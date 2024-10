Les bureaux d’aujourd’hui mêlent les caractéristiques du travail et de la maison sans effort, avec des environnements pour une gamme de fonctions. Corporativo M601, un bureau à Mexico City conçu par Prototype Architecture Studio, est un écosystème multifacette qui encourage la collaboration et la créativité.

Le client, une entreprise de transport maritime de premier plan, voulait un hub à la fois fonctionnel et récréatif. Inspiré par tout ce qui est urbain, les lignes et les structures orthogonales de l’espace évoquent les plans en grille. Les conduits et autres éléments structurels sont visibles, complétés par différentes teintes et un éclairage stratégique. “Nous aimons la couleur, et nous l’avons utilisée avec l’éclairage, pour diviser doucement le bureau en zones”, explique Miguel Ángel Delgado Pimentel, architecte chez Prototype Architecture Studio.

Le bois et l’acier font référence aux composants industriels traditionnels. La tôle nervurée placée sur les murs intérieurs est un clin d’œil aux conteneurs de fret du client, tout comme les formes carrées présentes partout. Les baffles acoustiques rappellent les poutres horizontales couramment utilisées dans la construction.

Les matériaux ont été spécifiquement sélectionnés pour leur interaction avec la lumière, créant des textures superposées et divers effets. Des faisceaux dirigés derrière le verre donnent une sensation plus expansive et aérienne. Lorsqu’ils sont dirigés sur un alliage ou un matériau en porcelaine, l’opacité donne aux pièces un aspect plus sombre, comme dans le centre de fitness.

Les salles de réunion longent le périmètre, avec la salle de conférence principale baignée dans l’émeraude caractéristique de l’organisation. Les autres salles de réunion alternent entre des teintes chaudes d’orange, de jaune et de rouge. Dans la zone de jeu, une table de billard est entourée de différents styles de sièges, dans les mêmes teintes vibrantes. Les collègues peuvent tirer une chaise et regarder un match improvisé ou simplement faire une pause pendant la journée.

Dans un coin décontracté, les membres du personnel peuvent s’asseoir sur des rebords en bois et lire ou se détendre. La cuisine est le point de rassemblement central du bureau, qui sert également d’espace de réunion informel. Cette version moderne d’une cuisine de bateau maximise tout l’espace disponible avec des armoires en hauteur. Une longue table sur roulettes peut être facilement déplacée si nécessaire ailleurs dans le siège social. Les chaises de bar de couleur citron poussiéreux ajoutent une touche de couleur, en contraste avec les surfaces blanches éclatantes.

Les employés ne font pas que manger ici, ils se réunissent également pour des sessions en petit groupe. C’est l’un des endroits les plus populaires car il est proche de la section de jeux – et de l’effervescence de l’activité. Il y a toujours des conversations animées en cours, mais pas trop de bruit pour distraire les personnes engagées dans leurs tâches habituelles.

La multifonctionnalité est essentielle, et chaque pièce remplit deux ou trois fonctions. Les étagères en particulier sont simples mais efficaces. Elles contiennent des livres et des objets décoratifs, mais ont aussi des panneaux en ardoise et à effacement à sec pour que les employés puissent capturer des idées lorsqu’ils réfléchissent rapidement, ou simplement griffonner. L’intégration de la couleur, de la lumière et des matériaux contribue à un bureau moderne qui célèbre chaque style de travail et de jeu.

Pour en savoir plus sur Prototype Architecture Studio, visitez prototypest.mx.

Photographie par Zaickz Moz.

