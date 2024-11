La saison des fêtes est déjà là et les listes de tâches de fin d’année continuent de s’allonger avec les cadeaux, mais pas de panique ! Nous avons rassemblé 10 cadeaux uniques pour ceux qui souhaitent dépenser jusqu’à 100 $ pour un cadeau réfléchi pour les amateurs de design. Du simple ensemble de bougies Sumac d’Obakki fabriqué par des fabricants traditionnels de bougies japonaises à la lampe de table Ofelia Pro Micro branchée de Zafferano, ces sélections brilleront certainement sous l’arbre, dans une chaussette, ou dans quelles que soient les traditions que vous célébrez. Continuez à lire pour en savoir plus – et magasinez – nos sélections qui sauront certainement satisfaire.

Ensemble de bougies Sumac par les fabricants de bougies de Nanao pour Obakki \\\ 88 $

Une tradition séculaire confère à cet ensemble de bougies contemporain une qualité organique inimitable. Le pack complet comprend un support de bougie en fonte, une bougie de sumac et une boîte en bois réutilisable. Les bougies japonaises sont particulièrement poétiques avec leurs flammes torrides qui brûlent grandes et brillantes.

Vase à larmes par Mud Australia \\\ 73 $

Considérez cette pièce sculpturale faite à la main par le studio basé à Sydney neutre en carbone, qui célèbre l’artisanat et la conservation. Le style est nommé d’après son émail en forme de goutte qui semble couler sur le corps mat du vase. Et la silhouette conique apparaît aussi romantique avec un arrangement floral qu’en tant que récipient vide.

Cache-pot Nappula White Short par Matti Klenell pour Iittala \\\ 74 $ (en solde)

Ce cache-pot tire sa silhouette d’une table de forme particulière, du même designer, avec des jambes exagérées traduites en une forme fraîche et singulière. Le pot de style piédestal est emblématique des sensibilités nordiques avec des teintes claires et une forme épurée qui met en lumière sa forme substantielle. Réalisées dans des couleurs neutres, les vignes vertes et les arrangements floraux poussant à l’intérieur du bol sont articulés avec richesse.

Ofelia Pro Micro par Zafferano America \\\ 99 $

Tout est une question de lumière avec cette lampe portable sans fil minuscule mais puissante qui est le mélange parfait d’utilité et de décoration. Un gradateur tactile à tête, qui se souvient de son dernier programme, permet aux utilisateurs de basculer entre trois réglages de température de couleur pour obtenir l’ambiance souhaitée pour les espaces intérieurs et extérieurs. Et sa forme mince en aluminium moulé sous pression porte le poids de quelque chose de bien construit avec une silhouette suffisamment mince pour se fondre.

Porte-ustensiles en laiton Kaolin par Light + Ladder pour Tortuga Forma \\\ 88 $

Chaque table mérite d’être ornée tout comme on pourrait accessoiriser une tenue avec des bijoux. Ces objets méticuleusement fabriqués sont en laiton massif et peuvent être disposés dans différentes positions pour accommoder tout type d’ustensile de table. Des dîners intimes aux rassemblements jubilatoires, ils sont sûrs de fusionner le plaisir avec la fonction pour n’importe quelle occasion.

Tapis Lost Coast de Quiet Town \\\ 82 $

Souvent le héros méconnu de l’industrie textile, les tapis de bain ont la responsabilité de garder les sols secs, d’éviter les glissades et de fournir quelque chose de moelleux sous les pieds. Cette pièce à poils longs, fabriquée en coton provenant de sources durables, est conçue avec une forme ondulée pour apporter un intérêt visuel à l’approche et un bord arrière droit pour se juxtaposer à une baignoire rectiligne, un bac de douche ou un bord de mur. C’est vraiment génial.

Affiche Rock and Roll Love Blueprint en édition spéciale par Dorothy \\\ 65 $

Pour ceux qui recherchent quelque chose de cadeau et lié à la musique – et une alternative à l’électronique – devraient envisager des objets éphémères comme cette affiche en édition spéciale. Le Rock and Roll Love Blueprint présente un design en feuille d’or qui se déroule sur la page pour révéler une infographie complexe. L’impression se faufile à travers les pionniers dans un hommage qui célèbre les personnes et les lieux qui ont influencé le genre.

Livre Contemporary Living par McClean Design \\\ 75 $

Tous les objets de table basse ne sont pas créés égaux. La couverture frappante de ce livre est aussi captivante que les 15 résidences ultra-modernes présentées dans ses pages. L’auteur explore des projets architecturaux rigoureux qui sont élégants, très détaillés et représentatifs du meilleur modernisme habitable de la Californie. L’étude des œuvres comprend des plans d’étage, des essais explicatifs et des notes des architectes eux-mêmes pour un regard sur l’esprit des designers.

Impression New York XXV par Trevor Parker chez 11×14 sans cadre \\\ 45 $

L’art est peut-être l’un des cadeaux les plus personnels à offrir et à partager. Un exemple en est la photographie architecturale, qui peut capturer l’émotion brute ou l’émerveillement des espaces impressionnants qui captivent un public. Mieux donné sans cadre, le destinataire peut personnaliser l’impression selon ses goûts et ses besoins en matière de design intérieur.

Moulin à sel et poivre en bois HOVE \\\ 60 $

Des teintes riches et des textures au plating final, ce que nous mangeons a beaucoup plus en commun avec les éléments du design que la plupart des gens ne le réalisent. Ces moulins en bois présentent une forme graphique, disponible dans une gamme de combinaisons de couleurs, qui ajoutent du flair aux tables pour ceux qui s’engagent dans le théâtre de la nourriture. Chacun est fabriqué à partir de bois provenant de sources durables et équipé d’un mécanisme de broyage en céramique pour garantir qualité et longévité.

