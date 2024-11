Le bureau Maximum Effort, entreprise de production de l’acteur et entrepreneur Ryan Reynolds, est nettement plus décontracté que glamour hollywoodien. Michelle Toney, directrice de Studio Paul Toney, a imaginé un nouvel espace de travail qui privilégie le confort dans un cadre résidentiel.

Le designer s’est lancé dans la transformation de l’espace, qui était auparavant le siège d’un cabinet d’avocats qui manquait de chaleur et de détails spéciaux qui ajoutent de l’attrait. Toney s’est inspirée de la culture de collaboration de l’entreprise pour présenter une ambiance totalement différente et détendue qui résonne avec les jeunes créatifs d’aujourd’hui.

L’équipe produit tout, des contenus télévisuels aux campagnes marketing, et même si elle favorise le travail à distance, Reynolds a tout de même demandé un bureau adaptable pour accueillir des événements. « Ils voulaient une base qu’ils pourraient utiliser pour les fonctions de travail habituelles et les activités sociales », explique Toney.

Une grande zone centrale de rassemblement et de cuisine est dotée de tables de ferme et d’œuvres d’art abstraites d’Edwin Marcelin, dans des tons de charbon et de gris. Au lieu d’une cheminée ancrant ce secteur, un bar élégant est le point focal, parfait pour les soirées cocktails et les happy hours improvisés entre collègues. Les carreaux émaillés font référence aux côtes verticales de la bouteille de gin Aviation (une autre marque du portefeuille de Reynolds).

Logé dans un bâtiment Art déco des années 1930, une ambiance accueillante est instaurée dès l’entrée des invités dans l’espace de travail spacieux et ouvert qui s’étend sur deux niveaux. La lumière du soleil filtre à travers les fenêtres, mettant en valeur une palette de couleurs raffinée comprenant des tons de chameau et de rouille, ainsi que des verts et des roses vibrants. Des métaux brunis au bois récupéré peint, il y a un mélange d’éléments industriels et rustiques qui rend chaque section confortable, jamais prétentieuse.

Toney s’est associée à Room & Board pour le projet, offrant une sélection de mobilier soigneusement choisi alliant style et adapté aux environnements commerciaux. Plutôt que des divisions strictes, il y a une circulation fluide d’une zone à l’autre, ce qui permet au personnel de se rassembler facilement dans presque n’importe quelle pièce.

Des téléviseurs sont placés à certains endroits pour regarder les dernières émissions de l’entreprise. Toney voulait apporter de la texture au sol en béton, elle a donc inclus des tapis en laine de Morrow Soft Goods, une entreprise qu’elle a co-fondée. Des coussins de la même marque sont posés sur des canapés moelleux et des fauteuils, servant de touches finales confortables.

Les postes de travail se composent de bureaux mobiles non attribués qui offrent au personnel une plus grande flexibilité. Une suite de bureaux privés est également disponible, où les cadres peuvent passer des appels Zoom ou avoir des réunions individuelles planifiées. Entouré de verre, il y a juste assez de transparence pour maintenir ce secteur aéré. Les facettes disparates se fondent de manière harmonieuse qui ravit toujours Toney. « Ce bureau a la possibilité d’être de nombreuses choses, mais il est équilibré », note-t-elle. « Les gens apprécient cela. »

Pour plus d’informations sur Studio Paul Toney, visitez studiopaultoney.com.

Photographie de Kacie Tomita.

Anna Zappia est une écrivaine et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, et on peut souvent la trouver lors d’une exposition de mode ou en train de faire des achats de livres. Anna rédige la chronique du Friday Five, ainsi que du contenu commercial.