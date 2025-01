Maisons Nous Aimons: Chaque jour, nous mettons en avant un espace remarquable soumis par notre communauté d’architectes, de designers, de constructeurs et de propriétaires. Vous en avez un à partager? Publiez-le ici.Détails du Projet:Emplacement: Istebna, PolognePhotographe: ONI Studio / @onistoriesDe l’Architecte: « Plener Istebna comprend deux chalets de vacances en bois perchés sur l’une des collines pittoresques d’Istebna, au cœur des Beskides silésiennes, non loin de la frontière polono-tchèque-slovaque. Les cerveaux derrière le projet, Tomek et Miłosz, apportent des antécédents complémentaires: Tomek, un athlète passionné élevé dans les montagnes, et Miłosz, une personne de la ville avec une connexion profonde aux montagnes à travers sa grand-mère bien-aimée. Tous deux conviennent qu’Istebna est l’endroit idéal pour une escapade citadine. Cette vision partagée a donné naissance à Plener, avec les chalets conçus par l’architecte Justyna Boduch, qui a habilement mélangé des éléments architecturaux régionaux avec des tendances modernes et les besoins des propriétaires. Le designer d’intérieur Marcin de Mistovia a conçu les intérieurs. »Chaque chalet mesure un peu moins de 70 mètres carrés (environ 743 pieds carrés) et peut accueillir jusqu’à neuf invités. Bien qu’ils partagent une disposition fonctionnelle jumelle et un style intérieur cohérent, ils diffèrent dans le choix des matériaux, inspirant leurs noms: Pierre et Terre cuite. Les invités profitent d’un salon spacieux avec une kitchenette, une salle de bain et un accès à une terrasse avec vue sur la montagne et un bain à remous. Un escalier en bois avec des balustrades en contreplaqué et verre mène à l’étage supérieur, abritant deux chambres et une salle de bain. Les deux chalets disposent de cuisines fonctionnelles en acier et de salles de bains avec des comptoirs en granit. Les visiteurs attentifs remarqueront des détails distincts – tels que des solutions céramiques décoratives dans les linteaux au-dessus des portes d’entrée – qui confèrent de l’individualité à chaque chalet. »Le cœur de chaque chalet est sans aucun doute le salon. Dans Pierre, la chaleur est créée grâce à un bois abondant, des couleurs neutres lumineuses tirées de la nature et un sol graphite foncé composé de carreaux de grand format imitant les veines de marbre noir de Calacatta. Cela fournit un fond solide pour les meubles en bois, y compris une table ovale vintage rappelant les designs de Rainer Daumiller, un mélange de chaises en rotin de différentes formes (principalement de seconde main) et un fauteuil danois confortable des années 1970 qui faisait autrefois partie d’un canapé modulaire. Le contreplaqué utilisé pour la balustrade de l’escalier réapparaît au plafond et sur certaines parties des murs, adoucissant l’espace et contrastant agréablement avec les murs en béton brut et en enduit de terre avec de la paille ajoutée. »Terre cuite, en revanche, raconte une histoire légèrement différente. Elle est dominée par la couleur – une teinte chaude et rouillée d’argile cuite se faufile subtilement à travers l’intérieur, du sol en céramique Fioranese italienne dans le salon au fauteuil, au canapé et aux carreaux en corduroy dans les deux salles de bains. Les designers de Mistovia ont associé ce thème de terre cuite à des meubles aux tons plus foncés: une table ronde en noyer, une commode en acajou et des chaises vintage avec des dossiers sculptés complétées par des tabourets d’origine locale ornés de motifs traditionnels des hautes terres. Un mur orné de carreaux de poêle décoratifs provenant d’un petit atelier ukrainien évoque les poêles carrelés traditionnels caractéristiques des anciennes maisons en bois. »Le mobilier des deux chalets provient de diverses décennies et sources, y compris des marchés en ligne populaires et des spécialistes du vintage. Certaines pièces, comme la table en travertin italien ou le fauteuil en chrome norvégien avec revêtement en corduroy, ont été achetées auprès de professionnels spécialisés dans le mobilier vintage. Adaptés à la région frontalière polono-tchèque-slovaque, de nombreuses pièces ont des racines tchécoslovaques, telles qu’un meuble TV conçu par František Jirák et une commode laquée des années 1960, toutes deux fabriquées dans les usines de menuiserie Tatra Nabytok. »Cabane en Pierre Cabane en Terre cuite Publié le30 janvier 2025