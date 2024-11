Si vous recherchez des cadeaux modernes et abordables pour 2024, vous êtes au bon endroit. Ces petits bijoux sont parfaits pour ajouter une touche spéciale à quelqu’un que vous aimez cette année. Les vacances sont généralement un moment frénétique de l’année, alors aidez-vous avec ces petites merveilles pour les amateurs de design qui sommeillent en nous. Pour moins de 25€, ce guide cadeau peut compléter un cadeau existant avec un budget limité, offrir un petit quelque chose en plus pour les vacances, ou tout simplement vous faire plaisir!

Stojo Collapsible Cup \\\ 18,14€

Stojo est une marque basée à New York, née d’une fascination pour la tâche laborieuse de transporter de la nourriture et des boissons dans la ville qui ne dort jamais. Avec le Stojo Collapsible Cup, disponible en tailles de 16, 20 et 24 oz, vos boissons resteront chaudes et à l’intérieur du récipient, offrant un joint étanche. Le corps est fabriqué en silicone de haute qualité et est livré avec une paille pour les boissons glacées. Ils proposent également des contenants de stockage alimentaire, parfaits pour le trajet jusqu’au bureau ou les collations tout au long de la journée.

LATTLinen Waffle Towel \\\ 10,04€ et plus

Ces serviettes en lin gaufré de LATTLinen sont parfaites pour les torchons, les linges de cuisine ou les serviettes de bain. Elles sont disponibles dans une sélection de magnifiques couleurs douces, la texture gaufrée permettant aux teintes de briller. En trois tailles, la plus petite conviendrait pour un gant de toilette, tandis que la plus grande est idéale pour le bain. Assurez-vous de consulter le reste de la collection pour des gants de toilette assortis, des serviettes, des housses de couette, et plus encore.

Tools To Live By 8″ Scissors \\\ 20,48€

Ces ciseaux chics de la marque d’accessoires Tools to Live By offrent une forme intelligente, des lames effilées manoeuvrables sans effort et une prise ergonomique surprenante. Fabriqués en acier inoxydable japonais avec une poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main, le corps est revêtu de Teflon, de sorte que la colle et autres adhésifs n’ont aucune chance. Cette paire est disponible en noir et or, pour un outil qui fonctionne à merveille et qui a fière allure en le faisant.

Weak Knees Gochujang Sriracha \\\ 10,86€

Quatre mots: mettez ça sur tout. Le Weak Knees Gochujang Sriracha de Bushwick Kitchen a un mélange magnifique de sucré, fumé et épicé qui vous fera dire ces quatre mots magiques également. Le niveau d’épices n’est pas écrasant (ils lui donnent un trois sur cinq piments), offrant plus de saveur que de chaleur à tout plat qu’il accompagne. Parfait pour tous ceux qui aiment la nourriture, ils proposent également des coffrets cadeaux pour tous ceux qui souhaitent essayer l’ensemble de la collection Bushwick Kitchen.

Jisulife Handheld Fan \\\ 15,30€

Si vous connaissez quelqu’un qui a tendance à avoir chaud, il a probablement toujours un ventilateur en marche dans au moins une pièce, peu importe la saison. Pourquoi ne pas le rendre personnel? Le Jisulife Handheld Fan comprend cinq réglages de vitesse et est relativement silencieux pour sa puissance, mignon et silencieux même dans des espaces clos comme les voitures ou les trains.

ban.do Grippy Socks \\\ 11,61€

Ces chaussettes en polaire avec des points adhérents sur les semelles de ban.do sont un excellent choix pour ceux qui ont tendance à avoir froid. Avec une polaire microfibre super moelleuse et vibrante, ces chaussettes vont vous garder au chaud pendant un moment avec quatre couleurs pour assortir à tout type de tenue confortable. Les chaussettes maximalistes sont le moyen idéal de pimenter n’importe quelle tenue colorée. Maintenant, où est le cidre?

AMO Hexagon Huggie \\\ 22,05€

AMO NYC est une belle boutique située sur Prince Street, nichée entre de grandes marques de bijoux et de mode. La propriétaire incroyablement serviable du magasin propose toujours des suggestions et vous permet de parcourir la vaste sélection de pièces dans les quartiers serrés de l’intérieur lumineux et propre. Il existe également une sélection limitée d’options disponibles en ligne, sûres de convenir à toute personne cherchant à ajouter un peu de bling à sa vie.

Eames “The Little Toy” Playing Cards \\\ 14,58€

Ces cartes à jouer modènes nous ramènent à une autre époque, parfaitement réminiscent de la palette de couleurs et de la nature graphique de The Toy, un classique d’Eames. Les triangles emblématiques sont utilisés de manière réfléchie, et la palette de couleurs est parfaitement adaptée aux teintes en vogue à cette époque. La quatrième édition de ces cartes à jouer préférées des fans, chacune célébrant un Eames original différent, honorant leur incroyable héritage dans l’histoire du design.

2024 Pantone Color of the Year Espresso Cup \\\ 11,74€

Pantone, autorité mondiale en matière de couleurs, publie une couleur de l’année depuis 1999 avec beaucoup d’acclamations. La psychologie, les tendances et les événements mondiaux influencent tous le choix des couleurs, et cette année n’a pas fait exception. La couleur de l’année 2024 de Pantone est Peach Fuzz, signalant un moment de sensibilité, de réflexion et de compassion. À une époque où tant d’entre nous se sentent déconnectés, ce choix a été celui du rassemblement et de l’empathie, regardant doucement vers l’avenir.

Incausa Resin Incense \\\ 18,14€

Ces bâtonnets d’encens sont visuellement et physiquement uniques, avec un temps de combustion super long de 50 minutes. Incausa se spécialise dans des mélanges de résine spécifiques de l’arbre Almacega trouvé en Amazonie, utilisés dans des rituels et des guérisons ayurvédiques. Détendez-vous avec quatre parfums distincts comme un plaisir pour vous-même, ou optez pour des coffrets cadeaux qui conviendront à presque tout le monde sur votre liste. Suivez-nous pour ne manquer aucun de nos guides cadeaux 2024 cette année!