Vous avez un passionné de voyage dans votre vie? Ou peut-être êtes-vous celui qui est toujours en déplacement avec un passeport en main? Alors que la saison des fêtes approche à grands pas, c’est le moment idéal pour apporter un peu de magie à ces prochains voyages avec des cadeaux qui ajoutent du confort, de la facilité et une touche de style à vos projets de voyage. Et soyons réalistes – nous connaissons tous quelqu’un qui est constamment en train de voyager (ou d’en rêver!). Que ce soit une escapade rapide, une aventure hors des sentiers battus ou le voyage ultime d’une vie, offrir quelque chose pour rehausser le voyageur dans votre vie pourrait bien valoir à votre cadeau le titre de Meilleur Cadeau de l’Année. Plongez dans nos choix sélectionnés pour les cadeaux de voyage les plus chics et fonctionnels de 2024.

La Valise Train de Away \\\ 165$

Je suis fan d’Away depuis des années et cela ne cesse de m’impressionner en termes de qualité, de service et de collaborations. La dernière innovation de la marque de bagages est la Valise Train, fabriquée dans le même matériau durable que leurs homologues plus grands. Non seulement elle a l’air chic, j’apprécie qu’elle puisse être utilisée de différentes manières par différentes personnes. Les photographes peuvent l’utiliser pour ranger des objectifs, tandis que les parents peuvent la remplir de jouets et d’activités pour les longs vols avec les enfants. Les différents compartiments vous permettent d’organiser les câbles, les produits de soin, le matériel de voyage, et plus encore. Cette valise train est l’un de ces essentiels de voyage qui s’adaptera au voyage unique de chacun.

La Ceinture de Voyage Cincha \\\ 40$

Avez-vous déjà essayé de maintenir votre article personnel en équilibre sur le dessus de votre valise, pour qu’il glisse et bouge lorsque vous traversez l’aéroport? Voici la Ceinture de Voyage Cincha – un véritable changement de jeu pour le voyageur avec plusieurs articles. Cette sangle pratique attache votre sac à la poignée de votre bagage, rendant les promenades à l’aéroport infiniment plus faciles. Avec ses motifs et couleurs vibrants, Cincha transforme une simple astuce de voyage en un accessoire élégant.

Les Chaussettes de Compression Comrad \\\ 19$

Pour les longs vols, les chaussettes de compression sont indispensables pour maintenir la circulation sanguine et éviter les gonflements post-vol. Mais pourquoi se contenter de simples chaussettes noires sans fioritures alors que vous pourriez opter pour quelque chose de plus amusant? Des chaussettes de compression stylées sont un moyen facile d’ajouter une touche de flair à votre tenue de voyage tout en restant confortable.

Le Sac Fourre-Tout Vacay de Eau \\\ 80$

Les sacs fourre-tout sont les meilleurs amis des voyageurs – il suffit de tout jeter dedans et de partir! Ce sac fourre-tout apporte une tranquillité d’esprit en sachant que vous avez de la place pour ajouter ce coussin de cou, une alternative gourmande aux repas en avion, ou ces souvenirs « il fallait absolument l’avoir ». Le motif rayé le rend encore plus spécial.

Le Chargeur Counterpart \\\ 44$

Emballer des chargeurs et des câbles peut ressembler à un combat avec un enchevêtrement de spaghettis. Le Chargeur Counterpart rend la vie tellement plus facile. Avec un cordon USB-C rétractable de 4 pieds, vous pouvez éviter entièrement le chaos des câbles – il suffit de le sortir lorsque vous en avez besoin et d’appuyer sur le bouton frontal pour le replier lorsque vous n’en avez pas besoin. Que vous fassiez face à un retard de vol ou que vous ayez besoin d’une recharge rapide dans un café, ce petit gadget est là pour vous.

Les Accessoires de Voyage Dusen Dusen \\\ À partir de 18$

Besoin de rafraîchir votre équipement de voyage? La collection d’accessoires de voyage Dusen Dusen a tous les essentiels – étiquettes de bagages, porte-cartes, étuis à passeport et sacs de week-end. Chaque pièce apporte les motifs ludiques de Dusen Dusen dans l’espace de voyage, prouvant que l’organisation ne doit pas être ennuyeuse.

Le Bagage à Main MiaMily \\\ 359$

Lors de notre dernier voyage en famille, cette valise a changé la donne – tellement que quelqu’un nous a regardés passer en disant « J’aime ça. C’est intelligent. » C’est une valise qui se transforme en siège pour vos enfants (ou vous-même!) en un clin d’œil. Une encoche dans le dossier sert de crochet pour que vous puissiez accrocher le sac à dos de votre enfant et une ceinture de sécurité incluse se fixe facilement pour sécuriser votre petit. Imaginez vous promener dans l’aéroport sans le chœur de « Je suis fatigué » – ce sac vaut chaque centime!

Le Grand Voyageur de Parallelle \\\ 128$

Pour les amateurs de soins de la peau qui ne supportent pas de laisser derrière eux un seul sérum ou crème, le sac de voyage de Parallelle est un véritable changement de jeu. Finis les jours où les bouteilles roulaient dans un sac de maquillage encombré (et les déversements et les fouilles interminables qui s’ensuivaient). Avec un fond plat et des côtés pliables, ce sac garde tout bien organisé et debout, vous permettant de voir exactement ce dont vous avez besoin. Il s’ouvre entièrement pour révéler une mise en page impressionnante de 20 poches, six poches en filet et trois compartiments principaux réglables, ce qui facilite la garde de vos essentiels de soins de la peau à portée de main et parfaitement en place.

Ensemble Complet Original Ries de 7 Bouteilles \\\ 116$

En parlant de soins de la peau, je l’admets – j’ai acheté ma juste part de bouteilles rechargeables dans les grands magasins, du genre en plastique fragile qui semblent toujours fuir dès le deuxième voyage. Disons simplement qu’ils n’ont jamais exactement amélioré mon expérience de voyage. Donc, pour ma prochaine aventure, je passe à Ries, les bouteilles rechargeables faites pour durer. Avec une pompe sans air et non pressurisée, ces beautés vous permettent de distribuer facilement vos produits sans avoir à secouer désespérément la bouteille. Et le meilleur? Ce système me permet de me passer des miniatures de voyage à usage unique, rendant ma routine de soins de la peau respectueuse de l’environnement et sans fuites de bagages!

Le Boxer Classica de Comme Si \\\ 75$

Enfin, un ensemble de détente confortable est toujours un must-pack pour moi lorsque je voyage – il n’y a rien de tel que de s’enfoncer dans un lit d’hôtel dans un confort absolu après une longue journée. Surtout lors de voyages d’affaires, ce moment où je peux terminer ma journée, enfiler mon pyjama et enfin me détendre est essentiel. Je suis complètement obsédé par les vêtements de détente de Comme Si; ils sont simples mais luxueux, et après leur collaboration avec USM Modular (récemment exposée à la Neutra VDL House à Los Angeles!), je les aime encore plus. Ces pièces sont parfaites pour se prélasser mais assez stylées pour sortir, ce qui en fait mes essentiels de voyage préférés! Suivez-nous pour ne manquer aucun de nos Guides Cadeaux 2024 cette année!

Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous achetez à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk! En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.