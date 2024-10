L’architecture réfléchie a le pouvoir de refléter et de renforcer l’environnement naturel ou urbain dans lequel elle existe. La conception, les matériaux et l’aménagement de l’espace se réunissent pour créer des bâtiments qui s’harmonisent avec le paysage plutôt que de le dominer. Que ce soit dans de petits projets comme Fallingwater ou une extension d’une structure publique comme l’Opéra d’Oslo, il y aura toujours des opportunités d’intégration architecturale. Dans le cas du Bureau National des Forêts, conçu par l’Atelier Delalande Tabourin, à Versailles, l’extension porte ce concept à de nouveaux sommets. Situé près d’une voie ferrée et en bordure de forêt, le bâtiment embrasse son environnement, connectant de manière transparente les mondes construit et naturel.

La structure reflète les activités de l’office des forêts, sa forme et ses matériaux soigneusement choisis pour se fondre dans le contexte forestier. L’espace invite à la fois les employés et les passants à interagir avec le bâtiment de manière immersive, chaque élément étant conçu pour mettre en valeur le savoir-faire impliqué dans la gestion forestière.

Le toit et la façade sont construits à partir de bois local, plus précisément du châtaignier, qui a été soigneusement transformé pour répondre aux besoins du projet. Le bois provient directement de la forêt de Versailles, et sa préparation a impliqué un calendrier méticuleux pour accommoder la période de séchage requise pour le matériau.

À l’intérieur, le pavillon est organisé de manière claire, avec des espaces délimités par des blocs de bois massif, guidant le mouvement à travers des couloirs obscurcis qui contrastent avec la lumière naturelle inondant les espaces de bureau. Les meubles et la signalétique sur mesure, fabriqués en bois, relient davantage l’espace à l’environnement forestier, faisant référence aux marques traditionnellement utilisées par les forestiers.

La position en retrait du pavillon, combinée à un auvent en bois prolongé, aide à protéger l’intérieur de la chaleur estivale, tandis que l’isolation biosourcée et la ventilation naturelle éliminent le besoin de refroidissement artificiel. En hiver, un système de chauffage à biomasse assure un confort thermique écoénergétique.

Pour plus d’informations sur l’Atelier Delalande Tabourin, visitez atelierdelalandetabourin.com.

Photographie de Maxime Delvaux.

