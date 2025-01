Le Salon d’Hiver, avec ses bijoux surréalistes, ses céramiques inventives et une grande cigarette en bois, apporte de la fantaisie à l’événement annuel. L’édition de cette année, la 71e du genre, est l’un des événements les plus vénérables du monde de l’art et des antiquités, une extravagance de 10 jours de curiosités, de objets de valeur, de collections et d’œuvres d’art, abritée dans l’immense Park Avenue Armory. Les objets exposés sont souvent du type que l’on trouve dans un musée, dans une vitrine d’une galerie surveillée par la sécurité, mais ils sont presque tous à vendre. (Et, si vous demandez poliment, vous pouvez les toucher.) Cet événement est l’une des plus anciennes foires d’antiquités aux États-Unis. C’est une initiative caritative, un bénéfice annuel pour l’East Side House Settlement, qui fournit des services communautaires, éducatifs et liés à la main-d’œuvre essentiels aux résidents du Bronx et du nord de Manhattan.

### Armures et armes anciennes abondent!

Au milieu, le canard est une soupière et le perroquet à gauche se divise en deux, le transformant d’une délice de table en un objet fonctionnel. Véritable trésor à chaque coin, que vous soyez un collectionneur sérieux, un conservateur de musée ou simplement un curieux appréciant les belles choses du passé. La gamme est vaste. Par exemple, un stand rempli d’armures anciennes et d’antiquités voisine avec un stand présentant une délicate faïence de chinoiserie allemande et une soupière en forme de perroquet. Sans surprise, mon œil à la foire était entraîné à chercher le surréalisme et le whimsical – une réponse appropriée et un baume pour les divers horreurs existentielles et réelles du monde qui commencent à frapper un peu trop près de chez nous en ce moment.

### Galerie Gmurzynka

La grande cigarette de Tom Wesselman était de loin la chose la plus attirante que j’ai vue – cinq pieds de long et en bois peint avec un épais panache de fumée qui, de presque tous les angles, semblait dynamique et résolument sexy. Fumer est mauvais (dit-on), mais une sculpture de cigarette allumée d’un artiste pop américain semble frais de la même manière qu’un Warhol que j’ai croisé lors de ma promenade ne pourrait jamais être. Si j’avais de la place pour cela chez moi (et je pouvais me le permettre), cela prendrait la place d’honneur.

### Daniel Crouch Rare Books

À gauche, un ensemble de cartes à jouer conçu par l’artiste français Yannick Pennanguer en 1989 présente des images de musiciens comme Thelonius Monk et Billie Holiday. À droite, un ensemble de cartes à jouer françaises du XIXe siècle qui sont en réalité des tuiles se trouvent à côté des plaques en laiton pour un ensemble de cartes à jouer conçu en 1915 par Armand-Gustave Houbigant, le fils d’un parfumeur royal. Un des moments les plus spectaculaires de la foire était chez Daniel Crouch, un libraire de livres rares basé à Londres. Ils ont apporté un petit morceau de la collection personnelle du célèbre artiste Jean Vareme de cartes à jouer et autres objets associés – présenté comme la plus grande collection en mains privées.

**À suivre…**