ses prétentions d’être super durable et robuste, nous réserverions cet ensemble aux promeneurs légers ou aux chiens aux foulées douces – juste pour jouer la sécurité!

Bouteille de voyage Flip Springer Pets \\\ 22 $ – 28 $

Un accessoire essentiel pour les chiens qui fera demander aux parents d’animaux de compagnie: « Où puis-je en obtenir un? » Disponible en quatre tailles et divers coloris, cette pratique bouteille d’eau pour chien est dotée d’un bol à couvercle basculant qui permet à votre ami à quatre pattes de boire de l’eau fraîche sans en renverser une goutte. Il suffit de la presser pour remplir le bol, puis de la relâcher pour laisser l’eau en excès retourner directement dans la bouteille. Avec sa conception étanche aux fuites et un mousqueton pratique pour l’accrocher facilement à votre laisse ou à votre sac à dos, cette bouteille est prête pour toute sortie – des longues randonnées aux promenades de quartier. Sans oublier qu’elle est également lavable au lave-vaisselle, sûre pour les aliments et sans BPA!

Bol pour animaux de compagnie Souffle de Pehom \\\ 50 $

L’heure du repas s’apprête à être littéralement élevée avec ce bol pour animaux de compagnie bicolore et élégant, à la fois pratique et chic! Conçu pour les chats et les chiens, sa construction robuste et lourde en bas signifie plus de renversements désordonnés, tandis que les patins antidérapants garantissent qu’il reste en place pour que vos animaux puissent se régaler. Avec une élévation de 13 cm, il favorise une posture saine, rend les repas confortables et la digestion facile. Amical pour les vibrisses, résistant aux rayures et aux taches, et facile à nettoyer, ce bol est parfait pour les mangeurs difficiles, car sa surface en céramique garde la nourriture fraîche.

Lit Covo par Uta Cossmann pour MiaCara \\\ 1 449 $

Offrez à votre ami à fourrure le traitement royal véritable cette saison des fêtes avec le Covo Lounge! Conçu par Uta Cossmann pour MiaCara, ce superbe lit circulaire offre un espace confortable et fermé où les animaux peuvent se blottir dans un confort béat. Fabriqué en contreplaqué courbé durable et complet avec un coussin en mousse de soutien pour le maintien de la colonne vertébrale, c’est un élément décoratif construit pour durer tout en ayant l’air fabuleux. Bien sûr, c’est un peu un investissement, mais c’est un investissement à envisager pour votre animal bien-aimé!

Bol pour animaux de compagnie en céramique colorée Zeze Life \\\ 32 $ – 35 $

Fabriqués à partir de porcelaine raffinée, ces bols vibrants sont un régal pour les yeux, surtout avec leur base en silicone antidérapante. Qu'ils soient placés droit ou inclinés en biais, ils garantissent que l'expérience de repas de votre ami à fourrure soit à la fois propre et confortable. Inspirés des bols traditionnels d'aumône japonais, leur design spacieux permet même aux visages les plus larges de se régaler avec facilité!

