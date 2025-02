Un couple de New York s’était rendu dans la vallée de l’Hudson depuis plusieurs années lorsqu’ils ont finalement décidé de construire une maison de week-end là-bas. La perspective d’entretenir une parcelle de terre à la campagne les avait toujours dissuadés, devant déneiger ou effectuer d’autres travaux d’entretien en cas de mauvais temps. Lors d’un voyage, cependant, ils ont examiné un terrain de quatre hectares et demi à Claverack, à quelques miles de la ville de Hudson, et se sont imaginés cultiver un jardin et pratiquer d’autres hobbies qu’ils ne pouvaient pas pratiquer à New York. La parcelle offrait également de belles vues sur la vallée avec les Catskills au loin.

Le couple a investi 1,1 million de dollars tous pour acquérir la propriété et a décidé de construire un refuge de week-end qui pourrait servir de lieu de détente loin de l’agitation de la ville. Le processus de construction a été minutieusement planifié pour s’assurer que la maison serait à la fois fonctionnelle et esthétique, en harmonie avec l’environnement naturel de la vallée de l’Hudson. Des architectes et des designers ont été engagés pour créer un espace qui répondrait aux besoins du couple tout en capturant l’esprit de la région.

Équilibre budgétaire

La Fondation est également le sol de ce refuge de la vallée de l’Hudson à 1,1 M $

La construction de la maison a été un processus complexe qui a nécessité une gestion attentive des ressources financières. Le couple a dû établir un budget détaillé pour s’assurer que le coût de la construction resterait dans les limites fixées. Des compromis ont dû être faits pour concilier les désirs du couple avec les contraintes financières. Chaque étape de la construction a été minutieusement suivie pour éviter les dépassements de coûts et garantir que le projet resterait dans les limites du budget initial.

Stephen Zacks, journaliste de sensibilisation, critique d’architecture, urbaniste et organisateur basé à New York, a souligné l’importance de maintenir un équilibre financier dans de tels projets. Selon lui, la planification financière est essentielle pour éviter les difficultés à mesure que le projet progresse. Il a souligné l’importance de faire preuve de diligence dans la gestion des coûts et de rechercher des moyens de rationaliser les dépenses sans compromettre la qualité du résultat final.

Retraite de rêve

Le refuge de la vallée de l’Hudson est devenu un lieu de retraite idyllique pour le couple, offrant un refuge paisible où ils peuvent se ressourcer et se reconnecter avec la nature. La maison a été conçue pour maximiser les vues panoramiques sur la vallée et créer un lien harmonieux avec l’environnement environnant. Les espaces intérieurs ont été aménagés pour offrir un confort moderne tout en mettant en valeur les éléments naturels de la région.

Le couple a trouvé un équilibre parfait entre le confort et la simplicité, créant un refuge chaleureux et accueillant où ils peuvent échapper au stress de la vie urbaine. La maison est devenue un lieu de rassemblement pour la famille et les amis, offrant un espace de détente et de convivialité au cœur de la vallée de l’Hudson. Le couple se réjouit de passer de nombreux week-ends paisibles dans leur refuge, profitant de tout ce que la région a à offrir.

En conclusion, la construction de ce refuge de week-end dans la vallée de l’Hudson a été une entreprise passionnante et enrichissante pour le couple de New York. Ils ont transformé un rêve en réalité, créant un lieu de retraite paisible et inspirant où ils peuvent se ressourcer et profiter de la beauté naturelle de la région. Le projet a été un succès grâce à une planification minutieuse, une gestion financière prudente et une vision claire de ce que le couple voulait réaliser. Le refuge de la vallée de l’Hudson est devenu bien plus qu’une maison de week-end – c’est un lieu de paix et de joie pour le couple et leur entourage.