Bureau d’Accenture à Montréal : Un Reflet Énergique de la Ville

L’entreprise de services professionnels et de conseil Accenture possède des bureaux dans tous les coins du globe, chacun personnalisé non seulement pour soutenir les affaires, mais aussi pour refléter un lieu particulier, avec des éléments et des œuvres d’art uniques. Lemay a été choisi pour concevoir le nouveau siège social à Montréal, au Canada, qui capture le dynamisme de la main-d’œuvre et du paysage urbain. Situé au 15e étage de la tour cruciforme de la Place Ville Marie en centre-ville, il équilibre les références à la ville avec les normes de la marque. « Il y a un lien fort avec l’endroit où le bureau est situé, les employés et le travail qu’ils font », explique Carolyne Thibault, directrice de projet en design d’intérieur chez Lemay.

Des installations artistiques remarquables ont servi d’inspiration, comme « L’Anneau » de Claude Cormier, une immense sculpture circulaire visible depuis le bureau. Dès que les visiteurs entrent dans l’espace de travail de 19 000 pieds carrés, ils sont accueillis par un mur personnalisé composé de 1 200 prismes trigonaux interactifs aux couleurs signature d’Accenture, y compris la teinte violette de son logo.

Alors que la lumière naturelle se déverse, des reflets changeants pulsent avec le mouvement. Cet élément donne le ton, renforçant le lien de l’entreprise avec la région, tout en faisant écho à la culture novatrice. Les intérieurs servent de toile, avec des murs blancs et un plafond en feutre sur mesure pour amplifier les tons vibrants des meubles, du vert forêt à la terre de Sienne brûlée.

L’équipe de conception a organisé une série de sessions de découverte avec les membres du personnel et la direction pour s’assurer qu’il y avait une variété de points de travail. Des espaces flexibles sont idéaux pour les réunions informelles et la socialisation pendant la journée, tandis que des salles de concentration et des cabines offrent plus d’intimité en cas de besoin. Un point fort est ce que Thibault appelle la salle de spa. Décorée avec un motif de nuage, la salle de réunion n’a rien de typique. L’intérieur évoque la sensation de flotter dans le ciel, entouré de teintes bleues apaisantes qui créent un sentiment de bien-être.

Au café et dans les autres pôles communs, de luxuriants jardins suspendus apportent la nature à l’intérieur de manière plus sophistiquée. Les utilisateurs peuvent accomplir des tâches ou profiter de repas dans ces environnements aérés qui rappellent le notable espace vert de la ville, conçu par Frederick Law Olmstead, le Parc du Mont-Royal.

Des coins arrondis ajoutent de la douceur et relient chaque espace, que ce soit au bar des solutions informatiques, dans les salons ou les étagères de bibliothèque. Pour Hani Diab, directeur conceptuel chez Lemay, les moments ludiques sont intégrés avec une énergie incontestable qui correspond à ce qui se passe à l’extérieur. « Le bureau est fantaisiste, car nous avons joué avec des éléments de surprise pour représenter Montréal », souligne-t-il.

Pour plus d’informations sur Accenture Montréal ou Lemay, visitez lemay.com. Photographie de Claude-Simon Langlois, avec l’aimable autorisation de v2com. Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et se retrouve généralement à la recherche de pièces vintage, à faire des mots croisés du New York Times à l’encre ou à retravailler des listes de lecture sur Spotify.