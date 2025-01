Bottega Veneta et Flos : une collaboration lumineuse

Bottega Veneta, une marque de mode renommée, brille à nouveau dans leur dernière incursion, l’éclairage. En collaboration avec la marque italienne d’éclairage Flos, une édition spéciale de la lampe de table emblématique Model 600 de Gino Sarfatti est désormais disponible. La lampe a été initialement conçue en 1966, année de la fondation de Bottega Veneta à Vincenza.

Une mise à jour rafraîchissante

Le Model 600 bénéficie d’une mise à jour rafraîchissante, prenant la base de lampe à panneaux souples et présentant les motifs de tissage Intrecciato et Intreccio Foulard signature de Bottega Veneta. Cela ajoute de la dimension et de la texture, avec un clin d’œil subtil à la marque Bottega. La base souple peut être placée à plusieurs angles, permettant une inclinaison enjouée – un accent amusant pour une table de chevet ou une table d’appoint.

Un éclairage précis et relaxant

Le Model 600 est parfait pour une utilisation au sol ou sur table, offrant un éclairage précis mais relaxant. La lumière directe ou indirecte peut être facilement obtenue en inclinant simplement le réflecteur. La lampe est disponible en petites et grandes éditions, et dans une variété de couleurs, y compris noir, gris, rouge, vert émeraude et vert signature de Bottega Veneta.

L’union du design et de l’innovation

Fondée en 1962 à Merano, en Italie, Flos est reconnue comme un fabricant international de premier plan de luminaires de designer haut de gamme et de systèmes d’éclairage avancés. Ne voyant aucune contradiction entre l’imagination créative et le projet commercial, Sergio Gandini a commencé à diriger Flos en 1963. Il a stimulé une philosophie de design de type « think tank », largement nouvelle dans le domaine de l’éclairage. Toujours inspirés à repousser les limites de l’éclairage, ils ont toujours compris le pouvoir de la collaboration, ayant travaillé avec des designers influents par le passé, dont Konstantin Grcic, Philippe Starck et Achille Castiglioni.

Bottega Veneta est connue pour ses articles de maroquinerie de luxe, leur histoire riche s’étendant sur des décennies. Connu dans le monde entier pour leur style signature, l’Intrecciato, qui augmente la durabilité et la souplesse du cuir, tout en ajoutant un niveau spécial de savoir-faire et d’intérêt. Ce style peut être vu sur leurs vêtements prêts-à-porter, sacs à main, chaussures et accessoires, un signe immédiat de la marque. Étendre ce motif à l’éclairage, et surtout à une si belle pièce de tradition moderniste italienne, est une évolution naturelle.

Pour en savoir plus sur l’édition spéciale de la lampe de table Model 600 par Bottega Veneta pour Flos, visitez flos.com.