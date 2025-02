Un câble USB est un câble USB, n’est-ce pas? Pas tout à fait. Il s’avère que certains câbles USB-C peuvent être un peu plus ergonomiques et un peu plus durables, avec le bon design. Sanwa Supply présente ce à quoi un câble USB devrait ressembler.

Alors, qu’est-ce qui rend ce câble différent des autres? Eh bien, la plus grande différence est qu’il a un connecteur qui peut s’incliner à 180 degrés et tourner à 360 degrés – lui permettant essentiellement de se positionner de n’importe quelle manière lorsqu’il est branché sans se casser.

Le câble lui-même est assez bien protégé également. Bien que pas très unique, il est fabriqué en nylon tressé, ce qui devrait l’aider à rester en bon état pendant des années. Bien sûr, le connecteur est la partie la plus importante en termes de durabilité de toute façon – c’est la partie du câble qui se casse généralement en premier.

Le câble est disponible en deux longueurs différentes – 1 mètre et 1,8 mètre – et il est en fait disponible à la fois en variante USB-A vers USB-C et en variante USB-C vers USB-C.

Il est incroyablement rapide aussi, du moins en ce qui concerne la livraison de puissance. Le câble prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 240 W, ce qui est plus rapide que la plupart des ordinateurs portables et autres appareils ne se rechargent. Il est donc sûr de dire que quel que soit ce que vous voulez alimenter avec le câble, il devrait être à la hauteur de la tâche.

Ses vitesses de transfert de données ne sont pas aussi rapides. Le câble prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0, ce qui signifie qu’il peut transférer des données jusqu’à 480 Mbps. Cependant, si vous prévoyez principalement de l’utiliser pour la charge de toute façon, cela ne devrait pas nécessairement être un énorme problème.

Le câble USB Sanwa Supply n’est pas encore disponible sur Amazon, donc si vous en voulez un maintenant, vous devrez l’obtenir sur le site Web de Sanwa Supply.

(H/t Tom’s Hardware)

Expert Insights on USB-C Cables

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé dans le ensoleillé Santa Cruz, en Californie. Christian a couvert la technologie depuis plus de 10 ans, avec des articles dans de nombreuses des plus grandes publications technologiques, dont Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les entreprises technologiques équilibrent un excellent design avec une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.