Il était une fois, une époque où Kelli de la Torre savait une chose avec certitude : elle ne voulait jamais construire sa propre maison. Mais d’ici 2024, tout avait changé. Soudainement, elle était la nouvelle propriétaire d’une propriété de 11,5 acres presque vide à Dripping Springs, Texas, où elle construirait bientôt une grange pour Haven x Campise Farms, sa fondation de sauvetage qui offre des soins en fin de vie aux chevaux âgés et handicapés, ainsi qu’une maison pour elle et son fils de huit ans.

Un Paradis pour les Chevaux

La fondation Haven x Campise Farms, dirigée par Kelli de la Torre, est un véritable sanctuaire pour les chevaux nécessitant des soins spéciaux. La mission de la fondation est de fournir un refuge sûr et aimant aux chevaux âgés et handicapés, en leur offrant des soins de fin de vie de qualité. Avec une approche holistique, l’équipe de la fondation veille à ce que chaque cheval reçoive l’attention et les soins dont il a besoin pour vivre pleinement ses derniers jours.

Kelli et son équipe travaillent sans relâche pour assurer le bien-être de chaque cheval résidant à Haven x Campise Farms. Chaque cheval a son propre programme de soins personnalisé, comprenant une alimentation équilibrée, des traitements médicaux si nécessaire, et beaucoup d’amour et d’attention. Pour Kelli, chaque cheval a une histoire unique et mérite d’être traité avec respect et dignité jusqu’à la fin.

La Transformation d’un Rêve en Réalité

Pour Kelli de la Torre, la construction de la grange pour Haven x Campise Farms était bien plus qu’un simple projet de construction. C’était la concrétisation d’un rêve qu’elle n’avait jamais imaginé réaliser. Mais avec détermination et passion, elle a transformé un simple terrain en un sanctuaire équin magnifique et fonctionnel.

La grange de Haven x Campise Farms est bien plus qu’un simple abri pour les chevaux. C’est un lieu de refuge et de guérison, où les chevaux peuvent vivre leurs derniers jours dans la dignité et la tranquillité. Chaque détail de la grange a été pensé pour offrir le meilleur confort et les meilleurs soins aux pensionnaires à quatre pattes de la fondation.

En conclusion, Kelli de la Torre a su transformer une simple parcelle de terre en un sanctuaire équin florissant, où les chevaux âgés et handicapés peuvent vivre leurs derniers jours en paix et dignité. Sa passion pour les chevaux et son dévouement à leur bien-être ont fait de Haven x Campise Farms un véritable havre de paix pour ces majestueux animaux.