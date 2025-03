Cabane paisible sur l’île de Whidbey – Une Essai en Bois

Selvam Velmurugan, un introverti autoproclamé, est un fervent adepte des endroits calmes. « J’adore simplement être dans des endroits paisibles, » déclare-t-il en racontant son parcours continu avec les pratiques de méditation. Après avoir vécu à Bellevue, une ville en plein essor juste à l’est de Seattle, pendant près de 35 ans, Selvam et sa femme, Lakshmi Nidamarthi, ont décidé qu’ils avaient besoin d’un espace dans un endroit plus calme. « Je me souviens avoir parlé à l’un de mes collègues qui disait que chaque fois qu’il montait dans sa voiture pour se rendre à sa cabane, sa tension artérielle chutait immédiatement, » se rappelle Lakshmi. « La chose suivante dont je me souviens, c’est que nous étions en train de conduire autour pour en trouver une pour nous-mêmes. »

La quête d’un refuge tranquille

La recherche d’une échappatoire à la frénésie de la vie urbaine a conduit Selvam et Lakshmi sur l’île de Whidbey, une destination prisée pour sa beauté naturelle et sa sérénité. Nichée au large de la côte de l’État de Washington, cette île pittoresque offre un havre de paix loin de l’agitation de la ville. C’est ici que le couple a trouvé l’endroit idéal pour construire leur cabane en bois, un projet qui allait transformer leur quotidien.

L’art de la construction d’une cabane en bois

Avec une vision claire de ce qu’ils voulaient créer, Selvam et Lakshmi ont entrepris la construction de leur cabane en bois avec détermination et passion. Inspirés par l’architecture locale et les paysages environnants, ils ont travaillé en étroite collaboration avec des artisans locaux pour donner vie à leur vision. Chaque planche de bois, chaque clou, et chaque fenêtre ont été soigneusement choisis pour créer un espace qui reflète leur amour pour la nature et leur désir de tranquillité.

Le pouvoir de la retraite dans la nature

Pour Selvam et Lakshmi, la cabane en bois sur l’île de Whidbey est devenue bien plus qu’un simple refuge. C’est devenu un sanctuaire où ils peuvent se reconnecter avec la nature, se recentrer sur eux-mêmes, et trouver la paix intérieure. « Chaque fois que nous venons ici, je me sens immédiatement détendu, » confie Selvam. « C’est comme si le stress de la vie quotidienne disparaissait dès que nous franchissons le seuil de notre cabane. »

En conclusion, la construction de leur cabane en bois sur l’île de Whidbey a été une expérience transformative pour Selvam et Lakshmi. Cela leur a permis de trouver un équilibre entre le tumulte de la vie moderne et le calme de la nature environnante. Comme le dit si bien Selvam, « Parfois, il suffit d’un petit coin paisible pour retrouver son équilibre intérieur. »