Nous sommes de retour en 2024 avec la liste soigneusement sélectionnée de Skim Milk des 10 idées de cadeaux minimalistes. La sélection de cette année met en lumière toute une gamme d’essentiels, du luxe minimaliste aux accessoires de maison soigneusement conçus. Alors que certains articles proviennent de marques établies, nous avons également mis en lumière des studios indépendants méritant une attention particulière en cette saison des fêtes, garantissant un mélange d’innovation et de simplicité pour chaque minimaliste sur votre liste.

Serviettes BAINA x Estudio Persona \\\ À partir de 40 $

BAINA s’associe à Estudio Persona pour la collection UMBRA en édition limitée, une exploration raffinée de la lumière et de l’ombre. Connu pour leur approche minimaliste, les deux marques mêlent leurs codes de design pour créer un ensemble de quatre serviettes qui incarnent la simplicité et l’élégance. Les serviettes présentent des lignes épurées dans une palette tonale de Stone, Sand, Rust et Bark.

Sac bandoulière Rimowa \\\ 2 125 $

Pour ceux qui aiment les valises Rimowa, mais qui veulent un sac de tous les jours, le sac bandoulière en aluminium est parfait pour un usage quotidien, avec une sangle en toile détachable et réglable, qui permet de le porter en bandoulière, à l’épaule ou à la main à l’aide de la poignée en cuir. À l’intérieur, il comprend deux compartiments ouverts, un compartiment zippé et quatre emplacements pour cartes, offrant à la fois praticité et élégance.

Porte-bougies Frama Fundament \\\ 80 $

Ces petits porte-bougies circulaires sont tout en élégance minimaliste – un équilibre parfait entre géométrie et proportion. Que vous l’affichiez seul ou en ensemble, il ajoute une touche de charme ludique à n’importe quel espace. Intemporels et polyvalents, ils volent discrètement la vedette tout en gardant les choses détendues et sans effort.

Vase en onyx de Devon Liedtke \\\ 165 $

De l’un de mes nouveaux designers préférés, cette pièce polyvalente en marbre onyx passe facilement du jour à la nuit. Le jour, c’est un vase chic – il suffit d’ajouter de l’eau et vos fleurs préférées. Le soir, retournez-le pour un élégant porte-bougie qui accueille un cierge de 0,75 « , offrant une lueur chaude et scintillante. Chaque pièce arbore une finition lisse et polie et des veines naturelles uniques.

Boîte d’onglets MOCK Studio \\\ 350 $

Pour ceux qui recherchent le conteneur parfait construit avec une précision immaculée, ne cherchez pas plus loin que cette boîte d’onglets fabriquée à partir de chutes de matériaux de haute qualité. Sa construction solide et son design minimaliste en font plus qu’un simple objet fonctionnel – c’est une expérience tactile à la fois pratique et visuellement frappante.

Haut-parleur Waves and Frequencies SP-01 \\\ 4 195 $

La musique a réuni les designers Zoë Mowat et Dave Shaw il y a environ 15 ans. Ce qui a commencé par une conversation fortuite dans un bar à vin en 2017 s’est transformé en une session de brainstorming improvisée sur un coin de serviette. Six ans plus tard, Waves and Frequencies est né. Après des années de peaufinage, ce haut-parleur mélange des aigus cristallins et des basses profondes et puissantes pour remplir n’importe quelle pièce de chaleur et de profondeur. L’armoire en bouleau de la Baltique, disponible en laque grise ou bleu marine, repose sur une base en aluminium anodisé, tandis qu’une grille textile Kvadrat ajoute une touche élégante.

Workstead : Intérieurs d’appartenance \\\ 75 $

Cette publication magnifiquement illustrée, leur deuxième livre avec Rizzoli, met en avant leur expertise en mélangeant l’artisanat avec un design moderne, mettant en valeur des intérieurs qui favorisent un véritable sentiment d’appartenance. Qu’il s’agisse du lobby d’un hôtel ou d’un bar à vin de quartier, Workstead sait exactement comment créer des espaces accueillants et inspirants.

Monoprint Pat Kim Moire 9 \\\ 60 $

Fabriqué à la main dans l’atelier de Red Hook de Pat Kim, chaque impression Moire est une expression unique de ses techniques autodidactes et de ses expérimentations. Pour ceux qui n’ont pas vu ses vidéos virales, chaque impression est créée à l’aide d’un bloc tourné à la main, avec de l’encre directement roulée sur du papier, garantissant que chaque pièce est unique. Inspirée de l’effet moiré, où des motifs légèrement décalés créent une interférence hypnotisante, ces impressions explorent l’interaction de la géométrie et du mouvement.

Lampe de table CALIPER 3019 \\\ 320 $

Il y a quelque chose d’indéniablement beau dans l’esthétique industrielle. Doté de rondelles en silicone personnalisées et d’un diffuseur en acrylique fait à la main, le 3019 est alimenté par des bandes lumineuses LED 12V, projetant une lueur douce et uniforme. Sa finition en aluminium vibré ajoute une touche texturée, en faisant autant un objet sculptural qu’une source de lumière fonctionnelle – parfait pour tout intérieur moderne.

Système de tête de lit ReFramed \\\ 1 075 $

Dans un monde d’innombrables itérations de design, la véritable innovation frappe souvent avec une simplicité éblouissante. Cette tête de lit flottante montée au mur apparaît comme l’une de ces rares créations qui semble totalement inévitable – comme si elle aurait toujours dû exister. Rembourrée de textiles luxueux Kvadrat Raf Simons et Sahco, le tissu peut être facilement retiré pour le nettoyage à sec et remis en place avec facilité. Fabriquée à partir de 82% d’aluminium recyclé post-consommation, la tête de lit est fabriquée avec des extrusions d’aluminium d’origine locale et de l’aluminium en feuille vierge. Produit avec soin en Suède et rembourré en Pologne, chaque pièce est livrée en kit pour un assemblage rapide, garantissant qu’elle dure toute une vie.

